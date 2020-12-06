Настырный Вернер, элегантный Хамес и безжалостный Жота. 22 лучших трансфера АПЛ-2020/21

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06 декабря 2020, 19:01

Впечатлили в новых футбольных клубах к началу зимы.

Вратарь

(«Фулхэм»)

Во всем мире по делу отмечают Эдуара Менди, который пропустил всего 4 мяча в стартовых 13 матчах в составе «Челси». Но есть одна проблемка, если говорим именно про АПЛ . По воротам француза ударили 12 раз – 10 раз отбил, а дважды нет. Причем с «Лидсом» помог сопернику неудачным выходом из ворот. А вот Ареоля, списанный ПСЖ , в «Фулхэме» сделал уже 40 сэйвов в 10 играх! Помогает тренеру Паркеру не вылететь из АПЛ .

Альтернатива: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники

(«Лестер»)

Пока Гасперини ломает голову, как качественно заменить бельгийца, универсал, что может закрыть оба фланга, прилично стартовал в составе «Лестера». «Лисы» подписали сильного латераля, ведь отдали Чилуэлла в «Челси». Кастань заиграл и слева, и справа. Привез частичку атакующей «Аталанты» в Лестер – забил 1, сделал 2 ассиста в АПЛ . Жаль, что пропустил месяц из-за травмы, но скоро вернется на поле.

Альтернатива: Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»)

(«Манчестер Сити»)

Один из самых дорогих новичков лета – «Бенфика» получит за Рубена 68 млн евро, только «Челси» отдал за своего рекордсмена Хаверца больше, заиграл в «Манчестер Сити». Меньше «горожан» в АПЛ пропустил пока лишь «Тоттенхэм», но там дело в тактике Моуриньо. Гвардиола оборону ставить так же хорошо не умеет, но Диаш ему поможет. Португалец набирает форму, у «горожан» четыре «сухаря» подряд.

Альтернатива: Уэсли Фофана («Лестер»)

(«Челси»)

А вот и причина, почему Менди скучает и вынужден ходить в походы за пределы штрафной площади, как Нойер, чтобы нагулять адреналин. Опытный бразильский защитник делает то, что не удалось Лэмпарду за все время тренерской работы в «Челси» — добавляет солидности и спокойствия линии, где паниковали и вратарь, и центральные беки. Силва уже не так хорош, как на пике формы в молодости, но он тот, кто был нужен.

Альтернатива: Габриэл («Арсенал»).

(«Челси»)

Один из лучших левых защитников мира. Присутствие Робертсона и Дэвиса в списке героев 2020-го не должно никого удивлять, но вот если кто-то забывает включить в список Чилуэлла – игнорирует человека, который из «Лестера» успешно перешел в «Челси» и заиграл на новом месте. У Бена 2 гола и 2 ассиста в 8 играх АПЛ , ждем его на Евро-2020. Регилон, кстати, тоже хорош – возможно, зря «Реал» отдал его «Тоттенхэму» за 25 млн евро.

Альтернатива: Серхио Регилон («Тоттенхэм»)

Полузащитники

Аллан («Эвертон»)

Тут, конечно же, ждали Тьяго Алькантару. Но испанцу мешали болезнь и травмы, хотя по классу к нему нет вопросов – этот трансфер будет удачным, как только «Ливерпуль» выстроит свою игру вокруг победителя Лиги чемпионов. Но пока в основу отбираем хавбека, что сумел стать для «Эвертона» крайне важным в отборе. Аллан из «Наполи» перебрался к знакомому Анчелотти и собрал уже 38 отборов, лучший результат во всей АПЛ .

Альтернатива: Росс Баркли («Астон Вилла»).

(«Тоттенхэм»)

Моуриньо любит таких игроков – умнее, чем кажутся. У «шпор» уже был датчанин, что вписался идеально, а именно Эриксен. Пьер-Эмиль играет иначе, он тоже умеет отбирать мячи, как Аллан – идет наравне с Канте в этом сезоне по показателям. И приезд в Лондон человека, который прошел в юности школу самой «Баварии» — является победителем Лиги чемпионов и дважды чемпионом Германии, помог Моуриньо поставить свой футбол в центре поля у «Тоттенхэма». А Соучека поставим на замену – чех был в аренде, но именно летом его контракт выкупили.

Альтернатива: Томаш Соучек («Вест Хэм»).

(«Эвертон»)

Создал 25 моментов в 10 сыгранных играх, забил 3 мяча, отдал 3 голевые передачи. Сам «Эвертон» начал оступаться, но колумбиец подарил команде прекрасный старт, отдавал передачи на Калверт-Льюина, и если у Анчелотти получится увлечь колумбийца футболом на длительной дистанции – получается не у всех тренеров, то плеймейкер создаст много голов для «ирисок».

Альтернатива: Адемола Лукман («Фулхэм»).

Нападающие

(«Ливерпуль»)

У Клоппа не было шансов подписать Мбаппе прошлым летом. Сам Юрген сказал, что трансферный бюджет существенно урезали. Нужен был форвард, и его привезли за вменяемые для рынка деньги. Диого Жота уже адаптировался в АПЛ в «Вулвз», поэтому не удивляет, что в команде-лазарете из Ливерпуля идет вторым по голам после опытного Салаха и старается попадать в основу, хотя имеет неплохого конкурента — Клопп знает, что Фирмино полезен не только голами.

Альтернатива: Хаким Зиеш («Челси»).

(«Ньюкасл»)

Девять матчей в футболке «сорок» в АПЛ – 9 созданных голов. Семь мячей и два ассиста выделяют Каллума, который до этого играл за «Борнмут», является опытным и результативным форвардом. «Астон Вилла» нашла в «Брентфорде» Олли Уоткинса, это тоже удача – 6 голов и 1 ассист, но Уилсон не геройствует строго против фаворитов, как его коллега, а помогает «Ньюкаслу» стабильно набирать очки.

Альтернатива: Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

(«Челси»)

Максимально немецкий футболист. Во всех движениях, решениях, отношению к матчам и событиям на поле. Вернер не чистый центральный форвард, но так Лэмпарду даже удобнее. Если Абрахам или Жиру будут в форме, то Тимо займет место рядом, если нет – выйдет на острие. Всюду будет полезен, умеет создавать голы. Это как дисциплинированная и стандартизированная версия Томаса Мюллера. Такие игроки, как Тимо, могут рубиться на одном уровне десять лет. Причем идти к максимуму, который Вернер пока не достиг.

Альтернатива: Ферран Торрес («Манчестер Сити»).

22 дополнительных причины, почему АПЛ крутая

Бэйл, Хаверц, Менди, Партей, Алькантара, ван де Бек, Аке, Фабио Силва, Родриго и Кох вне этого списка, но не потому, что это плохие новички. Просто их время еще придет, впереди много туров и до конца сезона можно получить три равноценных состава крутых игроков. Не говоря о зимних сделках, которые обязательно будут – тренеры о них говорят и мечтают.

Нужно теперь объяснять, почему английский чемпионат вырос за последние годы? Удалось собрать двадцать два любопытных перехода в ужасный для мирового футбола финансовый год. Селекционеры, менеджеры и тренеры АПЛ сработали выше всяких похвал. Причем очевидно, что половина в списке могут играть еще круче в ближайшем будущем, только разминаются.