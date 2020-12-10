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Конте — журналистке: «Думай, прежде чем задавать вопросы!»

сегодня, 02:36
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после домашней ничьей с «Шахтёром» (0:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вылета своей команды из еврокубков.

Конте жёстко отреагировал на вопрос журналистки Анны Бильо, жены директора «Пари Сен-Жермен» Леонардо.

— «Интер» два раза сыграл 0:0 с «Шахтером», но обыграл эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе.

— «Шахтёр» изменил свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, и поэтому изменили свой план. Думай, прежде чем задавать вопросы!

Следующий вопрос задал известный итальянский специалист Фабио Капелло.

— У вас есть план Б, когда что-то идёт не так?

— План Б есть, но я не буду говорить об этом здесь. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют.

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 13:53
Вот тут парик прав, Шахтёр изменил тактику, зато и прошёл дальше. А плешь кроме как психовать на бровке и ныть о трансферах ничего не может. Слава богу, Аньелли разглядел в нём 8 и расстался. Пускай теперь китайцы мучаются за 12 лямов в год.
juvenale
juvenale
сегодня в 13:28
хахаха парик красавец))))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
сегодня в 12:38
У меня вопрос, почему Марсело Бьелса, а не тот же Никита Мазепин?)
FiZryk
FiZryk
сегодня в 11:13
Очередной быдло-физрук, возомнивший о себе.
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ Государю пофиг бан (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 09:20
Доброе утро) Я не просто так заинтересовался этой новостью. Вот что цивилизованный мир тут заготовил.

Накануне в Instagram гонщика Haas F1 Никиты Мазепина (это российский пилот, который с 2021 года станет выступать в Формуле-1. - Прим. ред.) появилось видео, за которое сегодня гонщику пришлось извиниться.

В ролике Мазепин с пассажирского сиденья машины дотрагивается до груди сидевшей позади женщины, которая пытается убрать его руку. Впоследствии ролик был удалён, но в Haas F1 успели его заметить – выступили с резкой критикой. (Видно, что сама леди с этого очень сильно тащится. - Прим. ред.)

«Команда Haas F1 не одобряет поведение Никиты Мазепина на видео, размещенном в его социальных сетях. Сам факт публикации такого видео мы считаем отвратительным. Мы изучаем этот вопрос внутри команды, дальнейших комментариев не последует», - среагировала команда.

Сегодня Мазепин, тоже через социальные сети, принёс извинения: «Я хочу извиниться за свои недавние действия – как за своё неприемлемое поведение, так и за публикацию этого в социальных сетях. Я прошу прощения за это нарушение и то замешательство, которое вызвал у команды Haas F1. Как гонщик Формулы 1, я должен придерживаться более высоких стандартов. Я признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, я сделаю надлежащие выводы».
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А какая-то леди с пониженной социальной ответственностью написала петицию, которую подписало 20 тысяч мракобесов, с требованием к руководству Формулы-1, чтобы лишить Мазепина места в Формуле-1. На реддите боты тоже работают в пять смен, также запилили хештег wesaynotomazepin.

При этом Мазепин сделал женщине приятно, чего не скажешь об иуде.

Я правильно понимаю, что сейчас будет подобное в отношении контэ? Ведь этот поступок контэ - просто архиобразцовое нарушение нынешних европейских ценностей!
Хотя, учитывая, что в остальном антошка вполне им соответствует, могут и на тормозах спустить.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:07
А на Капелло наехать слабо было? Ах ну да, мужик...да и ещё более успешный.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 06:59
А какой она вопрос задала ему? Почему не написали? Леонардо теперь его вызовет на ковер.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:41
Конте никогда не грубит видно эта Анна достала его.
112910415
112910415
сегодня в 06:18
не получается нервы контролировать
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Как и все макаронники он чересчур импульсивный
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 04:33
Второй черчесов аххах
311
311
сегодня в 04:21
Эта журналистка не в розовой кофте была?)
shlifen
shlifen
сегодня в 03:08, ред.
По итогу Конте на первый вопрос ответил как "быдло" (извините за термин, но как такое называть?) - зачем грубить на обычный (почти стандартный) вопрос?
На второй вопрос ответил так, будто Интер вышел в плэйофф ЛЧ, а не вылетел с последнего места. Если план Б был - то когда его использовать как не в решающей игре?? =))
В результате "самый умный" Конте, который "всегда думает прежде" чем говорить - второй год подряд безславно вылетает из ЛЧ... =((
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
сегодня в 03:07
Интересно, а прогрессивное мировое сообщество возмутится этим хамским выпадом иуды-парика и устроит флешмобы типа "Мы все Анна Бильо" (учитывая связи обиженной им Бильо), или в отношении личностей, связанных с интером, это правило не действует?))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:46
Расстроился парниша
David Young
David Young
сегодня в 02:44
Конте в своём репертуаре - пылкий и жёсткий.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:40
Обиделся, а все же зря!!!
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