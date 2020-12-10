Жамалетдинов – лучший игрок «Уфы» в ноябре

Нападающий Тимур Жамалетдинов признан лучшим игроком «Уфы» по итогам ноября, об этом сообщает пресс-служба клуба.
23-летний форвард набрал 59% голосов болельщиков.
Тимур Жамалетдинов – BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в ноябре! 🔝— ФК УФА (@UfaFc) December 10, 2020
В международный день футбола подводим итоги голосования болельщиков по выбору лучшего игрока «Уфы» в ноябре
1️⃣ Тимур Жамалетдинов – 59% голосов
2️⃣ Комнен Андрич – 11,8% голосов
3️⃣ Олег Данченко – 5,6% голосов pic.twitter.com/jr20XOLq7y
Напомним, что Жамалетдинов попал в символическую сборную 16-го тура РПЛ по версии «Соккер.ру».