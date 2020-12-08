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Антисборная 17-го тура. Понсе и Игнатьев удалились, Щенников привез гол

вчера, 12:38
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Щенников Георгий
Щенников Георгий
Защитник
Кверквелия Соломон
Кверквелия Соломон
Защитник
Игнатьев Иван
Игнатьев Иван
Нападающий
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«Соккер.ру» — о тех, кто был слабым звеном.

Вратарь

Никита Медведев («Рубин»)

Рыжиков, Чондрич и Помазун пропустили по пять мячей, но грубых ошибок не допускали, еще и выручили по несколько раз «Тамбов», «Ротор» и «Урал», а вот Никита Медведев вместе с мячом выпустил из рук и победный для «Рубина» счет на «РЖД Арене». Особенно досадно совершить результативный ляп в матче против бывшего клуба, которому хочешь что-то доказать. Впрочем, Медведев ошибался и в матче со «Спартаком», так что это, видимо, «особенности техники». Или наглядная демонстрация класса.

Правый защитник

Дмитрий Меренчуков («Тамбов»)

21-летний футболист сыграл не на своей позиции, его место в атаке. Когда Дмитрий оказался у чужих ворот, то отдал результативную передачу на Онугху, однако в роли правого защитника провалился: первый и третий гол «Спартак» забил при непосредственном безучастии Меренчукова, который не смог помешать Кралу и Айртону выйти на оптимальные позиции для голевых передач.

Центральные защитники

Рафал Августиняк («Урал»)

Поляк далеко не в первый раз оказался в центре защиты, за «Урал» он провел примерно одинаковое количество матчей в опорной зоне и в обороне, но в матче с «Зенитом» выглядел новичком на этой позиции. Весь «Урал» оборонялся пассивно, но пересмотрите голы петербуржцев, обращая внимания на действия Августиняка: сложилось ощущение, что задачей-максимум Рафала было оказываться поблизости с Азмуном, чтобы попадать в кадр. Остальное его не волновало.

Никита Чичерин («Тамбов»)

Несколько ведущих футболистов «Тамбова» устроили бойкот, но вышедшие на поле дали бой «Спартаку», три из пяти своих мячей москвичи забили после 80-й минуты, когда их гости устали, а Сергею Первушину было некого выпустить на поле. И нам не обойтись без представителя обороны, пропустившей пять мячей, им будет Никита Чичерин, допустивший результативную ошибку в эпизоде со вторым голом «Спартака»: должен был просто вынести мяч после сэйва Рыжикова, но допустил технический брак при обработке и подарил Понсе голевой момент.

Соломон Кверквелия («Ротор»)

Можно вспомнить Кадири из «Арсенала», который помог Даниилу Фомину из «Динамо» забить победный гол в ворота своей команды, но там скорее несчастный случай, а вот опытный Кверквелия систематически ошибался в игре с «Краснодаром». Счет был открыт после эпизода, когда Саба забрал и снова потерял мяч в штрафной, потом грузинский защитник сыграл рукой и подарил «быкам» пенальти, а во втором тайме позволил Классону обыграть себя на носовом платке перед четвертым голом.

Левый защитник

Георгий Щенников (ЦСКА)

По первому тайму казалось, что ЦСКА разорвет «Химки», как «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» своих соперников, но к перерыву счет был 1:0, а второй тайм и проблемы «армейцев» начались с гола Кухарчука. Глушаков закинул мяч вперед, Щенников был первым на мяче, но сыграл несуразно — зажег свечу, которой воспользовался соперник. Роковая ошибка Георгия, и не было никакого нарушения правил со стороны Кухарчука, борьба велась в дозволенных рамках.

Полузащитники

Даниел Мишкич («Урал»)

Сыграл в стиле Августиняка, только в полузащите. «Зенит» давил, «Зенит» забил три мяча за полчаса, а у опорного хавбека Мишича в первом тайме 0 отборов, 0 перехватов, 0 выигранных единоборств. Согласно протоколу, хорвата заменили в перерыве, но есть сомнения, что он вообще выходил на поле.

Олег Алейник («Ротор»)

Давал движение в середине, но активность оказалась мнимой, ведь за 80 минут на поле Алейник не отобрал ни одного мяча у футболистов «Краснодара». Исчерпывающая характеристика для центрального полузащитника команды, которая владела мячом лишь треть игрового времени.

Бернард Бериша («Ахмат»)

«Ахмат» в матче с «Сочи» не был похож сам на себя, но матч мог пойти по другому сценарию, забей Бериша пенальти в дебюте. Бернард проиграл дуэль Джанаеву, после чего сник, как и его команда.

Нападающие

Иван Игнатьев («Рубин»)

Однажды Марио Балотелли в матче с «Рубином» получил вторую желтую карточку в самом начале второго тайма, тогдашний тренер «Интера» Жозе Моуриньо был в шоке, а спустя несколько месяцев пересказывал ту историю уже с юмором. Теперь и у Леонида Слуцкого, которого раньше называли «русским Моуриньо», есть такой случай в карьере, а Ивана Игнатьева уже можно считать нашим аналогом Балотелли. Верной дорогой движется молодой форвард в команду разочарований футбольного года.

