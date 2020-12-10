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Жамалетдинов – лучший игрок «Уфы» в ноябре

сегодня, 13:06

Нападающий Тимур Жамалетдинов признан лучшим игроком «Уфы» по итогам ноября, об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний форвард набрал 59% голосов болельщиков.

Напомним, что Жамалетдинов попал в символическую сборную 16-го тура РПЛ по версии «Соккер.ру».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:32
Не зазанался бы теперь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:08
Может и заслужил...
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