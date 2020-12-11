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Гогниев — лучший тренер ФНЛ в ноябре и декабре

сегодня, 12:05

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев признан лучшим наставником ФНЛ по итогам ноября и декабря.

За Гогниева проголосовали 41,2% опрошенных. За указанный отрезок времени «Алания» провела 8 матчей, одержав 5 побед и трижды сыграв вничью, выйдя в турнирной таблице на 5-е место.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:50
отличный футбольный человек, опытный
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:12
Скоро увидим его в рпл!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:10
Обычно из хороших футболистов получаются хорошие тренера
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:07
Ещё бы такую одну серию выдал...
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