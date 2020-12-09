«Факел» объявил об уходе нападающего Максима Григорьева

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сегодня, 11:42

Нападающий покинул «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Благодарим Максима за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», — говорится в сообщении клуба.

Григорьев выступал за «Факел» с января 2020 года. В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл в 17 матчах и сделал 1 результативный пас.