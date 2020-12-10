Карпин получил благодарность от губернатора Ростовской области

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вчера, 18:48

Главный тренер «Ростова» получил благодарность об губернатора области. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Накануне Дня Конституции в Ростовском общественном собрании состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был отмечен Василием Голубевым за эффективную работу по развитию физической культуры и спорта в Ростовской области.

Ранее голкипер «Фортуны» Антон Митрюшкин рассказал об опыте работы под руководством Карпина.