Флик: «После первого гола стало ясно, что мы победим „Локомотив“»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Соперник играл очень оборонительно, но после 1:0 для меня стало ясно, что мы победим, так как мы очень хорошо защищались. Мы добились того, чего хотели. 2020 год с завоёванным летом титулом стал для нас в Лиге чемпионов просто невероятным. Мы хотели завершить его победой — нам это удалось.