Андрес Понсе («Ротор»)

Еще одно дурацкое удаление в исполнении нападающего. Венесуэльский форвард «Ротора» уже на 15-й минуте грубым приемом остановил Вильену на центральной линии, после чего ввязался в потасовку с голландцем, а еще через четверть часа попал шипами в голеностоп Камболову. Подставил команду под крупное поражение, оставив волгоградцев в меньшинстве на целый час против «Краснодара».

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Ростовские джентльмены отбирают очки у богатых и отдают их бедным. Карпин был в символической сборной, когда лишил «Спартак» игры на «Открытие Арене» и выжал гостевую победу, теперь сам «Ростов» проиграл дома аутсайдеру РПЛ, который заставил «желто-синих» почувствовать себя не в своей тарелке.

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КАМЮ
КАМЮ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:41, ред.
А где ты увидел нытьё? Я лишь обосновал своё несогласие с автором рейтинга.
Взялся составлять, а футбол не смотрит - Щенников провёл хорошую игру.
А шампиньонами вы всё-таки уже назначены в 2023 году и не раньше!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ КАМЮ (раскрыть)
вчера в 23:55
Нытье... Влашич завалил игрока перед голом
КАМЮ
КАМЮ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
Сними красно-белые очки и посмотри внимательно повтор.
К тому же, вам-то что пузыриться - ваше чемпионство запланировано в 23-м
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:30
Ростов выиграл - Валера в сборной, Ростов проиграл - Валера в антисборной...Похоже что он единственный тренер среди физруков раз ему столько внимания))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:51
Щенников безусловно допустил ошибку, но он много угрожал воротам Химок, нанес 3, или 4 удара по воротам. Худшим на этой позиции он точно не был. Там полно претендентов из Ротора, Крала и Тамбова, которые вообще легли под соперников.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 15:21
Эх Ваня, Ваня... Тьфу на тебя. Надеюсь очнется, как Шапи)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Просто утка (раскрыть)
вчера в 15:06
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:57, ред.
    Карпин больше на другого персонажа похож чем на Робина Гуда.
    Просто утка
    Просто утка
    вчера в 14:54
    Хуже всех играл цска, однозначно, должны быть в полном составе этой сборной.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:52
    ну, бывает
    makkie
    makkie ответ КАМЮ (раскрыть)
    вчера в 14:47
    Отмазки всё это!
    Точно такое же "нарушение" было на Ларссоне в матче с Уралом - но тогда ваши посчитали, что всё было в пределах правил. А тут Щенников сам рухнул, это не фол!
    Либо прокомментируйте двойные стандарты.
    makkie
    makkie
    вчера в 14:46
    Медведева с Игнатьевым бы на полиграф - очевидно, что они вышли как минимум не помогать Рубину. Откровенное вредительство!

    Ну и Валера в своём репертуаре, Робин Гуд :))))
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ КАМЮ (раскрыть)
    вчера в 14:07
    Да заказ РФС по чемпионству Зенита уже оформлен, ЦСКА возьмёт года через 2-3 чемпионство.
    Voevoda sviney
    Voevoda sviney
    вчера в 14:06
    Почему нет спартака, все видели их игру и то, что матч купленный?
    КАМЮ
    КАМЮ
    вчера в 13:59, ред.
    На Щенникове однозначно нарушение.
    Для всех сомневающихся предлагаю провести опыт.
    Встаньте на одной ноге, а сзади пусть вам "положат руки" на спину и продолжат движение вперёд. Долго ли вы простоите?
    Даже если бы Кухарчук упёрся или толкнул плечом в спину - было бы нарушение, тк защитник первый на мяче и играли не в хоккей.
    Так что, если и ставить Жору в антисборную, то за два непопадания в створ из довольно выгодных положений
    neukomm
    neukomm
    вчера в 13:21
    У Игнатьева слишком много борзости. Пытается себя показать крутым, когда должен слушать с открытым ртом Слуцкого, который действительно говорит стоящие вещи и который имеет опыт не только РПЛ, но и международный.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:17, ред.
    Вообще то Щенников не привез гол,
    там было нарушение правил, но питерский судейка сыграл на руку зениту.

    Бубнов:"Первый гол в ворота ЦСКА засчитывать было нельзя, Щенникова подтолкнули в спину."
    Пепс
    Пепс
    вчера в 13:14
    Да уж.... Медведь с Иваном подставили так подставили... Отдали матч, который могли и должны были выигрывать. Макарова там ещё нет в этом списке - чудик дважды находясь в 5 метрах по центру ворот пытался ещё улучшить позицию - жесть.....
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 12:40, ред.
    Минус ползарплаты для оздоровления
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:40
    Спасибо за стать.....но можно было бы еще добавить (лавочников...:))))
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