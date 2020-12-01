Безупречный Левандовски и неуместные Месси с Роналду. Выбираем команду УЕФА 2020 года

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01 декабря 2020, 20:27

Помогите «Соккер.ру» составить «идеальную команду» уходящего года.

- В первый день зимы УЕФА назвала 50 кандидатов, из которых будет составлена команда года.

- Голосование продлится до 6-го января 2021 года, не поленитесь принять участие и назвать свой вариант символической сборной. Проголосовать можно по этой ссылке.

- В списке кандидатов полсотни фамилий: 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

- На сайте УЕФА до того, как перейти к персоналиям, вам предложат выбрать одну из шести схем для своего варианта символической сборной: 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 3-5-2, 5-3-2 и 4-3-4.

- В символическую команду УЕФА 2020 года войдут футболисты с наибольшим числом попаданий в пользовательские сборные.

- Команда УЕФА 2019 года получила схему 4-4-2 (хотя фактически 4-2-4), а ее состав выглядел так:

Алиссон — Александер-Арнольд, Де Лигт, ван Дейк, Робертсон — Де Брюйне, Де Йонг — Мане, Месси, Роналду, Левандовски.

Кто займет место в воротах команды года?

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Антони Лопеш («Лион», Португалия), Кейлор Навас ( ПСЖ , Коста-Рика), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Ян Облак («Атлетико», Словения).

Навас в четвертый раз в карьере играл в финале Лиги чемпионов и впервые проиграл, Лопеш дошел с «Лионом» до полуфинала, Алиссон поучаствовал в завоевании долгожданного титула «Ливерпулем», а Облак крут сам по себе. Однако выбрать лучшего вратаря 2020 года очень просто, потому что только Мануэль Нойер выиграл с «Баварией» «Золотой требл», проведя немало вдохновенных матчей.

Немца называют лучшим голкипером современности, а иногда ставят даже выше великих предшественников, сам Мануэль в 2020 году провел, пожалуй, только один матч, о котором он хотел бы поскорее забыть: недавно пропустил 6 мячей от сборной Испании. Но это проблема не Нойера лично, а Йохима Лева, отвечающего за организацию игры в Бундесманшафт. В 2020-м году у Ману нет конкурентов, место в воротах команды года принадлежит ему.

Кто будет отвечать за надежность в оборонительной линии?

Защитники: Давид Алаба («Бавария», Австрия), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Анхелиньо («РБ Лейпциг», Испания), Хуан Бернат ( ПСЖ , Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия), Стефан де Врей («Интер», Голландия), Матийс де Лигт («Ювентус», Голландия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Преснель Кимпембе ( ПСЖ , Франция), Серхио Рамос («Реал», Испания), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Шотландия), Тиаго Силва ( ПСЖ /«Челси», Бразилия), Дайотчанкуль Упамекано («РБ Лейпциг», Франция), Ханс Хатебур («Аталанта», Голландия).

Полтора десятка достойнейших кандидатов, из которых нужно выбрать четверку. Без кого не можете представить команду года? Невозможно проигнорировать Йозуа Киммиха, у которого 8 голов и 18 результативных передач в 2020-м. Немецкий футболист чаще играл в полузащите, но раз товарищи из УЕФА внесли его в список защитников, значит, ставим Киммиха на правый фланг обороны.

Ван Дейк — единственный, кто сохранит за собой место в основе команды года УЕФА по сравнению с 2019-м. Вирджил по-прежнему играет на недосягаемом для подавляющего большинства его коллег уровне, жаль только, что из-за тяжелой травмы голландец пропустит конец этого года и начало следующего. Рядом с ван Дейком ставим Серхио Рамоса, который помог «Реалу» выиграть титул и продемонстрировал феноменальную для центрального защитника результативность — 13 голов за год.

На левом фланге можно было бы оставить Робертсона, который продолжает штамповать ассисты, но все-таки стоит отдать это место представителю «Баварии». Впечатляющие матчи были у Альфонсо Дэвиса, но он еще успеет вписать себя в символические сборные, а мы возвращаем на левый фланг Давида Алабу, в последнее время переместившегося в центр обороны. Австриец, напомню, может покинуть «Баварию» в конце сезона бесплатно. Серьезная будет потеря.

Кому доверить центр поля?

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль», Испания), Уссем Ауар («Лион», Франция), Эвер Банега («Севилья»/«Аш-Шабаб», Аргентина), Николо Барелла («Интер», Италия), Алехандро Гомес («Аталанта», Аргентина), Леон Горецка («Бавария», Германия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг», Австрия), Йосип Иличич («Аталанта», Словения), Кингсли Коман («Бавария», Франция), Маркиньос ( ПСЖ , Бразилия), Томас Мюллер («Бавария», Германия), Бруну Фернандеш («Спортинг»/«Манчестер Юнайтед», Португалия), Кай Хаверц («Байер»/«Челси», Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль», Англия).

100% должны быть в команде года Кевин Де Брюйне и Томас Мюллер — лучшие ассистенты 2020-го, на их счету по 21 результативному пасу, да и забитых голов 10+. Бельгиец был шикарен безотносительно титулов, которых недосчитался «Манчестер Сити», а Мюллер не жалуется на недостаток трофеев, а своей игрой в футболке «Баварии» он постоянно доказывает, что достоин вызовов в сборную Германии, от которой его бесцеремонно отцепил Йоахим Лев.

Дальше чуть сложнее. Есть чемпионы из «Баварии» — Алькантара, Горецка и Коман. Кингсли забил единственный гол в финале, Горецка после переезда в Мюнхен накачался и прибавил во всех компонентах игры, а Тьяго — прекрасный архитектор футбола, поэтому выбираем его. Есть еще капитан чемпионов Англии Джордан Хендерсон. Но здесь хочется пойти по пути яркости и выбрать португальца Фернандеша, у которого 39 (24+15) результативных действий за год. «Манчестер Юнайтед» уже невозможно представить без Бруну.

Кто будет отвечать за забитые голы в команде года?

Нападающие: Серж Гнабри («Бавария», Германия), Анхель Ди Мария ( ПСЖ , Аргентина), Чиро Иммобиле («Лацио», Италия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Интер», Бельгия), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Килиан Мбаппе ( ПСЖ , Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Неймар ( ПСЖ , Бразилия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия).

Скоро будем ностальгировать по временам, когда два места в атаке любой символической сборной были автоматически заняты Месси и Роналду, по итогам 2020-го аргентинец и португалец точно не фавориты. Сейчас другие герои. Неоспоримо попадание в команду года Роберта Левандовски, на счету которого 42 гола во всех турнирах. Лотар Маттеус назвал поляка «самым совершенным игроком в мировом футболе».

Неизгладимое впечатление своими выступлениями в 2020-м производит Эрлинг Холанд, забивший всего на гол меньше Роберта к 1-му декабря, именно норвежец составит компанию Левандовски в нападении. Наш вариант команды 2020 года играет по схеме 4-4-2. Нравится сборная? Или кто-то несправедливо попал в состав, в то время как более достойный кандидат проигнорирован? Делитесь своими составами, интересно будет сравнить.