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Конте: «Очень странно, что мы не забили „Шахтёру“ за 180 минут»

сегодня, 03:49
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте дал комментарий после ничейного матча с «Шахтёром» (0:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вылета своей команды из еврокубков.

— «Шахтёр» провёл матч в защите. Для меня очень странно, что мы не забили им за 180 минут. Сопернику повезло в этом плане. Я считаю, что их вратарь [Анатолий Трубин] провёл прекрасный поединок. «Шахтёр» сыграл точно так же в Киеве. В прошлом году с «Аталантой» они были намного увереннее в атаке, а сейчас закрылись, чтоб не пропустить. Неприятно, что мы не забили, возможности для этого у нас были, как и в Киеве. «Шахтёру» повезло, но они в самом деле хорошо играли. Их вратарь сыграл очень хорошо.

— Вы проводите много матчей один за другим. Как считаете, пять замен – хорошая стратегия на будущее или, наоборот, необходимость вносить столько изменений влияет на игру?

— Я выпустил Перишича после 65-й минуты на фланг, чуть позже Санчеса, и у нас было три нападающих. Для победы не хватило только одного гола. Не понимаю, но уважаю вопрос, который вы мне задали. Возможно, вам хотелось бы быть на месте тренера.

— Вы не вышли ни в Лигу Европы, ни в Лигу чемпионов, но в Серии А «Интер» играет достаточно хорошо. Теперь есть возможность сместить все акценты на чемпионат и продолжить серию позитивных результатов?

— Мы не знали, какие проблемы случатся с нами в этом сезоне. Нужно всё переварить, в том числе этот матч, и начать снова. Да, уже необходимо думать о ближайшем поединке с «Кальяри».

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 15:22, ред.
Конте должен был радоваться,что хоть не пропустили,а моменты для этого были.Одел на себя картуз и типа он победитель.Или он думал,что в каждой игре будут по Пять забивать? В следующем сезоне и в ЛЧ не попадёте,займёте 9 место. ахаха. Пусть лучше Сассуола играет вместо вас.что бы не позорили наш рейтинг.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:51
был бы Пятов - в76и бы.
а так, Ромелу "топ5 нап" Лукаку чет не справился))) гыгы
beefs
beefs
сегодня в 10:58
Шахтер на высоте и не первый уже год, поздравления!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:00
Конечно странно, ведь у тебя "один из совершенных нападающих, входящих в топ-5 - Лукаку". Пусть теперь подумает о своих словах гомодрил.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:38
Шахтер снова удивил всю Европу.
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