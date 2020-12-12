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Ребко: «Зобнин — идеальный пример командного игрока»

сегодня, 11:54

Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал игровую форму полузащитника сборной России Романа Зобнина.

Зобнин? Самый толковый парень в команде, как по мне. И самый полезный. Очень серьезный футболист.

Напоминает меня? Он получше. Зоба может качественно закрыть любую позицию, а я не мог. И он физически очень одаренный. А знаете, что больше всего нравится? Рома играет строго на команду. Помогает всем, всегда и везде. Зобнин — идеальный пример командного игрока. Наверное, поэтому и понял тренера правильно: потому что лучше всех знает, что такое команда.

Ранее Алексей Ребко оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:16
Игрок хороший побольше бы таких
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:05
Жаль, что Зобнин в спартаке, представляю как ему там тяжело.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
Ключевое выражение...."напоминает меня"...правильно и хорошее равнение
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