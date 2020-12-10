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Бубнов: «„Локомотив“ в этой Лиге чемпионов старался»

сегодня, 10:07

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Локомотив» в этой Лиге чемпионов старался — группа попалась сложная, какие-то претензии предъявить трудно. Но итоговый результат ничуть не лучше, чем год назад при Юрии Сёмине. Тогда тоже были достойные матчи с «Ювентусом», гостевая победа над «Байером».

Однако тренера сняли по формальной причине неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. А сегодня мы не наблюдаем никакого качественного улучшения, как и количественного (те же три очка), не говоря уже о другом пути развития. Как минимум в этом смысле смена тренера оказалось неэффективной.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 12:43
Так старался, что игрой против Зальцбурга перечеркнул все что только можно заняв 4- ое место
boris_spartak
boris_spartak
сегодня в 12:11, ред.
Старался мальчик доставить оргазм зрелой женщине, дык умения не хватило и писюн ещё коротковат
Futurista
Futurista
сегодня в 11:07
По первый таймам Локо супер...по вторым увы...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:54
Очков набрали даже больше, чем мы рассчитывали.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:12
проигрыш австрийцам перечеркнул все эти старания
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:09, ред.
Если за "Зенит" можно сказать - ну, обделался, то про "Локомотив" честное и непредвзятое "Ну, не смогла...."
shlomo
shlomo
сегодня в 10:08
Надо было не просто стараться, и играть в футбол
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