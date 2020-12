Спайс-бой и два лучших снайпера «Парижа». 10 персон, объединяющих МЮ и ПСЖ

Их знают и в Манчестере, и в Париже!

Играл за «Манчестер Юнайтед»: 1979-1984 (194 матча, 10 голов)

Играл за «Пари Сен-Жермен»: 1987 (13 матчей)

Рэймонд Уилкинс не был домоседом, в отличие от большинства английских футболистов, предпочитающих играть у себя на острове: поиграв за «Челси» и МЮ на родине, полузащитник перебрался в континентальную Европу, где провел три сезона в «Милане», а потом ненадолго заглянул в ПСЖ , откуда спустя всего полгода сбежал в «Глазго Рейнджерс», не сумев отказать Грэму Сунессу.

Играл за «Манчестер Юнайтед»: 2001-2003 (75 матчей, 4 гола)

Тренировал «Пари Сен-Жермен»: 2013-2016 (11 титулов)

Блана пригласили на «Олд Траффорд», чтобы он целовал в лысину Бартеза и добавлял спокойствия соотечественнику, Фергюсон очень рассчитывал на связку из золотой сборной Франции, выигравшей ЧМ -1998 и Евро-2000. Но все оказалось не так просто. Фабьен допускал ошибки в воротах, а Лоран не блистал надежностью в обороне.

Было даже замечено, что МЮ проигрывал в АПЛ исключительно соперникам, чьи названия начинались с букв из фамилии Блана (естественно, на латинице — Blanc) — «Болтон», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Челси». Тем не менее на второй сезон в «Манчестер Юнайтед» Блан выиграл чемпионский титул.

С ПСЖ Лорана связывают исключительно тренерские узы: под его руководством парижане каждый год собирали богатый урожай внутренних трофеев, но безуспешно пытались пробиться в поздние стадии Лиги чемпионов.

Играл за «Пари Сен-Жермен»: 2001-2004 (132 матча, 8 голов)

Играл за «Манчестер Юнайтед»: 2004-2007 (84 матча, 4 гола)

У Хайнце шикарный послужной список: аргентинец по прозвищу «Гринго» поиграл в Европе за «Спортинг», ПСЖ , МЮ , «Реал», «Рому» и «Марсель», становился чемпионом Англии, Испании и Франции. Габриэль стал интересен топ-клубам благодаря выступлениям в Париже, сэр Алекс пригласил защитника из «Пари Сен-Жермен», а «Манчестер Юнайтед» не пожалел 10 миллионов евро и не пожалел об этой трате, тем более через три года Габи уехал в «Реал» за 12.

Играл за «Пари Сен-Жермен»: на молодежном уровне

Играл за «Манчестер Юнайтед»: 2006-2014 (379 матчей, 10 голов)

Юный Эвра играл за молодежный состав ПСЖ на позиции форварда, где у него получалось не слишком здорово, поэтому парижане без сожалений отпустили «бесперспективного» футболиста в заштатную итальянскую «Марсалу», а спустя несколько лет могли только локти кусать, когда Патрис стал одним из лучших в мире на позиции левого защитника. «Манчестер Юнайтед» — главный клуб в карьере Эвра, француз выиграл 14 трофеев под руководством сэра Алекса Фергюсона, он пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов. Сегодня позитивный Патрис, конечно же, за «Юнайтед». Впрочем, как и в любой другой день.

Играл за «Пари Сен-Жермен»: на молодежном уровне

Играл за «Манчестер Юнайтед»: 2006-2014 (27 матчей, 1 гол)

Парижанин Обертан считался очень талантливым тинейджером, поэтому некоторое время провел в академии ПСЖ , да и после дебютных сезонов во взрослом футболе за «Бордо» привлек к себе внимание МЮ . «Красные дьяволы» отдали за него 4 млн евро, и сейчас Габриэля можно нередко встретить в списках трансферных провалов великого Фергюсона. Зато в «Анжи» поиграл, такой вот необычный парень, который по-прежнему играет в футбол. Сейчас — в Турции.

Играл за «Манчестер Юнайтед»: 1993-2003 (387 матчей, 85 голов)

Играл за «Пари Сен-Жермен»: 2013 (14 матчей)

Свои первые матчи в профессиональной карьере Бекс сыграл за «Манчестер Юнайтед», а попрощался с большой игрой в футболке ПСЖ , так что короткий миг в Париже тоже был особенным для Дэвида. Но футболистом экстра-класса он, конечно же, стал в МЮ : выигрывал с «красными дьяволами» чемпионаты и Лигу чемпионов, оттачивал свои филигранные подачи, стал Спайс-боем и напоследок получил бутсой в бровь от грозного САФа.

A brilliant picture of David Beckham signing his first ever contract with Manchester United with Alex Ferguson. pic.twitter.com/pSxf61fdcV