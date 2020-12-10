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Ханданович: «„Интер“ не заслужил выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

сегодня, 01:29
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Вратарь «Интера» Самир Ханданович после ничейного матча с «Шахтёром» (0:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал вылет своей команды из еврокубков.

Это была сбалансированная группа. Думаю, что мы упустили путёвку в Киеве и здесь. Мы могли бы добиться большего, но сейчас некогда плакать из-за пролитого молока. Мы должны сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.

Очевидно, «Интер» ещё не готов к Лиге чемпионов. Набранные очки ясно дают это понять. Мы выиграли только один матч из шести. Этого недостаточно, и мы не заслужили выхода в плей-офф.

Сегодня мы должны были забивать, но не сделали этого. Честно говоря, я ожидал, что «Шахтёр» захочет чего-то большего, чем ничья, но похоже, что они довольны третьим местом.

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Все комментарии
Maximiliano_777
Maximiliano_777 ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 15:22
Во всех этих ничейных матчах Интер играл лучше своих соперников. ...И не вышел из группы при такой игре. Вот чем удивил. Если тебе интересен лишь счет и за играми не следишь, то просто промолчи. И в прошлом году Интер играл не хуже Дортмунда, но увы, случилось то, что случилось.
Wolf77785
Wolf77785 ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 04:35
Ну, по личкам они так раз Боруссию и выиграли! просто с Реалом отскок, плюс судья спас и все
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 02:38
Я все же думал , что они побрыкаются, а тут совсем все плохенько получилось.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 02:31
Все по делу
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 02:18
Интер не соответствует ЛЧ, кроме самоопределившегося самого себя в лучшие нападающие планеты нарцисса Лукаку. Хотелось бы "лучшего" нападающего послушать.
feris1
feris1
сегодня в 02:05
    УрсХох
    УрсХох ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    Кого???
    Альфамен
    Альфамен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 01:43
    Явно удивил???Кого и чем???Вы наверное думали,что они сильнее Боруссии???Так вы недооцениваете чемпионат Германии....или Интер сильнее Реала???Все абсолютно закономерно,в прошлом году их Боруссия Д выкинула из ЛЧ,в этом Боруссия М
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 01:32
    Шахтёр сыграл достойно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 01:30
    Интер явно удивил.
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