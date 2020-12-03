Самые сладкие мгновенья. Дебютные победы наших клубов в Кубке/Лиге чемпионов

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03 декабря 2020, 18:02

«Соккер.ру» поздравляет «Краснодар» и напоминает об исторических успехах других клубов.

Сразу договоримся, что разговор у нас о победах в основной сетке престижнейшего турнира УЕФА для клубов, квалификации не в счет, иначе и в успехе «Краснодара» в игре с «Ренном» нет ничего особенного, ведь «быки» в прошлом году обыгрывали «Порту» в третьем отборочном раунде, а уже в этом сезоне дважды обыгрывали ПАОК по пути в группу.

«Спартак» - первая победа в сезоне 1970/71

Первый раунд (1/16 финала) Кубка чемпионов

«Спартак» — «Базель» — 3:2

Голы: Осянин 17, 66; Папаев 76 — Одерматт 78; Бентхаус 83.

В сентябре «Спартак» отмечал 50-летие своего дебюта в Кубке чемпионов, и в первом же матче москвичи добились победы. Тогда у турнира не было групповых раундов, играли на вылет, и «красно-белым» в соперники достался швейцарский «Базель». Подбадриваемая 85 тысячами зрителей на стадионе имени Ленина (так раньше назывались «Лужники») команда Никиты Симоняна забила быстрый гол, а потом довела счет до разгромного в середине второго тайма.

Увы, добившись внушительного преимущества, «Спартак» убрал руки с шеи «Базеля» и горько за это поплатился. Швейцарцы вывернулись и сократили отставание до минимума, а две недели спустя выиграли в домашнем матче со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд благодаря правилу выездного гола. Так или иначе, победа над «Базелем» стала для «Спартака» особенной, первой в рамках Кубка чемпионов.

Победа получилась густым налетом досады, но сильнее всего меня впечатлила оценка игры «красно-белых» в концовке встречи с «Базелем» и параллели с другими советскими клубами, которые проводили журналисты в своих статьях полвека назад. Вот что писал Геннадий Радчук для еженедельника «Футбол»:

Каким знакомым выглядел в эти минуты «Спартак» — таким не похожим на себя, но зато так напоминающим торпедовцев Москвы в их играх на Кубок кубков с «Кардиффом», киевлян в их играх на Кубок чемпионов с «Гурником» и «Фиорентиной». Между тем все наши три клуба по стилю разнятся. А вот эта черта — какая-то растерянность и пассивность в ответственные минуты встречи — у них общая. Видимо, дело не в случае, а в каком-то родственном для всех, органическом недостатке. Проще всего сказать: «Не повезло». Но эта «привычка» так легко расставаться с тем, что достигнуто с трудом, уже может быть отнесена в разряд печальных традиций.

Ничего не напоминает?

ЦСКА - первая победа в сезоне 1971/72

Первый раунд (1/16 финала) Кубка чемпионов

ЦСКА — «Галатасарай» — 3:0

Голы: Дорофеев 6, 75; Оглобин 85.

Год спустя в Кубке чемпионов стартовали «армейцы» Москвы, чьим соперником стал «Галатасарай». Сыграв вничью 1:1 в Стамбуле, ЦСКА разгромил турок на своем поле и отпраздновал первую в истории победу в рамках престижного турнира. Этот матч стал для «армейцев» первым по многим параметрам: впервые играли в еврокубках на своем поле, впервые выиграли и сразу крупно, впервые не пропустили, а Владимир Дорофеев стал автором первого дубля ЦСКА в европейских соревнованиях. ЦСКА выиграл и следующий домашний матч в Кубке чемпионов — 1:0 у бельгийского «Стандарда», однако в Льеже «красные» взяли реванш и не пустили ЦСКА в четвертьфинал.

«Зенит» - первая победа в сезоне 1985/86

Первый раунд (1/16 финала) Кубка чемпионов

«Зенит» — «Волеренга» — 2:0

Голы: Дмитриев 54; Желудков 75 (пенальти).

