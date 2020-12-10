Иосифов: «Очень обидно, что проиграли „Баварии“»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал выездное поражение от «Баварии» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для меня это фантастические эмоции, потому что это дебют в Лиге чемпионов против «Баварии». Очень обидно, что мы проиграли. Не получилось сделать всё, что мы хотели, поэтому не очень довольны.

Какая установка была у тренера? Он сказал не бояться, выходить на поле и показывать свою игру как умеешь, как это делаешь на тренировках. Я вышел и уверенно показывал свою игру. Жаль, что не получилось реализовать момент, который был. Буду работать.

Ощущения, когда выходил один на один с мячом? Получилось, что у меня оказался мяч, пошел в обводку, прокинул себе на ход, хотел сильно пробить в ближний угол, но не получился удар, как я хотел.

Я вышел на поле и ни о чём не думал. В голове были только мысли о том, как помочь команде и забить гол. Никаких переживаний не было.