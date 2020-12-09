Тер Штеген: «Никто не должен думать, что „Барса“ плохо готовится к играм»

Голкипер «Барселоны» прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наша цель — всегда финишировать первыми, но мы всё равно остаёмся командой, которая хорошо играла на групповом этапе Лиги чемпионов. В этом турнире не осталось лёгких соперников. Возможно, они были раньше, но теперь уже нет. Так что постараемся показать себя в следующем матче, кто бы нам ни достался.

Никто не должен думать, что мы плохо готовимся к матчам. Мы много работаем, хорошо тренируемся, но нам нужно совершенствоваться. Мы все это понимаем.

Когда ты проигрываешь 0:3, всегда есть много вещей, которые следует улучшить. Было множество моментов, где мы допускали ошибки, которых, естественно, не должны были допускать. «Ювентус» укомплектован классными игроками, которые создают моменты из ничего.

В первые полчаса нам не хватало интенсивности и концентрации, и мы совершали ошибки. Но дальше, особенно во втором тайме, мы стали лучше бороться, играли решительно и энергично.