ГлавнаяНовости

Тер Штеген: «Никто не должен думать, что „Барса“ плохо готовится к играм»

сегодня, 07:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наша цель — всегда финишировать первыми, но мы всё равно остаёмся командой, которая хорошо играла на групповом этапе Лиги чемпионов. В этом турнире не осталось лёгких соперников. Возможно, они были раньше, но теперь уже нет. Так что постараемся показать себя в следующем матче, кто бы нам ни достался.

Никто не должен думать, что мы плохо готовимся к матчам. Мы много работаем, хорошо тренируемся, но нам нужно совершенствоваться. Мы все это понимаем.

Когда ты проигрываешь 0:3, всегда есть много вещей, которые следует улучшить. Было множество моментов, где мы допускали ошибки, которых, естественно, не должны были допускать. «Ювентус» укомплектован классными игроками, которые создают моменты из ничего.

В первые полчаса нам не хватало интенсивности и концентрации, и мы совершали ошибки. Но дальше, особенно во втором тайме, мы стали лучше бороться, играли решительно и энергично.

Все новости
Сестра Роналду выложила картинку с Месси, преклоняющимся перед Криштиану
Сегодня, 21:49 ФотоКомментарии51
Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ стал фаворитом на победу в Лиге Европы»
Сегодня, 19:27 Комментарии23
Джо Коул: «Хаверц — один из лучших молодых игроков Европы»
Сегодня, 18:33 Комментарии4
Директор «Ювентуса»: «Мы очень любим Погба, но сейчас он в МЮ»
Сегодня, 14:26 Комментарии8
Ребров — после поражения от «Динамо» К: «Я горд за свою команду»
Сегодня, 10:10 Комментарии2
Петржела: «„Зенит“ — самая слабая команда в ЛЧ. На это больно смотреть»
Сегодня, 09:38 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:07
Просто Месси уже изжил себя там. Без него всех подряд громят, а с ним , все играют на него и в атаке игра не получается.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:38
Все уже привыкли к тому , что Барселону лихорадит в последнее время очень сильно. Проигрыш Ювентусу совсем неудивителен, ведь в чемпионате Барселона болтается внизу турнирной таблицы, проигрывает аутсайдерам уже с пугающей регулярностью. Команда просто в разобранном состоянии . И кто ее собирать будет и сколько времени на это понадобится, никто не знает. Скоро выборы , кто там из "спасителей" придет , скоро узнаем. А пока приходится смотреть на унылые потуги некогда великой команды.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:28
Барса не готовится плохо плохо играет.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:16
"Мы хорошо готовимся к играм. Если бы готовились плохо, то пропустили бы намного больше."
ДСА
ДСА
сегодня в 08:03
Сыграли просто безобразно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:36
Только так и думаем
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100