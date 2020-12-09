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Агент Рыжикова — о «Тамбове»: «Сергей не будет бежать как крыса с корабля»

сегодня, 14:39

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, заявил, что его клиент не собирается покидать команду из-за финансовых проблем клуба.

Обычно, когда у Сергея были какие-то проблемы в «Крыльях», он всегда мне говорил. Сейчас по ситуации в «Тамбове» он ко мне не обращался. Он готовится к играм, выходит, играет.

Хуже из-за проблем с финансированием клуба он играть не стал. У Сергея футбол на первом месте. Если бы он позвонил и сказал, что хочет разорвать контракт из-за задержек по зарплате, я бы тогда включился во все юридические моменты.

Сейчас речи о разрыве контракта не идет. И он не просит об этом. Сейчас поползло много слухов о том, что игроки «Тамбова» один за другим подают на разрыв контракта. Сергей не будет бежать как крыса с корабля. Пока в клубе не скажут уходить, он не собирается.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:55
Серёга молодец, не крыса
матос
матос
сегодня в 17:30
Допускаю Рыжиков любит футбол , футбол его работа но не ноет лишь наверное потому что есть на что жить припеваючи в отличии от многих других игроков Тамбова. В Казани на всю жизнь верняк заработал себе и семье .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:12
Должно быть Серёга из тех счастливчиков у которых работа и есть любимое дело, тогда ему проще, но работать бесплатно все равно удовольствие явно ниже среднего, особенно если существует вероятность, что это твой последний сезон..
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:57
А ему некуда просто бежать в его 40 лет. Слишком старый. Сейчас полно молодых и перспективных российских вратарей.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:37
Рыжикову 40 лет, если уйдет, то либо в ФНЛ, либо на скамейку запасных, либо завершит карьеру. Но Сергей предпочитает играть в воротах "Тамбова" без зарплаты. Это делает ему честь.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:22, ред.
Рыжиков просто футболист. И любит эту игру , о которой многие уже позабыли копошась в своих не заработанных доходах от этого вида спопта
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:07
Сказал Серёга :"Я не крыса,
не брошу тонущий корабль!",
и вот, в виду большого мыса,
сажают баржу на коралл;-

не держит якорь,рвутся ванты,
уже пробоина в корме...
Но где-то бодро пилят гранты,
а экипаж сидит в 62е.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:54
Рыжиков просто любит футбол и играет всегда с душой
112910415
112910415
сегодня в 14:50
любит свою работу, наверно
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:40
Рыжиков мужик! Вот кому надо давать "джентльмен года"!!! Он давно уже это заслужил.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:40
Значит есть у него что-то за душой, что может прожить без зарплаты.
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