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Булыкин: «Надеюсь, что „Локомотив“ поднимется в турнирной таблице РПЛ»

сегодня, 09:37
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Обидно, что не получилось хлопнуть дверью и выйти в евровесну. Теперь остается чемпионат и Кубок России. Будем надеяться, что это облегчит им нагрузку, а «Локомотив» поднимется в турнирной таблице РПЛ. Просто сейчас и травмированных много, и с ковидом непонятно, поэтому надеюсь, что после зимней паузы все нормализируется.

Конечно, есть футболисты, которые не могли сегодня помочь команде, скамейка оказалась очень молодой и короткой. Думаю, это все не позволило хорошо сыграть «Локомотиву» против победителя Лиги чемпионов. Выделить могу всю команду, потому что бились, играли до конца, получили бесценный опыт, но, к сожалению, добиться хорошего результата не смогли.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:57
Посмотрим , что дальше будет . За ЕК то Локо наверняка поборется....если Вася не продаст опять кого нибудь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:41
Конечно поднимется,
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