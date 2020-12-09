Сестра Роналду выложила картинку с Месси, преклоняющимся перед Криштиану

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором туринский клуб разгромил «Барселону» (3:0), опубликовала картинку в своём инстаграме, на которой форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси стоит на коленях перед португальцем, молясь ему в храме.
Мой король. Лучший. Гордость моей жизни.
А сестра Роналду - человек заинтересованный и этим все сказано.
Я бы, конечно мог бы и по-другому ответить, да не буду.
А сестра Роналду - человек заинтересованный и этим все сказано.
Я бы, конечно мог бы и по-другому ответить, да не буду.
Привет, Юра. Как жизнь?
Привет, Юра. Как жизнь?
А на счёт "русских" - а что, в других более "толерантных странах" не спорят, кто лучше? Не смеши!
А на счёт "русских" - а что, в других более "толерантных странах" не спорят, кто лучше? Не смеши!
https://www.youtube.com/watch?v=-1djR907pP0
Ну реально это идиотизм уже) Пусть лучше на кухню идет
Ну реально это идиотизм уже) Пусть лучше на кухню идет
Тем более и по наградам Месси впереди Роналды !
Это фото от обиды )) и подтверждение тому, что Месси как был лучше роналды так и остается. А рон до сих пор бледная тень Месси
Тем более и по наградам Месси впереди Роналды !
Это фото от обиды )) и подтверждение тому, что Месси как был лучше роналды так и остается. А рон до сих пор бледная тень Месси
- как подумаю сколько камер на меня смотрит, сразу хочется схватить шланг и тузом светить на право и на лево!)))
- как подумаю сколько камер на меня смотрит, сразу хочется схватить шланг и тузом светить на право и на лево!)))
Во вторник итальянский клуб добился реванша в столице Каталонии, а португальский форвард команды оформил дубль, реализовав два пенальти.
— Мы сдержали слово: принесли! — написал Twitter туринцев после игры.
Во вторник итальянский клуб добился реванша в столице Каталонии, а португальский форвард команды оформил дубль, реализовав два пенальти.
— Мы сдержали слово: принесли! — написал Twitter туринцев после игры.