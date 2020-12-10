Конте — журналистке: «Думай, прежде чем задавать вопросы!»

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сегодня, 02:36

Главный тренер «Интера» ответил на вопросы журналистов после домашней ничьей с «Шахтёром» (0:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вылета своей команды из еврокубков.

Конте жёстко отреагировал на вопрос журналистки Анны Бильо, жены директора «Пари Сен-Жермен» Леонардо.

— «Интер» два раза сыграл 0:0 с «Шахтером», но обыграл эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе. — «Шахтёр» изменил свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, и поэтому изменили свой план. Думай, прежде чем задавать вопросы!

Следующий вопрос задал известный итальянский специалист Фабио Капелло.