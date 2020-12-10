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Роналду, Неймар и Буффон — в команде недели Fantasy Football Лиги чемпионов

вчера, 21:07

Объявлена команда недели Fantasy Football Лиги чемпионов.

В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон («Ювентус») — 8 очков

Защитники

Анхелиньо («Лейпциг») — 12 очков

Марио Эрмосо («Атлетико») — 13 очков

Никлас Зюле («Бавария») — 16 очков

Денис Попов («Динамо» Киев) — 14 очков

Натан Аке («Манчестер Сити») — 12 очков

Полузащитники

Янник Карраско («Атлетико») — 13 очков

Рууд Вормер («Брюгге») — 11 очков

Нападающие

Неймар (ПСЖ) — 18 очков

Криштиану Роналду («Ювентус») — 12 очков

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 13 очков

Роналду, Неймар и Буффон — в команде недели Fantasy Football Лиги чемпионов

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Сильной командой могла бы быть!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:47
Коли нет Чалова и Дзюбы,то пофиг!
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
вчера в 21:42
А где же золотомячист-ложкоед?
shlomo
shlomo
вчера в 21:28
Все по заслугам.....
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:18
хорошая команда)) но буффон лучший!
David Young
David Young
вчера в 21:09
Каждый из одиннадцати заслужил попадание туда.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:08
Конечно, достойные ребята
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