Булыкин: «Надеюсь, что „Локомотив“ поднимется в турнирной таблице РПЛ»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал поражение железнодорожников в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Обидно, что не получилось хлопнуть дверью и выйти в евровесну. Теперь остается чемпионат и Кубок России. Будем надеяться, что это облегчит им нагрузку, а «Локомотив» поднимется в турнирной таблице РПЛ . Просто сейчас и травмированных много, и с ковидом непонятно, поэтому надеюсь, что после зимней паузы все нормализируется.

Конечно, есть футболисты, которые не могли сегодня помочь команде, скамейка оказалась очень молодой и короткой. Думаю, это все не позволило хорошо сыграть «Локомотиву» против победителя Лиги чемпионов. Выделить могу всю команду, потому что бились, играли до конца, получили бесценный опыт, но, к сожалению, добиться хорошего результата не смогли.