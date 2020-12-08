Сборная 17-го тура: авторы хет-трика и дубля, вратарь, отразивший пенальти

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вчера, 19:45

При участии агента Мирза.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

Матвей Сафонов в матче с «Ротором» совершил шесть сэйвов, повлиял на результат матча, но точно не на исход, ведь «Краснодар» выиграл 5:0. Джанаев же, по сути, записал на свой счет первое из трех результативных действий «Сочи» в матче с «Ахматом»: Сослан отразил пенальти при счете 0:0, а уже после этого его партнеры, Дуганджич и Юсупов, забили по голу.

Защитники

Олег Данченко («Уфа»)

Не впервые отмечаем настырного украинского защитника и его конкретное умение — доставлять мяч в штрафную кроссами с правого фланга. В матче с «Ростовом» Олег выполнил три успешных доставки, которые приводили к ударам его партнеров. Лучше всех справился Комнен Андрич, который на 70-й минуте забил победный гол после передачи Данченко.

Самуэль Жиго («Спартак»)

У Жиго уже больше голов, чем у Кокорина, причем француз не бьет пенальти в «Спартаке», иначе мог бы рассчитывать на лавры Серхио Рамоса. В конце года Джикия выглядит уставшим, а Зобнин пропускал игру с «Тамбовом» из-за перебора карточек. В этой ситуации именно Самуэль взял на себя роль вожака «красно-белых», и хотя в первом тайме защитник едва не привез гол в свои ворота, впоследствии сполна исправился, а в концовке забил сам, доведя счет до крупного.

Джемал Табидзе («Уфа»)

«Уфа» заставила «Ростов» почувствовать себя абсолютно беззубым в атаке: за весь матч команда Валерия Карпина наиграла только на 0.33 xG по шкале ожидаемых голов. В тройке центральных защитников «Уфы» выделялся Джимми Табидзе, который был хорош на земле и в воздухе: 4 отбора, 4 перехвата, 4 выигранных верховых единоборства, 5 выносов из штрафной.

Алексей Сутормин («Зенит»)

Сутормин играл на правом фланге защиты, но в символической сборной перебрасываем его налево, чтобы найти место в составе. У Алексея нет твердого места в составе «Зенита», Семак затыкает им дыры, но Сутормин оказался достаточно универсальным и профессиональным парнем, чтобы справляться с разнообразными заданиями. В матче с «Уралом» был активен на фланге, искал передачами партнеров на ударных позициях и отметился ассистом.

Полузащитники

Артур Юсупов («Сочи»)

Нобоа вернулся на поле после травмы, но в матче с «Ахматом» лидера «Сочи» затмил его напарник по центру поля. Юсупов провел сбалансированный матч в плане оборонительной работы и подключений к атакам, Артур не дал «Ахмату» завязать привычный футбол в центре поля, а сам при любой возможности угрожал воротам Гудиева: три раза попал в створ и забил второй мяч своей команды.

Даниил Фомин («Динамо»)

Фомин довольно быстро стал лидером «Динамо», причем проявляет себя в первую очередь в атаке: на счету Даниила уже 3 гола и 3 ассиста — неплохая статистика для центрального хавбека. «Бело-голубым» было важно выиграть у «Арсенала» после крупного поражения в «Ростове», и такую нужную победу команде Сандро Шварца принес Фомин, подкарауливший ошибку Кадири.

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Нет необходимости в пояснительной бригаде, ведь Владислав Игнатьев в матче с «Рубином» сделал дубль и заработал пенальти для Антона Миранчука. Один футболист по фамилии Игнатьев провалил игру в Черкизово, а другой выдал чуть ли не ярчайший матч в карьере.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

После нескольких матчей без голов Ларссон разразился дублем, как и его напарник по линии атаки «Спартака» Понсе. Для Эсекеля места в символической сборной не нашлось из-за конкуренции, в том числе с Джорданом, который забил в ворота «Тамбова» более важные голы — первый и третий, после которого «красно-белые» смогли успокоиться.

Сердар Азмун («Зенит»)

В этом году «Урал» дважды играл на «Газпром Арене» и проиграл эти матчи с общим счетом 2:12. Половину из дюжины голов в ворота «шмелей» забил Сердар Азмун. В прошедший уикенд иранец, как и в мартовском матче, отметился хет-триком и добавил в трем мячам результативный пас.

Илья Кухарчук («Химки»)

«Химки» преподнесли сенсацию, сыграв вничью с ЦСКА , а Илья Кухарчук в течение пяти минут поучаствовал в двух голах в ворота «армейцев». Пятиминутка славы пришлась на начало второго тайма: сначала Кухарчук в рамках правил оказал давление на Георгия Щенникова и воспользовался ошибкой защитника, а вскоре выкатил мяч на Мирзова, который временно вывел «Химки» вперед.

Тренеры

Игорь Черевченко («Химки») и Рашид Рахимов («Уфа»)

Разгромные победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» не удивили, такие матчи выигрывают футболисты, а не тренеры. Зато нельзя не отметить работу Черевченко и Рахимова, пришедших в «Химки» и «Уфу» по ходу сезона. Подмосковная команда не признает авторитетов и сумела отобрать очки у ЦСКА в матче, где была в одном ударе от нокаута, а «Уфа» выиграла на выезде у «Ростова», который сам в похожей манере умеет огорчать фаворитов.

Эффективный сотрудник на удалёнке. Резиуан Мирзов («Спартак» — «Химки»)

Мирзов не смог заиграть в «Спартаке», зато в «Химках» под руководством знакомого тренера Черевченко Резиуан забил уже 4 гола в 7 играх. В матче с ЦСКА вингер вывел свою команду вперед и тут же показал на пальцах недвусмысленный ромбик. Притормозил конкурента и принципиального соперника, собрал респекты спартаковских болельщиков. Похоже, уехавший в аренду Мирзов приносит «Спартаку» больше пользы, чем подписанный летом не за три рубля Кокорин.