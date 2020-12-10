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Иосифов: «Очень обидно, что проиграли „Баварии“»

сегодня, 02:08
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов прокомментировал выездное поражение от «Баварии» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для меня это фантастические эмоции, потому что это дебют в Лиге чемпионов против «Баварии». Очень обидно, что мы проиграли. Не получилось сделать всё, что мы хотели, поэтому не очень довольны.

Какая установка была у тренера? Он сказал не бояться, выходить на поле и показывать свою игру как умеешь, как это делаешь на тренировках. Я вышел и уверенно показывал свою игру. Жаль, что не получилось реализовать момент, который был. Буду работать.

Ощущения, когда выходил один на один с мячом? Получилось, что у меня оказался мяч, пошел в обводку, прокинул себе на ход, хотел сильно пробить в ближний угол, но не получился удар, как я хотел.

Я вышел на поле и ни о чём не думал. В голове были только мысли о том, как помочь команде и забить гол. Никаких переживаний не было.

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Все комментарии
safari-05
safari-05
сегодня в 09:43
Вот таких пацанов надо выпускать. Он хоть переживает
HINGAN
HINGAN
сегодня в 06:33
А рассчитывали же на победу )))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:41
Случилось то, что должно было случиться.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:20
Баварии большинство влетают, тем более на выезде.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 02:20
Зато молодёжь опыта поднабралась. А в остальном .. увы...
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