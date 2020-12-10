Карпин получил благодарность от губернатора Ростовской области

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил благодарность об губернатора области. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Накануне Дня Конституции в Ростовском общественном собрании состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был отмечен Василием Голубевым за эффективную работу по развитию физической культуры и спорта в Ростовской области.
Ранее голкипер «Фортуны» Антон Митрюшкин рассказал об опыте работы под руководством Карпина.
Решение принималось до матча с Уфой, после побед над московскими командами Спартак и Динамо.
Решение принималось до матча с Уфой, после побед над московскими командами Спартак и Динамо.
А Дзюбе перчатку вручили?
А Дзюбе перчатку вручили?
P.S. Интересная маска у Карпина.
P.S. Интересная маска у Карпина.