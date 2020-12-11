Гогниев — лучший тренер ФНЛ в ноябре и декабре

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сегодня, 12:05

Главный тренер «Алании» признан лучшим наставником ФНЛ по итогам ноября и декабря.

За Гогниева проголосовали 41,2% опрошенных. За указанный отрезок времени «Алания» провела 8 матчей, одержав 5 побед и трижды сыграв вничью, выйдя в турнирной таблице на 5-е место.