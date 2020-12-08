Антисборная 17-го тура. Понсе и Игнатьев удалились, Щенников привез гол

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вчера, 12:38

«Соккер.ру» — о тех, кто был слабым звеном.

Вратарь

Никита Медведев («Рубин»)

Рыжиков, Чондрич и Помазун пропустили по пять мячей, но грубых ошибок не допускали, еще и выручили по несколько раз «Тамбов», «Ротор» и «Урал», а вот Никита Медведев вместе с мячом выпустил из рук и победный для «Рубина» счет на « РЖД Арене». Особенно досадно совершить результативный ляп в матче против бывшего клуба, которому хочешь что-то доказать. Впрочем, Медведев ошибался и в матче со «Спартаком», так что это, видимо, «особенности техники». Или наглядная демонстрация класса.

Правый защитник

Дмитрий Меренчуков («Тамбов»)

21-летний футболист сыграл не на своей позиции, его место в атаке. Когда Дмитрий оказался у чужих ворот, то отдал результативную передачу на Онугху, однако в роли правого защитника провалился: первый и третий гол «Спартак» забил при непосредственном безучастии Меренчукова, который не смог помешать Кралу и Айртону выйти на оптимальные позиции для голевых передач.

Центральные защитники

Рафал Августиняк («Урал»)

Поляк далеко не в первый раз оказался в центре защиты, за «Урал» он провел примерно одинаковое количество матчей в опорной зоне и в обороне, но в матче с «Зенитом» выглядел новичком на этой позиции. Весь «Урал» оборонялся пассивно, но пересмотрите голы петербуржцев, обращая внимания на действия Августиняка: сложилось ощущение, что задачей-максимум Рафала было оказываться поблизости с Азмуном, чтобы попадать в кадр. Остальное его не волновало.

Никита Чичерин («Тамбов»)

Несколько ведущих футболистов «Тамбова» устроили бойкот, но вышедшие на поле дали бой «Спартаку», три из пяти своих мячей москвичи забили после 80-й минуты, когда их гости устали, а Сергею Первушину было некого выпустить на поле. И нам не обойтись без представителя обороны, пропустившей пять мячей, им будет Никита Чичерин, допустивший результативную ошибку в эпизоде со вторым голом «Спартака»: должен был просто вынести мяч после сэйва Рыжикова, но допустил технический брак при обработке и подарил Понсе голевой момент.

Соломон Кверквелия («Ротор»)

Можно вспомнить Кадири из «Арсенала», который помог Даниилу Фомину из «Динамо» забить победный гол в ворота своей команды, но там скорее несчастный случай, а вот опытный Кверквелия систематически ошибался в игре с «Краснодаром». Счет был открыт после эпизода, когда Саба забрал и снова потерял мяч в штрафной, потом грузинский защитник сыграл рукой и подарил «быкам» пенальти, а во втором тайме позволил Классону обыграть себя на носовом платке перед четвертым голом.

Левый защитник

Георгий Щенников ( ЦСКА )

По первому тайму казалось, что ЦСКА разорвет «Химки», как «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» своих соперников, но к перерыву счет был 1:0, а второй тайм и проблемы «армейцев» начались с гола Кухарчука. Глушаков закинул мяч вперед, Щенников был первым на мяче, но сыграл несуразно — зажег свечу, которой воспользовался соперник. Роковая ошибка Георгия, и не было никакого нарушения правил со стороны Кухарчука, борьба велась в дозволенных рамках.

Полузащитники

Даниел Мишкич («Урал»)

Сыграл в стиле Августиняка, только в полузащите. «Зенит» давил, «Зенит» забил три мяча за полчаса, а у опорного хавбека Мишича в первом тайме 0 отборов, 0 перехватов, 0 выигранных единоборств. Согласно протоколу, хорвата заменили в перерыве, но есть сомнения, что он вообще выходил на поле.

Олег Алейник («Ротор»)

Давал движение в середине, но активность оказалась мнимой, ведь за 80 минут на поле Алейник не отобрал ни одного мяча у футболистов «Краснодара». Исчерпывающая характеристика для центрального полузащитника команды, которая владела мячом лишь треть игрового времени.

Бернард Бериша («Ахмат»)

«Ахмат» в матче с «Сочи» не был похож сам на себя, но матч мог пойти по другому сценарию, забей Бериша пенальти в дебюте. Бернард проиграл дуэль Джанаеву, после чего сник, как и его команда.

Нападающие

Иван Игнатьев («Рубин»)

Однажды Марио Балотелли в матче с «Рубином» получил вторую желтую карточку в самом начале второго тайма, тогдашний тренер «Интера» Жозе Моуриньо был в шоке, а спустя несколько месяцев пересказывал ту историю уже с юмором. Теперь и у Леонида Слуцкого, которого раньше называли «русским Моуриньо», есть такой случай в карьере, а Ивана Игнатьева уже можно считать нашим аналогом Балотелли. Верной дорогой движется молодой форвард в команду разочарований футбольного года.

Андрес Понсе («Ротор»)

Еще одно дурацкое удаление в исполнении нападающего. Венесуэльский форвард «Ротора» уже на 15-й минуте грубым приемом остановил Вильену на центральной линии, после чего ввязался в потасовку с голландцем, а еще через четверть часа попал шипами в голеностоп Камболову. Подставил команду под крупное поражение, оставив волгоградцев в меньшинстве на целый час против «Краснодара».

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)