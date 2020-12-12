Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал игровую форму полузащитника сборной России Романа Зобнина.
Зобнин? Самый толковый парень в команде, как по мне. И самый полезный. Очень серьезный футболист.
Напоминает меня? Он получше. Зоба может качественно закрыть любую позицию, а я не мог. И он физически очень одаренный. А знаете, что больше всего нравится? Рома играет строго на команду. Помогает всем, всегда и везде. Зобнин — идеальный пример командного игрока. Наверное, поэтому и понял тренера правильно: потому что лучше всех знает, что такое команда.
Ранее Алексей Ребко оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.