«Факел» объявил об уходе нападающего Максима Григорьева

Нападающий Максим Григорьев покинул «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
«Благодарим Максима за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», — говорится в сообщении клуба.
Григорьев выступал за «Факел» с января 2020 года. В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл в 17 матчах и сделал 1 результативный пас.
Григорьев покинул «Факел» ⚡️— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) December 9, 2020
Форвард Максим Григорьев покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.
Благодарим Максима за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере! 🤝🏻#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/RkkVcBiU37