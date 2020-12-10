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Флик: «После первого гола стало ясно, что мы победим „Локомотив“»

сегодня, 03:32
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Соперник играл очень оборонительно, но после 1:0 для меня стало ясно, что мы победим, так как мы очень хорошо защищались. Мы добились того, чего хотели. 2020 год с завоёванным летом титулом стал для нас в Лиге чемпионов просто невероятным. Мы хотели завершить его победой — нам это удалось.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:32
То что Баврия победит , сомнений практически не было. И хотя в прессе появлялись оптимисты, но где то в глубине души и они понимали , что добиться положительного результата будет нереально. Впрочем Локо можно и похвалить, играли очень дисциплинированно в обороне цеплялись за каждый мяч, Очень много блокировали, да и Гилерме был на высоте. Но было понятно, что силы рано или поздно начнут иссякать, и пойдут ошибки. Так в целом и случилось. Трудно защищаться все 90 минут, да еще и против лучшей команды Европы.
Локо сыграл как мог. Но немцы все же сильнее.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:36
у немца английский юмор. забавно звучит))
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 06:45
Это стало ясно уже после жеребьёвки ЛЧ
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:58
Тренировка Баварии удалась.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:40
И без первого гола было ясно.
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