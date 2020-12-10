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Бышовец: «Увольнение Газизова — это рабочий момент»

сегодня, 11:07

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

Я думаю, что это рабочий момент. Говорить плохо или хорошо? Наверное, надо говорить о том, что генеральный директор практически не влияет на результат. Он создает условия для работы главного тренера. Конечно, на него возложена ответственность и по вопросам комплектования команды. Но это опять же все то, что связано с главным тренером. Это согласовано. Потому что идет комплектование команды под требования главного тренера.

Что касается трансферов, то приглашение Урунова и Кокорина себя не оправдало. Принятое решение еще и связано с тем, что вернулся Попов, при котором селекция все-таки была на достаточно хорошем уровне… И еще, позволю себе маленький экскурс к Ильфу и Петрову: Остапов у нас нет, у нас есть что-то среднее между Остапом Бендером и Шурой Балагановым — таков в принципе уровень руководителей высшего и среднего звена в нашем футболе.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:45, ред.
Мне последние строки понравились от Анатолия Федоровича...про Бендера и Шуру Балаганова....
Это истнино более про сегоднейший Спартак. К сожалению.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:56, ред.
Некто хотел передать кому-то через Газизова крупную обналиченную сумму денег росредством этого контракта. Справились за 5 месяцев.Совсем как в 90е когда главари правительства за лекцию получали по 90 тысяч долларов.
1asss
1asss
сегодня в 11:53
    смещной
    смещной
    сегодня в 11:45
    Семак:"Вылет из ЛЧ - это рабочий момент"
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 11:22
    это не рабочий момент, а к сожалению свинство
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    сегодня в 11:10
    ЗАРАБОТАЛ ОБЩИЙ РЕЙТИНГ 63 !!???
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 11:10
    Рабочий момент на 400 лямов...слово "рабочий" тут явно лишнее...
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