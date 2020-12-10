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В Ростове предложили присвоить «Ростов Арене» имя Виктора Понедельника

вчера, 19:43

Заместитель председателя федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин заявил, что «Ростов Арена» может быть переименована в честь легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакцию властей.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:15
Очень своевременное правильное решение
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
Забыл про Зерно, легко по него петь, когда цена поднялась, хотя рекордное количество злаков, нас научат родину любить!
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
вчера в 22:32
правильно чем мы хуже Неаполя)))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:06
Всецело поддерживаю эту идею
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 21:56, ред.
Одобряю, переименовывайте, а главное Басту на пушечный выстрел больше не подпускайте
Vadik
Vadik
вчера в 21:50, ред.
Согласен с ним!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:46
Ты чё,государственную задачу в местечковую превратить хочешь? Вон Путину стукнули,что макароны и сахар с растительным маслом дорожают беспричинно,и президент империи (или император республики,как кому больше нравится)лично взялся урегулировать энту проМблему.Не дам,,грит ,нехристи,народу голодать!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
С Одной Стороны да Ростов играл на Олимпе-2 там вроде хотели Переименовать стадион и его привести в должный вид, теперь идея про Ростов - Арену. Губерк ой как трудно подписать разрешение, Мэр города где играет Наполи, решил вопрос за день, но наши это не мэры Итальянских городов. С другой стороны, пофигизм который обладает у всех чиновников
Союзник противников
Союзник противников ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:31
Так сейчас ведь грядут то ли думские,то ли муниципальные,а ему ведь тоже за результат их отвечать.А самого его лично Путин предложит,а карманная местная Дума узаконит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:28
Должны переименовать. Легенда Ростова и последний ушедший чемпион Евро 1960!
sprint5
sprint5
вчера в 21:20
он остался в памяти как ростовчанин и стадион должен носить его имя
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:01
Выборы прошли, а так бы Губер первым предложил переименование!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Asper (раскрыть)
вчера в 20:58, ред.
А то, что он начинал в Ростсельмаше, только потом в Ска - Ростов перешёл
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:27
Такое решение лежит на поверхности,хотя ныне в героях банковские структуры и их подельники.Коими и являются те,кому адресовано послание.Но посмотрим...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:13
это было бы великолепно. но этого не будет)))
Сп62
Сп62 ответ Asper (раскрыть)
вчера в 20:08
Он и спартаковец тоже. Однако лучшая арена Ростова должна носить и имя одного из лучших игроков Ростова.
Loko57
Loko57
вчера в 20:07
Неплохое решение.
beefs
beefs
вчера в 20:06
и это разумное решение, это один из футболистов который был патриотом своего города......
Asper
Asper
вчера в 19:55
Хмм, так он же армеец, а не сельмашовец.
Или никакого противостояния нет, ростовчанин и ростовчанин?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:48
Хотели Олимп -2 переименовавть, при жизни и реконструировать, но Ростов -Арена масштабнее!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:44
Ну вот,началось!
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