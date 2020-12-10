Конте: «Очень странно, что мы не забили „Шахтёру“ за 180 минут»

Главный тренер «Интера» дал комментарий после ничейного матча с «Шахтёром» (0:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вылета своей команды из еврокубков.

— «Шахтёр» провёл матч в защите. Для меня очень странно, что мы не забили им за 180 минут. Сопернику повезло в этом плане. Я считаю, что их вратарь [Анатолий Трубин] провёл прекрасный поединок. «Шахтёр» сыграл точно так же в Киеве. В прошлом году с «Аталантой» они были намного увереннее в атаке, а сейчас закрылись, чтоб не пропустить. Неприятно, что мы не забили, возможности для этого у нас были, как и в Киеве. «Шахтёру» повезло, но они в самом деле хорошо играли. Их вратарь сыграл очень хорошо.

— Вы проводите много матчей один за другим. Как считаете, пять замен – хорошая стратегия на будущее или, наоборот, необходимость вносить столько изменений влияет на игру?

— Я выпустил Перишича после 65-й минуты на фланг, чуть позже Санчеса, и у нас было три нападающих. Для победы не хватило только одного гола. Не понимаю, но уважаю вопрос, который вы мне задали. Возможно, вам хотелось бы быть на месте тренера.

— Вы не вышли ни в Лигу Европы, ни в Лигу чемпионов, но в Серии А «Интер» играет достаточно хорошо. Теперь есть возможность сместить все акценты на чемпионат и продолжить серию позитивных результатов?

— Мы не знали, какие проблемы случатся с нами в этом сезоне. Нужно всё переварить, в том числе этот матч, и начать снова. Да, уже необходимо думать о ближайшем поединке с «Кальяри».