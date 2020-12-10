В Ростове предложили присвоить «Ростов Арене» имя Виктора Понедельника

Заместитель председателя федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин заявил, что «Ростов Арена» может быть переименована в честь легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.
Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакцию властей.
Или никакого противостояния нет, ростовчанин и ростовчанин?
Или никакого противостояния нет, ростовчанин и ростовчанин?