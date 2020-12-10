Николич: «Команда билась. Не могу сказать о ней ничего плохого»

Главный тренер «Локомотива» после поражения от «Баварии» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов подвёл итоги выступления своей команды в этом турнире.

Не могу ничего плохого сказать по команде, наоборот, первые четыре игры мы провели на высоком уровне, а потом начались большие проблемы, строили команду на последние две игры в последний момент. И на этот матч мы пришли только с 13 игроками, многие футболисты не играли на своих позициях, но команда билась. Особенно в первом тайме было много хороших моментов, просто не хватило опыта или реализации.

Хочу сказать только хорошее по игре и настроению команды. Во втором тайме это было очевидно, у нас была не длинная скамейка, команда очень устала играть против «Баварии», просто было невозможно что-то поменять. Но мы бились до последнего момента, это всё. Надо думать о следующей игре с «Краснодаром».

Сомнительные тесты Крыховяка, Мухина и Лисаковича на коронавирус? Эта ситуация вообще непонятная, я до конца не знаю, что там. Самое важное, что они чувствуют себя хорошо и будут играть в следующем матче.

Выводы по Лиге чемпионов? Во-первых, всё было в порядке по составу в первые четыре тура, а последние две игры прошли в ненормальном режиме, менялась ситуация ежеминутно, надо было менять схему, выбыли игроки, просто неудачные 10 дней для нас. Ещё раз скажу, что результат неудачный, но для меня команда показала характер. Игроки на поле были готовы биться, несмотря на их позиции.