Гогниев — лучший тренер ФНЛ в ноябре и декабре

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев признан лучшим наставником ФНЛ по итогам ноября и декабря.
За Гогниева проголосовали 41,2% опрошенных. За указанный отрезок времени «Алания» провела 8 матчей, одержав 5 побед и трижды сыграв вничью, выйдя в турнирной таблице на 5-е место.
Главный тренер @fc_alania— ФНЛ (@FNLeague) December 11, 2020
Спартак Гогниев стал тренером месяца в Олимп-ФНЛ в ноябре и декабре по версии болельщиков — за него высказался 41,2%.
2-е место досталось главному тренеру @pfcfakel Олегу Василенко (22,8%).
3-е занял Роберт Евдокимов из @fcnn_ru его показатель 12,8% pic.twitter.com/uQiU60UwKD