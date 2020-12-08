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Сборная 17-го тура: авторы хет-трика и дубля, вратарь, отразивший пенальти

вчера, 19:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Жиго Самуэль
Жиго Самуэль
Защитник
Игнатьев Владислав
Игнатьев Владислав
Полузащитник
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При участии агента Мирза.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

Матвей Сафонов в матче с «Ротором» совершил шесть сэйвов, повлиял на результат матча, но точно не на исход, ведь «Краснодар» выиграл 5:0. Джанаев же, по сути, записал на свой счет первое из трех результативных действий «Сочи» в матче с «Ахматом»: Сослан отразил пенальти при счете 0:0, а уже после этого его партнеры, Дуганджич и Юсупов, забили по голу.

Защитники

Олег Данченко («Уфа»)

Не впервые отмечаем настырного украинского защитника и его конкретное умение — доставлять мяч в штрафную кроссами с правого фланга. В матче с «Ростовом» Олег выполнил три успешных доставки, которые приводили к ударам его партнеров. Лучше всех справился Комнен Андрич, который на 70-й минуте забил победный гол после передачи Данченко.

Самуэль Жиго («Спартак»)

У Жиго уже больше голов, чем у Кокорина, причем француз не бьет пенальти в «Спартаке», иначе мог бы рассчитывать на лавры Серхио Рамоса. В конце года Джикия выглядит уставшим, а Зобнин пропускал игру с «Тамбовом» из-за перебора карточек. В этой ситуации именно Самуэль взял на себя роль вожака «красно-белых», и хотя в первом тайме защитник едва не привез гол в свои ворота, впоследствии сполна исправился, а в концовке забил сам, доведя счет до крупного.

Джемал Табидзе («Уфа»)

«Уфа» заставила «Ростов» почувствовать себя абсолютно беззубым в атаке: за весь матч команда Валерия Карпина наиграла только на 0.33 xG по шкале ожидаемых голов. В тройке центральных защитников «Уфы» выделялся Джимми Табидзе, который был хорош на земле и в воздухе: 4 отбора, 4 перехвата, 4 выигранных верховых единоборства, 5 выносов из штрафной.

Алексей Сутормин («Зенит»)

Сутормин играл на правом фланге защиты, но в символической сборной перебрасываем его налево, чтобы найти место в составе. У Алексея нет твердого места в составе «Зенита», Семак затыкает им дыры, но Сутормин оказался достаточно универсальным и профессиональным парнем, чтобы справляться с разнообразными заданиями. В матче с «Уралом» был активен на фланге, искал передачами партнеров на ударных позициях и отметился ассистом.

Полузащитники

Артур Юсупов («Сочи»)

Нобоа вернулся на поле после травмы, но в матче с «Ахматом» лидера «Сочи» затмил его напарник по центру поля. Юсупов провел сбалансированный матч в плане оборонительной работы и подключений к атакам, Артур не дал «Ахмату» завязать привычный футбол в центре поля, а сам при любой возможности угрожал воротам Гудиева: три раза попал в створ и забил второй мяч своей команды.

Даниил Фомин («Динамо»)

Фомин довольно быстро стал лидером «Динамо», причем проявляет себя в первую очередь в атаке: на счету Даниила уже 3 гола и 3 ассиста — неплохая статистика для центрального хавбека. «Бело-голубым» было важно выиграть у «Арсенала» после крупного поражения в «Ростове», и такую нужную победу команде Сандро Шварца принес Фомин, подкарауливший ошибку Кадири.

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Нет необходимости в пояснительной бригаде, ведь Владислав Игнатьев в матче с «Рубином» сделал дубль и заработал пенальти для Антона Миранчука. Один футболист по фамилии Игнатьев провалил игру в Черкизово, а другой выдал чуть ли не ярчайший матч в карьере.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

После нескольких матчей без голов Ларссон разразился дублем, как и его напарник по линии атаки «Спартака» Понсе. Для Эсекеля места в символической сборной не нашлось из-за конкуренции, в том числе с Джорданом, который забил в ворота «Тамбова» более важные голы — первый и третий, после которого «красно-белые» смогли успокоиться.

Сердар Азмун («Зенит»)

В этом году «Урал» дважды играл на «Газпром Арене» и проиграл эти матчи с общим счетом 2:12. Половину из дюжины голов в ворота «шмелей» забил Сердар Азмун. В прошедший уикенд иранец, как и в мартовском матче, отметился хет-триком и добавил в трем мячам результативный пас.

