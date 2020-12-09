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Лэмпард: «„Краснодар“ не создал ничего серьёзного у ворот „Челси“»

сегодня, 05:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги домашнего матча с «Краснодаром» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Билли Гилмор был очень хорош, впервые в этом сезоне появившись в стартовом составе. Я очень доволен. Мы хотели победить, но этого не произошло.

Мне понравилась дисциплинированность команды. У соперников было несколько моментов в контратаках, но ничего серьёзного.

Все сыграли достаточно хорошо. Чего-то выдающегося мы не показали, но я попросил ребят быть профессионалами, и они ими были.

Я не считаю, что мы можем переоценить выступление на групповом этапе. Мы выиграли свою группу, и это показатель хорошего прогресса.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:11
ничья в Лондоне - отлично !
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:43
Я думаю Абрамович сказал поделиться и все , не надо это то самое
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:39
Челси всегда мог прибавить
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:20
Абраша велел поделиться очками.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:11
Френк Лэмпард забыл уточнить что в игре с Краснодаром его команде удалось сравнять счёт с пенальти и избежать поражения.  Если учесть тот факт, что 2 декабря команда разгромила на выезде Севилью 4-0, то ничья дома с Краснодаром это хороший результат, можно и так сказать? В конце матча были брошены все сильные силы в лице Тимо Вернера, Н'Голо Конте и Оливье Жиру того самого который оформил покер в матче с Севильей. Но результат так и не изменился благодаря хорошей игре Краснодара. Для дебютного выступления в Лиги Чемпионов, Краснодар можно поздравить с хорошим выступлением и если учесть то что команда достойно играла с Севильей и вела со счётом 2-0, но не удержала победу только из-за того что не было опыта выступления в таком турнире.  Главное, что Краснодар прибавил рейтинговые очки для страны, молодцы. Будем ждать положительного результата  от Локомотива и ЦСКА. Удачи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:24
Ни чего выдающегося не показали обе команды.
ABir
ABir
сегодня в 06:12
Краснодар выжал из этой игры максимум
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:08
Фрэнк решил оправдаться.
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