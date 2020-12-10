Жамалетдинов – лучший игрок «Уфы» в ноябре

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сегодня, 13:06

Нападающий признан лучшим игроком «Уфы» по итогам ноября, об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний форвард набрал 59% голосов болельщиков.

Тимур Жамалетдинов – BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в ноябре! 🔝



В международный день футбола подводим итоги голосования болельщиков по выбору лучшего игрока «Уфы» в ноябре



1️⃣ Тимур Жамалетдинов – 59% голосов

2️⃣ Комнен Андрич – 11,8% голосов

3️⃣ Олег Данченко – 5,6% голосов pic.twitter.com/jr20XOLq7y — ФК УФА (@UfaFc) December 10, 2020