Халк стал свободным агентом

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вчера, 20:11

Форвард Халк покидает ФК «Шанхай СИПГ», поскольку у него истек контракт с китайским клубом. Формально соглашение бразильца заканчивается 31 декабря (если верить порталу transfermarkt), но «Шанхай СИПГ» уже завершил выступления в этом году, вылетев из азиатской ЛЧ .

Сегодня очень важный день — день прощания с «Шанхай СИПГ», командой, где меня встретили с большой любовью. Я очень благодарен фанатам и всем, кто был рядом во время побед и поражений!

Ранее слухи связывали Халка с «Порту» и «Палмейрасом».