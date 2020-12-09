Сестра Роналду выложила картинку с Месси, преклоняющимся перед Криштиану

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сегодня, 21:49

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» , после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором туринский клуб разгромил «Барселону» (3:0), опубликовала картинку в своём инстаграме, на которой форвард «сине-гранатовых» стоит на коленях перед португальцем, молясь ему в храме.