В 1984 году «Зенит» впервые стал чемпионом страны, а следующей осенью стартовал в Кубке чемпионов. Первым соперником «сине-бело-голубых» стала норвежская «Волеренга», которая ничего не смогла поделать с командой Павла Садырина на стадионе имени Кирова. Историческую победу «Зенита» в Кубке чемпионов увидели больше 50 тысяч зрителей.

С тем же счетом «Зенит» выиграл у «Волеренги» и в выездном матче, а потом продлил до трех матчей победную серию в Кубке чемпионов, обыграв финский «Куусюси» в первом матче 1/8 финала. Увы, ответная встреча завершилась поражением в овертайме, в четвертьфинал вышел финский клуб и проиграл там будущему победителю турнира — «Стяуа».

«Локомотив» - первая победа в сезоне 2001/02

Первый групповой этап Лиги чемпионов

«Андерлехт» — «Локомотив» — 1:5

Голы: Илич 2 — Измайлов 13; Сенников 28; Пименов 58; Бузникин 63, 69.

Самая крупная из дебютных побед отечественных команд в Кубке/Лиге чемпионов на счету «Локомотива». Команда Семина со второй попытки пробилась в основную сетку Лиги чемпионов (за год до этого сгорели «Бешикташу» в квалификации), но попала в суровую группу с «Ромой» и мадридским «Реалом».

Как и «Краснодар» в своем дебютном сезоне, «Локо» подошел к пятому туру с одним очком, зато в Брюсселе «железнодорожников» прорвало. Не смутил москвичей даже ранний гол Александара Илича, в ответ «Андерлехт» получил пятерочку голов на любой вкус. В последнем туре «Локомотив» обыграл мадридский «Реал», о приключениях которого в Восточной Европе мы на днях писали, и продолжил евросезон в Кубке УЕФА .

«Рубин» - первая победа в сезоне 2009/10

Групповой этап Лиги чемпионов

«Барселона» — «Рубин» — 1:2

Голы: Ибрагимович 48 — Рязанцев 2; Карадениз 73.

Одержать дебютную победу в Лиге чемпионов над топ-клубом? Случалось в российском футболе и такое, причем дважды. В обоих случаях главным тренером был один человек. О главном лигочемпионском вечере в истории «Ростова» чуть ниже, а сначала вспомним успех «Рубина» под руководством Курбана Бердыева на «Камп Ноу». Казанцы выиграли у действующего обладателя Кубка чемпионов в его же логове, сенсация грянула на всю Европу.

«Ростов» - первая победа в сезоне 2016/17

Групповой этап Лиги чемпионов

«Ростов» — «Бавария» — 3:2

Голы: Азмун 44; Полоз 49 (пенальти); Нобоа 67 — Дуглас Коста 35; Бернат 53.

Снова Лига чемпионов, снова Курбан Бердыев творит историю, только уже с другим клубом. «Ростов» по пути в групповой этап выбил «Андерлехт» и «Аякс», а потом попал в группе к «Баварии», «Атлетико» и ПСВ , где умудрился занять не последнее место. Удалось это во многом благодаря неожиданной и прекрасной виктории в домашнем матче против «Баварии».

Если задуматься — какой-то сюрреализм, честно говоря, сейчас даже сложно представить Карло Анчелотти в тесных подтрибунных помещениях «Олимпа-2», но великому итальянцу осенью 2016-го пришлось проиграть на морозце и оправдываться после матча. «Ростов» в тот вечер пропустил первым, но все равно забил больше «Баварии» с Левандовски, Рибери, Дугласом Костой и Тьяго Алькантарой на поле.

«Краснодар» - первая победа в сезоне 2020/21

Групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» — «Ренн» — 1:0

Гол: Берг 71.

Повод для этого разговора нам дал «Краснодар» и Маркус Берг, который забил победный мяч в ворота «Ренна». «Быки» выиграли и теперь продолжат свое еврокубковое путешествие в более привычном турнире — Лиге Европы, но и знакомство с Лигой чемпионов теперь не назовешь неудачным.