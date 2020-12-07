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Халк стал свободным агентом

вчера, 20:11

Форвард Халк покидает ФК «Шанхай СИПГ», поскольку у него истек контракт с китайским клубом. Формально соглашение бразильца заканчивается 31 декабря (если верить порталу transfermarkt), но «Шанхай СИПГ» уже завершил выступления в этом году, вылетев из азиатской ЛЧ.

Сегодня очень важный день — день прощания с «Шанхай СИПГ», командой, где меня встретили с большой любовью. Я очень благодарен фанатам и всем, кто был рядом во время побед и поражений!

Ранее слухи связывали Халка с «Порту» и «Палмейрасом».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:58
Достаточно....
Рибалта уже отнёс на "бразильский рынок" 73 млн €....за троих "кудесников"...
Ради почётного 4-го места в группе ЛЧ...
Хватит...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
Вот бы в Химки его к Глушакову и Мирзову
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:27
Набери Рибалту, разбуди, пусть работает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:01, ред.
Халку через полгода 35.....
Хотя такому мастеру...да ещё и в РПЛ...возраст - не помеха....
bars098
bars098
вчера в 22:57
Зенит твой выход
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:31
Думаю он Порту выберет...
Gahi
Gahi
вчера в 21:20, ред.
Очень хорошая возможность чтобы Зенит смог с Халком заключить контракт. Игрок, который является одним из самых успешных трансферов Зенита,  и он прекрасно знает особенности чемпионата России. Тем более Халк всегда говорит, что вспоминает то время которое он провел в Санкт-Петербурге,  одними из удачных в его карьере как в игровом плане, так и тем вниманием которым его окружали болельщики Зенита. Может и получится вновь увидеть в чемпионате РПЛ таких качественных и креативных футболистов. Удачи 
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:01
Зениту не помешал бы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:58
Зенит напрягся!
alexgurzan
alexgurzan ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:51
.
kastites
kastites
вчера в 20:49
    4RT
    4RT
    вчера в 20:47
    Если уже и в Китае не нужен,то пора в "эксперты" на матч тв 😁
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 20:43
    С возрастом Халк обратно превратился в Марка Руффало
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:35
    Что то очередь за ним не выстраивается.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 20:26
    Давай приезжай спасай родной Зенит!!!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:24
    Зенит перехватит его... Ведь он любит пенсионеров подписывать
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:21
    Теперь нарасхват будет...
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:16
    думаю всем просто плевать на это))
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