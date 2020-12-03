Самые сладкие мгновенья. Дебютные победы наших клубов в Кубке/Лиге чемпионов

«Соккер.ру» поздравляет «Краснодар» и напоминает об исторических успехах других клубов.
Сразу договоримся, что разговор у нас о победах в основной сетке престижнейшего турнира УЕФА для клубов, квалификации не в счет, иначе и в успехе «Краснодара» в игре с «Ренном» нет ничего особенного, ведь «быки» в прошлом году обыгрывали «Порту» в третьем отборочном раунде, а уже в этом сезоне дважды обыгрывали ПАОК по пути в группу.
«Спартак» - первая победа в сезоне 1970/71
Первый раунд (1/16 финала) Кубка чемпионов
«Спартак» — «Базель» — 3:2
Голы: Осянин 17, 66; Папаев 76 — Одерматт 78; Бентхаус 83.
В сентябре «Спартак» отмечал 50-летие своего дебюта в Кубке чемпионов, и в первом же матче москвичи добились победы. Тогда у турнира не было групповых раундов, играли на вылет, и «красно-белым» в соперники достался швейцарский «Базель». Подбадриваемая 85 тысячами зрителей на стадионе имени Ленина (так раньше назывались «Лужники») команда Никиты Симоняна забила быстрый гол, а потом довела счет до разгромного в середине второго тайма.
Увы, добившись внушительного преимущества, «Спартак» убрал руки с шеи «Базеля» и горько за это поплатился. Швейцарцы вывернулись и сократили отставание до минимума, а две недели спустя выиграли в домашнем матче со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд благодаря правилу выездного гола. Так или иначе, победа над «Базелем» стала для «Спартака» особенной, первой в рамках Кубка чемпионов.
Победа получилась густым налетом досады, но сильнее всего меня впечатлила оценка игры «красно-белых» в концовке встречи с «Базелем» и параллели с другими советскими клубами, которые проводили журналисты в своих статьях полвека назад. Вот что писал Геннадий Радчук для еженедельника «Футбол»:
Каким знакомым выглядел в эти минуты «Спартак» — таким не похожим на себя, но зато так напоминающим торпедовцев Москвы в их играх на Кубок кубков с «Кардиффом», киевлян в их играх на Кубок чемпионов с «Гурником» и «Фиорентиной». Между тем все наши три клуба по стилю разнятся. А вот эта черта — какая-то растерянность и пассивность в ответственные минуты встречи — у них общая. Видимо, дело не в случае, а в каком-то родственном для всех, органическом недостатке. Проще всего сказать: «Не повезло». Но эта «привычка» так легко расставаться с тем, что достигнуто с трудом, уже может быть отнесена в разряд печальных традиций.
Ничего не напоминает?
ЦСКА - первая победа в сезоне 1971/72
Первый раунд (1/16 финала) Кубка чемпионов
ЦСКА — «Галатасарай» — 3:0
Голы: Дорофеев 6, 75; Оглобин 85.
Год спустя в Кубке чемпионов стартовали «армейцы» Москвы, чьим соперником стал «Галатасарай». Сыграв вничью 1:1 в Стамбуле, ЦСКА разгромил турок на своем поле и отпраздновал первую в истории победу в рамках престижного турнира. Этот матч стал для «армейцев» первым по многим параметрам: впервые играли в еврокубках на своем поле, впервые выиграли и сразу крупно, впервые не пропустили, а Владимир Дорофеев стал автором первого дубля ЦСКА в европейских соревнованиях. ЦСКА выиграл и следующий домашний матч в Кубке чемпионов — 1:0 у бельгийского «Стандарда», однако в Льеже «красные» взяли реванш и не пустили ЦСКА в четвертьфинал.
«Зенит» - первая победа в сезоне 1985/86
Первый раунд (1/16 финала) Кубка чемпионов
«Зенит» — «Волеренга» — 2:0
Голы: Дмитриев 54; Желудков 75 (пенальти).
В 1984 году «Зенит» впервые стал чемпионом страны, а следующей осенью стартовал в Кубке чемпионов. Первым соперником «сине-бело-голубых» стала норвежская «Волеренга», которая ничего не смогла поделать с командой Павла Садырина на стадионе имени Кирова. Историческую победу «Зенита» в Кубке чемпионов увидели больше 50 тысяч зрителей.
