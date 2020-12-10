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Карпин получил благодарность от губернатора Ростовской области

вчера, 18:48

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил благодарность об губернатора области. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Накануне Дня Конституции в Ростовском общественном собрании состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был отмечен Василием Голубевым за эффективную работу по развитию физической культуры и спорта в Ростовской области.

Карпин получил благодарность от губернатора Ростовской области

Ранее голкипер «Фортуны» Антон Митрюшкин рассказал об опыте работы под руководством Карпина.

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Аксинья
Аксинья
вчера в 23:10
Валере надо было знаковый подарок подарить - лук и стрелы Робин Гуда ))
stanichnik
stanichnik ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Доброго Здоровья, Повар!
Решение принималось до матча с Уфой, после побед над московскими командами Спартак и Динамо.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:21
Награда после поражений от Химок и Уфы? Рано ещё оценивать эффективность работы Валерия Георгиевича
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:29
Хоть бы кубик Рубика к грамоте приложил,чтобы Валера больше не крутил итоги матчей куда попало,а их упорядочил.
Сп62
Сп62
вчера в 20:11
Благодарность благодарностью, а награду губернатор зажал.
ДСА
ДСА
вчера в 19:35
Посмотрим на долго ли благодарности хватит.
Zak11
Zak11
вчера в 19:33
Что то не вижу чтобы благодарность Вася Вакуленко получал. А Вася Вакуленко вообще что на родной земле своей развивает? Вопрос конечно большой. А за Валеру рад, тренер из него вырастает хороший.
Cat01
Cat01
вчера в 19:26
Очень приятно слышать!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:20
Это вам не еврогейские кубки какие-нибудь!
shlomo
shlomo
вчера в 19:11
Ну губернатору виднее...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:05
Карпин,Герой России!!!😜
beefs
beefs
вчера в 19:05
губернатор футбол уважает...
мангo
мангo
вчера в 19:01
Не зря старается Валера!
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 19:00
Валерка верим)

А Дзюбе перчатку вручили?
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:52
Карпин надо поблагадарить
David Young
David Young
вчера в 18:51
В целом заслужил.

P.S. Интересная маска у Карпина.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 18:48
Валера верим !!!
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