Семак, Ганчаренко и Николич проиграли в Европе. Рейтинг недоверия тренерам грандов РПЛ

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04 декабря 2020, 11:13

Актуальный футбольный разговор по итогам осени.

Руководство РПЛ обсуждает вопрос сокращения лиги в свете романса финансов и коллапса в Европе. Но какой метод встряски остался у клубов без вливания денег? Только замена тренера в надежде попасть пальцем в небо.

Тема положения наставников актуальная и из-за выступлений отдельных фаворитов в РПЛ . Особенно для десяти самых богатых и амбициозных клубов. Для наглядности составим рейтинг недоверия. Чем ниже наставник – тем позиции прочнее, а на вершине те, над кем сгустились тучи.

10 место. Валерий Карпин («Ростов»)

- нет причин не доверять. Трансферные потери за четыре неполных сезона – 30 игроков основы. И Карпин тот, кто успешно адаптирует в основном копеечных новичков;

- «Ростов» — команда о тактике и стиле, и «4-3-3» прошлого сезона, и ложные форварды сейчас – работающие методы Карпина;

- 4 место и 3 очка до первого – идеальный старт в РПЛ . Вылет из Лиги Европы сказался на трансферных планах, но Карпин уйдет из «Ростова» лишь на повышение.

9. Сандро Шварц («Динамо»)

- Бувач привел своего человека, хотя советники Костина – слабое место «Динамо», пока они Желько не сместили. Следовательно, у тренера есть крестный отец;

- немец настраивает атакующий вариант «Динамо». Видели сбой в матрице в Ростове-на-Дону, но это специфический выезд и матч с двумя пенальти;

- Шварц сыграет до конца года с «Арсеналом», «Зенитом» и «Сочи». Но, независимо от результатов, оценивать Сандро полноценно сможем уже после сборов весной.

8 место. Владимир Федотов («Сочи»)

- «Сочи» вряд ли выйдет в еврокубки – футбольная фортуна не забыла матч против ростовских подростков, но Федотов – системный современный тренер;

- Ротенберг не силен в футболе, но если общался с Владимиром Владимировичем, то увидел, что Федотов разбирается в предмете и пытается сделать игру «Сочи» ярче. Порой даже получается;

- у команды выброшенных за борт петербуржского корабля не может быть серии из 20 побед, но «Сочи» не скучный. И смысл существования имеет – чтобы «Фишт» не пустовал, а конкуренты чемпиона были покусанными. Федотов задачи выполняет.

7 место. Андрей Талалаев («Ахмат»)

- грозненцам не везло с тренерами, выбирали не тех, кто осилит перестройку на уровне психологии. Комплекс провинциалов мешал, Талалаев с ним борется;

- у «Ахмата» симпатичный футбол. Агрессивно встречают, как раньше, но умнее играют в защите. Если добавят в завершении (зимой не помешает свой Деспотович), то могут остаться в первой восьмерке;

- Талалаева редко хватало надолго, но сейчас ему доверяют, поскольку видно качество работы. Не только капитан Бериша радует, отставка подошедшего наставника стала бы огромной ошибкой.

6 место. Леонид Слуцкий («Рубин»)

- когда смотришь лучшие матчи «Рубина» — видишь команду для 4-5 мест. Но Слуцкий пока не заставил казанцев играть стабильно, чему есть и объективные причины, вроде травм и молодости лидеров;

- «Рубин» не найдет тренера сильнее и современнее. Слуцкий ставит на атаку, ее строить дольше, чем закрытый футбол без ворот. Но если Кварацхелия, Макаров и Деспотович зажгут – казанцы станут опасными для всех в лиге;

- деньги выделялись под Леонида Викторовича. Зимой он скорее уйдет в «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» или ЦСКА , нежели будет уволен. В Казани Слуцкий напомнил, что он – чемпион России.

