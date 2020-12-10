Роналду, Неймар и Буффон — в команде недели Fantasy Football Лиги чемпионов

Объявлена команда недели Fantasy Football Лиги чемпионов.
В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.
Вратарь
Джанлуиджи Буффон («Ювентус») — 8 очков
Защитники
Анхелиньо («Лейпциг») — 12 очков
Марио Эрмосо («Атлетико») — 13 очков
Никлас Зюле («Бавария») — 16 очков
Денис Попов («Динамо» Киев) — 14 очков
Натан Аке («Манчестер Сити») — 12 очков
Полузащитники
Янник Карраско («Атлетико») — 13 очков
Рууд Вормер («Брюгге») — 11 очков
Нападающие
Неймар (ПСЖ) — 18 очков
Криштиану Роналду («Ювентус») — 12 очков
Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 13 очков