С тем же счетом «Зенит» выиграл у «Волеренги» и в выездном матче, а потом продлил до трех матчей победную серию в Кубке чемпионов, обыграв финский «Куусюси» в первом матче 1/8 финала. Увы, ответная встреча завершилась поражением в овертайме, в четвертьфинал вышел финский клуб и проиграл там будущему победителю турнира — «Стяуа».
«Локомотив» - первая победа в сезоне 2001/02
Первый групповой этап Лиги чемпионов
«Андерлехт» — «Локомотив» — 1:5
Голы: Илич 2 — Измайлов 13; Сенников 28; Пименов 58; Бузникин 63, 69.
Самая крупная из дебютных побед отечественных команд в Кубке/Лиге чемпионов на счету «Локомотива». Команда Семина со второй попытки пробилась в основную сетку Лиги чемпионов (за год до этого сгорели «Бешикташу» в квалификации), но попала в суровую группу с «Ромой» и мадридским «Реалом».
Как и «Краснодар» в своем дебютном сезоне, «Локо» подошел к пятому туру с одним очком, зато в Брюсселе «железнодорожников» прорвало. Не смутил москвичей даже ранний гол Александара Илича, в ответ «Андерлехт» получил пятерочку голов на любой вкус. В последнем туре «Локомотив» обыграл мадридский «Реал», о приключениях которого в Восточной Европе мы на днях писали, и продолжил евросезон в Кубке УЕФА.
«Рубин» - первая победа в сезоне 2009/10
Групповой этап Лиги чемпионов
«Барселона» — «Рубин» — 1:2
Голы: Ибрагимович 48 — Рязанцев 2; Карадениз 73.
Одержать дебютную победу в Лиге чемпионов над топ-клубом? Случалось в российском футболе и такое, причем дважды. В обоих случаях главным тренером был один человек. О главном лигочемпионском вечере в истории «Ростова» чуть ниже, а сначала вспомним успех «Рубина» под руководством Курбана Бердыева на «Камп Ноу». Казанцы выиграли у действующего обладателя Кубка чемпионов в его же логове, сенсация грянула на всю Европу.
«Ростов» - первая победа в сезоне 2016/17
Групповой этап Лиги чемпионов
«Ростов» — «Бавария» — 3:2
Голы: Азмун 44; Полоз 49 (пенальти); Нобоа 67 — Дуглас Коста 35; Бернат 53.
Снова Лига чемпионов, снова Курбан Бердыев творит историю, только уже с другим клубом. «Ростов» по пути в групповой этап выбил «Андерлехт» и «Аякс», а потом попал в группе к «Баварии», «Атлетико» и ПСВ, где умудрился занять не последнее место. Удалось это во многом благодаря неожиданной и прекрасной виктории в домашнем матче против «Баварии».
Если задуматься — какой-то сюрреализм, честно говоря, сейчас даже сложно представить Карло Анчелотти в тесных подтрибунных помещениях «Олимпа-2», но великому итальянцу осенью 2016-го пришлось проиграть на морозце и оправдываться после матча. «Ростов» в тот вечер пропустил первым, но все равно забил больше «Баварии» с Левандовски, Рибери, Дугласом Костой и Тьяго Алькантарой на поле.
«Краснодар» - первая победа в сезоне 2020/21
Групповой этап Лиги чемпионов
«Краснодар» — «Ренн» — 1:0
Гол: Берг 71.
Повод для этого разговора нам дал «Краснодар» и Маркус Берг, который забил победный мяч в ворота «Ренна». «Быки» выиграли и теперь продолжат свое еврокубковое путешествие в более привычном турнире — Лиге Европы, но и знакомство с Лигой чемпионов теперь не назовешь неудачным.
Еще не видел, кто автор, но узнал вас по стилю)
Еще не видел, кто автор, но узнал вас по стилю)
Великий комбинатор возомнил себя до такой степени, что позволял себе такие высказывания. И надо же в том сезоне, Ростов положил в копилку столько очков, что дало возможность России выставлять три команды в ЛЧ.
Ну! За историю автору 5!).
Великий комбинатор возомнил себя до такой степени, что позволял себе такие высказывания. И надо же в том сезоне, Ростов положил в копилку столько очков, что дало возможность России выставлять три команды в ЛЧ.
Ну! За историю автору 5!).
Помню они крупно влетели Рейнджерсу. То ли 7:2, то ли 7:1
Помню они крупно влетели Рейнджерсу. То ли 7:2, то ли 7:1