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Сестра Роналду выложила картинку с Месси, преклоняющимся перед Криштиану

сегодня, 21:49
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором туринский клуб разгромил «Барселону» (3:0), опубликовала картинку в своём инстаграме, на которой форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси стоит на коленях перед португальцем, молясь ему в храме.

Мой король. Лучший. Гордость моей жизни.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 23:47
Забавно) а где была сестрица когда Месси 7 лет сношал ее брата в ЛаЛиге и ЛЧ?))
Tostao
Tostao ответ дяденька Онуфрий (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 23:45
Ты бы, написав про школу, сначала в мой профиль глянул, и не строил бы из себя Вангы.
А сестра Роналду - человек заинтересованный и этим все сказано.
Я бы, конечно мог бы и по-другому ответить, да не буду.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 23:26
Глупая инста баба
Futurista
Futurista ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 23:22
Не там болелы Лацио и Ромы цветы вместе нюхают)...
Migelito
Migelito ответ Мешок Аньелли (раскрыть)
сегодня в 23:20
Так Сальери же был талантливее и успешнее Моцарта)
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 23:18
Отмазки это удел слабых. Никто никого не обязан уважать.
Привет, Юра. Как жизнь?
Tostao
Tostao ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
сегодня в 23:17
Ну эти фанаты не являются родственниками Месси и Роналду! А этот фотошоп сестры наводит на мысль - а не с подачи ли самого Роналду это сделано? Ведь он неоднократно заявлял, что он - лучший всех времен и народов! Так что ничего удивительного.
А на счёт "русских" - а что, в других более "толерантных странах" не спорят, кто лучше? Не смеши!
Землянин
Землянин ответ Saban18 (раскрыть)
сегодня в 23:04, ред.
Объясняю для непонятливых: радуйся за Брата сколько влезет, хоть на потолке пляши, но не принижая других коллег по профессии, это неуважение к коллегам, так не делается, не красиво, не по правилам хорошего тона и этикета, так понятно ❓Иногда жены, сёстры и прочие члены семьи лезут с комментариями тренеров, футболистов и других лиц и коллег по профессии, а потом либо сами, либо самим футболистам приходится оправдываться и придумать нелепые отмазки и трактовки сказанного и опубликованной, что типо они другое имели ввиду, их не так поняли и т.д.
протон1
протон1
сегодня в 23:00
это оскорбление.
lexatver
lexatver
сегодня в 22:57, ред.
какие картинки нужно было выкладывать после такого гола?)


Ну реально это идиотизм уже) Пусть лучше на кухню идет
feris1
feris1
сегодня в 22:44
У барсучат опять подгорело не успев остыть со вчерашнего вечера)))
Я на стреме
Я на стреме ответ Зидан 1972 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:44
имеется претензия? ....мальчики
зигзаг
зигзаг
сегодня в 22:43, ред.
А после хет трика в ворота реала от Месси и других матчей на протяжении 6 лет когда благодаря ему Барса выигрывала реал, где она была с фото?)))
Тем более и по наградам Месси впереди Роналды !

Это фото от обиды )) и подтверждение тому, что Месси как был лучше роналды так и остается. А рон до сих пор бледная тень Месси
Альфамен
Альфамен ответ Мешок Аньелли (раскрыть)
сегодня в 22:42
Да чего уж там мелочиться,вчерашний матч тому железобетонное доказательство как Рон находится в тени Месси...)))
Faustello
Faustello ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 22:37
Дзюба:
- как подумаю сколько камер на меня смотрит, сразу хочется схватить шланг и тузом светить на право и на лево!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 22:33
Держи образец для поклонения
Б Р А Т
Б Р А Т
сегодня в 22:33
Странная у них семейка...нарцисс, мошенники, теперь это...🤣🤣🤣
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 22:32
"язычник и мусульманин"
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:32
шишанулась совсем
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
сегодня в 22:31
сначала получили кулачки, а теперь-возгорание.
League1
League1
сегодня в 22:30
в октябре в Турине сине-гранатовые добились победы, а после игры команды обменялись сообщениями на тему противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду, когда «Барса» назвала аргентинца GOAT (величайший всех времен), а «Юве» пообещал привезти им правильный вариант на «Камп Ноу», намекнув на Роналду.

Во вторник итальянский клуб добился реванша в столице Каталонии, а португальский форвард команды оформил дубль, реализовав два пенальти.

— Мы сдержали слово: принесли! — написал Twitter туринцев после игры.
Мешок Аньелли
Мешок Аньелли
сегодня в 22:28
Что еще остается? Всю карьеру Роналду был в тени Месси. Это от зависти) Месси-гений, он Моцарт, а Роналду Сальери.
League1
League1
сегодня в 22:28
После выигранного матча в Турине барса пыталась тролить Роналду, который даже не учавствовал в том матче. Так что это ответка от сестры Роналду.
wgrtqhnaa9z4
wgrtqhnaa9z4
сегодня в 22:27
Сестра Роналду не в первый раз оказывает брату медвежью услугу. На его месте я бы ее держал подальше от интернета и репортеров.
Крылатый
Крылатый
сегодня в 22:27
Я конечно, за Рона, но сестра у него Тролль 80-го уровня!)))
Saban18
Saban18 ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 22:26
А кому это тогда выкладывать?) Сестра гордится братом! Разместила для своих друзей и подписчиков, не для фанов Месси. Что не так? "не корректно, не профессионально, аморально и не этично" - какое отношение это имеет к любящей сестре?))
Мешок Аньелли
Мешок Аньелли ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 22:26, ред.
некорректно, непрофессионально, неэтично
Juve14
Juve14
сегодня в 22:25
Одна из многих подобных картинок что могла выложить любящая родная сестра, родная сестра заметьте! А что только тупые глорики не выстовляют мама не горюй, мессиновские глорики такую жуть выстовляют что нормальному человеку и в языке не повернется
League1
League1
сегодня в 22:20
Хорошая картинка.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 22:15
А вот значит когда русские болелы льют грязь на этих двух в зависимости от предпочтений это не идиотизм ? она поступила точно так как делают 99% местных персофанов португальца или аргентинца
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