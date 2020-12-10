Бышовец: «Увольнение Газизова — это рабочий момент»

Заслуженный тренер СССР прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

Я думаю, что это рабочий момент. Говорить плохо или хорошо? Наверное, надо говорить о том, что генеральный директор практически не влияет на результат. Он создает условия для работы главного тренера. Конечно, на него возложена ответственность и по вопросам комплектования команды. Но это опять же все то, что связано с главным тренером. Это согласовано. Потому что идет комплектование команды под требования главного тренера.

Что касается трансферов, то приглашение Урунова и Кокорина себя не оправдало. Принятое решение еще и связано с тем, что вернулся Попов, при котором селекция все-таки была на достаточно хорошем уровне… И еще, позволю себе маленький экскурс к Ильфу и Петрову: Остапов у нас нет, у нас есть что-то среднее между Остапом Бендером и Шурой Балагановым — таков в принципе уровень руководителей высшего и среднего звена в нашем футболе.