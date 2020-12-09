Лэмпард: «„Краснодар“ не создал ничего серьёзного у ворот „Челси“»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги домашнего матча с «Краснодаром» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Билли Гилмор был очень хорош, впервые в этом сезоне появившись в стартовом составе. Я очень доволен. Мы хотели победить, но этого не произошло.

Мне понравилась дисциплинированность команды. У соперников было несколько моментов в контратаках, но ничего серьёзного.

Все сыграли достаточно хорошо. Чего-то выдающегося мы не показали, но я попросил ребят быть профессионалами, и они ими были.

Я не считаю, что мы можем переоценить выступление на групповом этапе. Мы выиграли свою группу, и это показатель хорошего прогресса.