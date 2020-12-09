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«Факел» объявил об уходе нападающего Максима Григорьева

сегодня, 11:42

Нападающий Максим Григорьев покинул «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Благодарим Максима за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», — говорится в сообщении клуба.

Григорьев выступал за «Факел» с января 2020 года. В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл в 17 матчах и сделал 1 результативный пас.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:35
Незабивной форвард.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:33
А кто ожидал чего то другого?)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:18
Не нужен значит
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:15
Забыть Герострата.Да давно забыли о его существовании! Юра Жирков в этом возрасте только силу начал набирать!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 12:15
Надо искать теперь команду
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:06
Нападающий один результативный пас за сезон от такого надо избавляться.
Atworld365
Atworld365
сегодня в 11:47
Админы сайта soccer когда вы пришлете приз (футболка) за прошлый розыгрыш мания? Прошло уже почти 4 месяца, а вы до сих пор ничего не прислали!
drug01
drug01
сегодня в 11:44
Жаль очень жаль
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