Бывший футболист «Спартака» прокомментировал игровую форму полузащитника сборной России .

Зобнин? Самый толковый парень в команде, как по мне. И самый полезный. Очень серьезный футболист.

Напоминает меня? Он получше. Зоба может качественно закрыть любую позицию, а я не мог. И он физически очень одаренный. А знаете, что больше всего нравится? Рома играет строго на команду. Помогает всем, всегда и везде. Зобнин — идеальный пример командного игрока. Наверное, поэтому и понял тренера правильно: потому что лучше всех знает, что такое команда.