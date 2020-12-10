Ханданович: «„Интер“ не заслужил выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Вратарь «Интера» после ничейного матча с «Шахтёром» (0:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал вылет своей команды из еврокубков.

Это была сбалансированная группа. Думаю, что мы упустили путёвку в Киеве и здесь. Мы могли бы добиться большего, но сейчас некогда плакать из-за пролитого молока. Мы должны сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.

Очевидно, «Интер» ещё не готов к Лиге чемпионов. Набранные очки ясно дают это понять. Мы выиграли только один матч из шести. Этого недостаточно, и мы не заслужили выхода в плей-офф.

Сегодня мы должны были забивать, но не сделали этого. Честно говоря, я ожидал, что «Шахтёр» захочет чего-то большего, чем ничья, но похоже, что они довольны третьим местом.