5 место. Доменико Тедеско («Спартак»)

- так высоко, ведь работает на «Спартак». Надеемся, госпожа Салихова понимает, что единственный в клубе, кто по классу подходит для управляющей роли – Доменико. Хотя бы потому, что у него и Шварца лучшее тренерское образование в РПЛ ;

- «Спартак» прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Плюс 11 пунктов и 9 забитых голов после 16 туров, молодая команда активно строится, но уже держится наравне с лидерами РПЛ ;

- Тедеско звали в Бундеслигу, перспективный тренер с неплохой репутацией. Он уважителен к России, учит язык, не ссорится с коллективом и не участвует в разделе больших денег Федуна. Увольнять его – вредить «Спартаку».

4 место. Марко Николич («Локомотив»)

- если бы в «Локомотиве» не менялось начальство, то ставили на продолжение работы Николича, ничего криминального не сделал – не геройствует, заложник обстоятельств. Но перемены происходят;

- Николич может разочаровать последним местом в группе ЛЧ , ведь «Локомотиву» нужны деньги, которые РЖД теряет. Например, немцы 1 января отключат 11 электростанций на угле из Кузбасса, который возят в Германию поездами – не до футбола;

- рассказы об атакующей игре стали мемом. Тренер тут не виноват, но если Кикнадзе уволят до конца года, то придет новый человек со своей идеей фикс. А если боссом будет младший Ротенберг, то и возвращение Семина нельзя исключать.

3 место. Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

- недовольство – из-за еврокубков. Фанаты справедливо хотят большего, но Гинер не любит гнать тренеров, а кризис в отношениях команды и Ганчаренко миновал в дни экстренного отъезда в Беларусь;

- Ганчаренко не выработал потенциал команды, что потратила рекордные деньги летом. «Армейцы» ведут борьбу за чемпионство, у них много талантливой молодежи. Если на сборах реанимируют форвардов – будут победы;

- к неудачам в Европе Гинер привык. А наставник приучил к кризисным отрезкам – теперь 3 поражения и 1 победа в 6 играх. Но Ганчаренко умеет реагировать. После августовского спада ожили, разделяют лидерство в РПЛ .

2 место. Мурад Мусаев («Краснодар»)

- вышел в евркубковую весну, но вряд ли врали, что Галицкий задумался о смене удобного ему молодого наставника на другого. Без победы над «Ренном» доверие к Мусаеву могли обнулить;

- еще может рвануть в РПЛ – 8 пунктов до конца чемпионата реально отыграть, поднявшись на пятое место, но у «Краснодара» кризис концепции. Монотонный атакующий футбол не получается результативным, а обороняться не умеют совершенно;

- «Краснодар» — сильная команда, даже в этом непростом сезоне. Следовательно, есть мощность, которую молодой тренер не направил в победное русло. Важный момент, ведь крики на Уткина с бровки не делают Мусаева лидером. А он нужен, поскольку на поле чемпионов у «быков» не хватает.

1 место. Сергей Семак («Зенит»)

- скорее всего, Семак уже уволен. Госпожа Илюхина ищет иностранца, а Миллер решает, как все обставить. Убрать еще и Медведева с Рибалтой или сделать крайним лишь тренера? Публичная поддержка наставника – верный тактический ход, но отставка неизбежна, если увидим плохой футбол против «Спартака» 16 декабря;

- «Зенит» хромает на обе ноги, команда тактически скорее мертвая, чем живая, вернулись во времена Манчини. Вина, конечно, комплексная. Но где вы видели, чтобы далекие от футбола боссы клубов брали на себя ответственность? У петербуржцев главный приговоренный на черный день – Семак;

- в отличие от всех в списке, у Сергея Богдановича минимальное количество свежих тактических идей. Ганчаренко, Николич и Мусаев хотя бы отдельных соперников напрягли, а унылое четвертое место Семака в Лиге чемпионов заставляет руководство «Зенит» задуматься об очередной смене тренера.