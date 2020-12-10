Конте — журналистке: «Думай, прежде чем задавать вопросы!»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после домашней ничьей с «Шахтёром» (0:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вылета своей команды из еврокубков.
Конте жёстко отреагировал на вопрос журналистки Анны Бильо, жены директора «Пари Сен-Жермен» Леонардо.
— «Интер» два раза сыграл 0:0 с «Шахтером», но обыграл эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе.
— «Шахтёр» изменил свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, и поэтому изменили свой план. Думай, прежде чем задавать вопросы!
Следующий вопрос задал известный итальянский специалист Фабио Капелло.
— У вас есть план Б, когда что-то идёт не так?
— План Б есть, но я не буду говорить об этом здесь. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют.
Накануне в Instagram гонщика Haas F1 Никиты Мазепина (это российский пилот, который с 2021 года станет выступать в Формуле-1. - Прим. ред.) появилось видео, за которое сегодня гонщику пришлось извиниться.
В ролике Мазепин с пассажирского сиденья машины дотрагивается до груди сидевшей позади женщины, которая пытается убрать его руку. Впоследствии ролик был удалён, но в Haas F1 успели его заметить – выступили с резкой критикой. (Видно, что сама леди с этого очень сильно тащится. - Прим. ред.)
«Команда Haas F1 не одобряет поведение Никиты Мазепина на видео, размещенном в его социальных сетях. Сам факт публикации такого видео мы считаем отвратительным. Мы изучаем этот вопрос внутри команды, дальнейших комментариев не последует», - среагировала команда.
Сегодня Мазепин, тоже через социальные сети, принёс извинения: «Я хочу извиниться за свои недавние действия – как за своё неприемлемое поведение, так и за публикацию этого в социальных сетях. Я прошу прощения за это нарушение и то замешательство, которое вызвал у команды Haas F1. Как гонщик Формулы 1, я должен придерживаться более высоких стандартов. Я признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, я сделаю надлежащие выводы».
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А какая-то леди с пониженной социальной ответственностью написала петицию, которую подписало 20 тысяч мракобесов, с требованием к руководству Формулы-1, чтобы лишить Мазепина места в Формуле-1. На реддите боты тоже работают в пять смен, также запилили хештег wesaynotomazepin.
При этом Мазепин сделал женщине приятно, чего не скажешь об иуде.
Я правильно понимаю, что сейчас будет подобное в отношении контэ? Ведь этот поступок контэ - просто архиобразцовое нарушение нынешних европейских ценностей!
Хотя, учитывая, что в остальном антошка вполне им соответствует, могут и на тормозах спустить.
Накануне в Instagram гонщика Haas F1 Никиты Мазепина (это российский пилот, который с 2021 года станет выступать в Формуле-1. - Прим. ред.) появилось видео, за которое сегодня гонщику пришлось извиниться.
В ролике Мазепин с пассажирского сиденья машины дотрагивается до груди сидевшей позади женщины, которая пытается убрать его руку. Впоследствии ролик был удалён, но в Haas F1 успели его заметить – выступили с резкой критикой. (Видно, что сама леди с этого очень сильно тащится. - Прим. ред.)
«Команда Haas F1 не одобряет поведение Никиты Мазепина на видео, размещенном в его социальных сетях. Сам факт публикации такого видео мы считаем отвратительным. Мы изучаем этот вопрос внутри команды, дальнейших комментариев не последует», - среагировала команда.
Сегодня Мазепин, тоже через социальные сети, принёс извинения: «Я хочу извиниться за свои недавние действия – как за своё неприемлемое поведение, так и за публикацию этого в социальных сетях. Я прошу прощения за это нарушение и то замешательство, которое вызвал у команды Haas F1. Как гонщик Формулы 1, я должен придерживаться более высоких стандартов. Я признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, я сделаю надлежащие выводы».
================
А какая-то леди с пониженной социальной ответственностью написала петицию, которую подписало 20 тысяч мракобесов, с требованием к руководству Формулы-1, чтобы лишить Мазепина места в Формуле-1. На реддите боты тоже работают в пять смен, также запилили хештег wesaynotomazepin.
При этом Мазепин сделал женщине приятно, чего не скажешь об иуде.
Я правильно понимаю, что сейчас будет подобное в отношении контэ? Ведь этот поступок контэ - просто архиобразцовое нарушение нынешних европейских ценностей!
Хотя, учитывая, что в остальном антошка вполне им соответствует, могут и на тормозах спустить.
На второй вопрос ответил так, будто Интер вышел в плэйофф ЛЧ, а не вылетел с последнего места. Если план Б был - то когда его использовать как не в решающей игре?? =))
В результате "самый умный" Конте, который "всегда думает прежде" чем говорить - второй год подряд безславно вылетает из ЛЧ... =((
На второй вопрос ответил так, будто Интер вышел в плэйофф ЛЧ, а не вылетел с последнего места. Если план Б был - то когда его использовать как не в решающей игре?? =))
В результате "самый умный" Конте, который "всегда думает прежде" чем говорить - второй год подряд безславно вылетает из ЛЧ... =((