Агент Рыжикова — о «Тамбове»: «Сергей не будет бежать как крыса с корабля»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» , заявил, что его клиент не собирается покидать команду из-за финансовых проблем клуба.

Обычно, когда у Сергея были какие-то проблемы в «Крыльях», он всегда мне говорил. Сейчас по ситуации в «Тамбове» он ко мне не обращался. Он готовится к играм, выходит, играет.

Хуже из-за проблем с финансированием клуба он играть не стал. У Сергея футбол на первом месте. Если бы он позвонил и сказал, что хочет разорвать контракт из-за задержек по зарплате, я бы тогда включился во все юридические моменты.

Сейчас речи о разрыве контракта не идет. И он не просит об этом. Сейчас поползло много слухов о том, что игроки «Тамбова» один за другим подают на разрыв контракта. Сергей не будет бежать как крыса с корабля. Пока в клубе не скажут уходить, он не собирается.