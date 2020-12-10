Бубнов: «„Локомотив“ в этой Лиге чемпионов старался»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Локомотив» в этой Лиге чемпионов старался — группа попалась сложная, какие-то претензии предъявить трудно. Но итоговый результат ничуть не лучше, чем год назад при Юрии Сёмине. Тогда тоже были достойные матчи с «Ювентусом», гостевая победа над «Байером».

Однако тренера сняли по формальной причине неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. А сегодня мы не наблюдаем никакого качественного улучшения, как и количественного (те же три очка), не говоря уже о другом пути развития. Как минимум в этом смысле смена тренера оказалось неэффективной.