Илья Кухарчук («Химки»)

«Химки» преподнесли сенсацию, сыграв вничью с ЦСКА, а Илья Кухарчук в течение пяти минут поучаствовал в двух голах в ворота «армейцев». Пятиминутка славы пришлась на начало второго тайма: сначала Кухарчук в рамках правил оказал давление на Георгия Щенникова и воспользовался ошибкой защитника, а вскоре выкатил мяч на Мирзова, который временно вывел «Химки» вперед.

Тренеры

Игорь Черевченко («Химки») и Рашид Рахимов («Уфа»)

Разгромные победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» не удивили, такие матчи выигрывают футболисты, а не тренеры. Зато нельзя не отметить работу Черевченко и Рахимова, пришедших в «Химки» и «Уфу» по ходу сезона. Подмосковная команда не признает авторитетов и сумела отобрать очки у ЦСКА в матче, где была в одном ударе от нокаута, а «Уфа» выиграла на выезде у «Ростова», который сам в похожей манере умеет огорчать фаворитов.

Эффективный сотрудник на удалёнке. Резиуан Мирзов («Спартак» — «Химки»)

Мирзов не смог заиграть в «Спартаке», зато в «Химках» под руководством знакомого тренера Черевченко Резиуан забил уже 4 гола в 7 играх. В матче с ЦСКА вингер вывел свою команду вперед и тут же показал на пальцах недвусмысленный ромбик. Притормозил конкурента и принципиального соперника, собрал респекты спартаковских болельщиков. Похоже, уехавший в аренду Мирзов приносит «Спартаку» больше пользы, чем подписанный летом не за три рубля Кокорин.

Сборная 17-го тура: авторы хет-трика и дубля, вратарь, отразивший пенальти

Антисборная 17-го тура. Понсе и Игнатьев удалились, Щенников привез гол
Вчера, 12:38Александр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии20
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25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:52
Влашич отшвырнул игрока в моменте с голом. Арбитр давал играть
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:51
Чистяков лучший, никаких влашичей. Кухарчик лучший, браво
Strimmy
Strimmy
вчера в 23:38, ред.
Негоже из спартака с такой игрой кого-то в сборную брать. Хорошо, хоть из цска не додумались чалова взять.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:05
Будь подобная ситуация со Спартаком говорили бы нытики самим надо играть. Теперь о судье заговорили
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:51
Эксперт Бубнов ( в симпатиях к ЦСКА не замечен) оченил данный момент епе ОШИБКА Левникова) Будете спорить?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Алекс333 (раскрыть)
вчера в 21:40
Какой, на, Джанаев? Сафонов!!!
makkie
makkie ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:39
Никакого фола там не было, а был игровой контакт.
Щенников начал заваливаться сам, в надежде, что судья свистнет фол... не свистнул.
Пенять можете сами на себя!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алекс333 (раскрыть)
вчера в 21:32
Зато два участника спектакля в Питере, где Урал откровенно и неприлично лёг под зенит. Всё схвачено даже в таких мелочах. Это и грустно и противно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:29
Ставить в сборную тура двух игроков команды, соперник которой вообще не играл, а в открытую сливал матч, попросту неприлично. Речь об Урале. Там футбола не было , была имитация.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:16, ред.
С каких это пор толчок в спину РУКАМИ стал в пределах правил? ( Ошибка судьи )
Кухарчук тут лишний.
valt134
valt134
вчера в 21:13
    Алекс333
    Алекс333
    вчера в 21:09
    Самая крупная победа тура. 🤦‍♂️ не одного игрока Краснодара
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 21:03
    Игнатьев встрепенулся
    EAGinLE
    EAGinLE
    вчера в 20:59
    Фомин забил случайный гол, и вот он здесь :)
    Алекс333
    Алекс333
    вчера в 20:45
    Печально как то, Джанаев только за пенку.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:44
    Что-то не помню,а много игроков "Сочи" попало в сборную,когда они играли в матче,сходном со спартаковским-с молодёжкой "Ростова"???
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    вчера в 20:16
    Рахимов даже не прилетел в Ростов на матч, а тренер тура.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:49
    Азмун продолжает удивлять
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