Роналду, Неймар и Буффон — в команде недели Fantasy Football Лиги чемпионов

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вчера, 21:07

Объявлена команда недели Fantasy Football Лиги чемпионов.

В команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Вратарь

(«Ювентус») — 8 очков

Защитники

Анхелиньо («Лейпциг») — 12 очков

(«Атлетико») — 13 очков

(«Бавария») — 16 очков

(«Динамо» Киев) — 14 очков

(«Манчестер Сити») — 12 очков

Полузащитники

(«Атлетико») — 13 очков

(«Брюгге») — 11 очков

Нападающие

Неймар ( ПСЖ ) — 18 очков

(«Ювентус») — 12 очков