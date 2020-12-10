Каштру: «Самое важное, что у „Шахтёра“ будет еврокубковая весна»

Главный тренер «Шахтёра» дал комментарий после ничьей с «Интером» (0:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вылета своей команды в Лигу Европы.

Да, конечно, я знаю, какой фантастический путь прошёл «Шахтёр» [выиграв Кубок УЕФА после вылета из Лиги чемпионов]. Но все пути неисповедимы: мы не знаем, что нас ждёт в будущем. Думаю, во второй части сезона, в 2021 году, мы тоже пройдём наш интересный и очень хороший путь. В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала – это был успех. Надеюсь, в этом сезоне доберёмся ещё дальше и будем ещё успешнее. Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, а о Лиге Европы у нас ещё будет время подумать. Самое важное – то, что мы продолжаем путь. Еврокубковая весна у нас будет.

Проблема обороны решилась не сегодня. Не стоит забывать, что в домашних матчах с «Реалом» и «Интером» мы не пропустили ни одного мяча. И сейчас тоже. Проблема обороны иногда решается, а иногда не решается – всё зависит от соперника и от стратегии на каждый поединок. Все ошибки, которые были совершены, я принимаю на себя. Мои футболисты фантастически себя показывали – играли великолепно, очень храбро, амбициозно и полностью выполнили всю стратегию, что была обозначена. Ребята играли всегда достойно, а это то, что я очень ценю. Достойный человек – тот, кто полностью отдаётся своей работе. Мои игроки трудятся изо дня в день. Кто-то скажет, что невозможно играть хорошо с «Реалом»? Возможно. Но не пропустить мячи от таких команд, как «Интер» и «Реал», это многого стоит. Мы настраиваемся только на самое лучшее. А сейчас, повторюсь, возвращаемся к чемпионату Украины.