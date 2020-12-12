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Геркус — о Кокорине: «Можно планировать трансфер, пока он что-то стоит»

сегодня, 10:40

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

После трансфера в «Спартак» Александр сыграл в чемпионате в восьми матчах из 18 (в Сочи тоже не сыграет), забил два гола с пенальти и отдал одну голевую передачу. В «Сочи» также было два пенальти, три гола детям из Ростова и всего два гола — с игры.

Верю в статистику. Всякое бывает, конечно, но статистику, как у Александра, скорее, можно объяснить суперформой, в которой он находился пару сезонов в карьере. По большей части, несмотря на большое количество игровых минут, забивал он очень мало.

Судя по продолжающимся проблемам со здоровьем, былую суперформу он, скорее всего, не наберёт, а значит, что ждать от него особо нечего. Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег.

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 13:04
Когда не с бодуна, то может и сыграть. Но больше сливает ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:12
Вряд ли Коко щас что-нибудь стоит. Он же посидел на лавке Спартака, вкусил нефтяных денег. Зачем куда то идти, если можно сидя на лавке получать вторую зряплату чемпионата...
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 12:04, ред.
в идеале вообще ЗП должна быть минимальная какая-то, свой потолок. Все остальное в премиях от количества проведенных игр, минут, тренировок + естественно полная страховка от травм и тп. Тогда игроки старались бы всеми силами попасть в заявку на матч. В основу или нет уже тренерское решение и на ЗП отражаться не должно, но игрок должен быть готов к игре.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:04
Хороший трансфер провернул Спартак. Дав огромные подъёмные и громадную зарплату Кокорину. Решили Зениту насолить, а получилось как в том анекдоте: - Назло бабушке отморожу уши. Гыгыгы
berda2003
berda2003
сегодня в 11:52
зарплата должна зависеть от минут проведенных на поле в официальных матчах, а также от побед и поражений: ставка (небольшая) + премия (премировать и депремировать)...
Faustello
Faustello
сегодня в 11:52, ред.
Какой трансфер? Кокорию и в заремичах хорошо!)))
Аpбитр
Аpбитр ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:43
Добрый день. *.если Вы обычно говорите, что появился новый человек и проходит "перемодерацию"* Кто так говорит?
Данный пользователь стоит на премодерации за частное нарушение правил.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:41
Зенит во время избавился от кокорина.
shlomo
shlomo ответ Ruslan3132 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Вот это и беда нашего чемпа....нужно в контракты включать пункт, по которому в случае форс-мажора (плохой игры и т.д.) он должен быть расторгнут, да еще лучше с возмещением убытков клуба (сразу приходит на ум Бэйл и Реал).....а так конечно Кокорюшка будет "рогом" упираться...как никак среди игроков с Российским паспортом у него вторая зарплата в России (и причем не в деревянной валюте)......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:33
Одна из причин, по которой Газизова попёрли. Слишком дорогая и бесполезная перчатка оказалось брошена Газпрому. Федун же не признает свою ошибку, свалил на башкира.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:31
Для Коко ( Кокорина ) - лучшее место в фк " ZONE"..
shlomo
shlomo
сегодня в 11:29
Уважаемая администрация....извините за назойливость, но как вот такое могло получиться....если Вы обычно говорите, что появился новый человек и проходит "перемодерацию", то "Союзник противников" явно к этой категории не относится.... и даже дело не в 30, а в том, что может у меня что то не так с компом....
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:24
Смешно Газисов бросил перчатку в сторону Зенита. а она оказалась дырявая и не долетела . Гыгыгы
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:23
Бесполезный игрок на лавке
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:14
Это вряд ли )) свой последний Большой контракт он уже подписал )) и вытащит его до конца.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:10
Судя по форме Александра и его запросам по окладу его не то что продать, отдать бесплатно будет проблемно. Единственный выход наверное, аренда игрока куда-нибудь в "Химки" или в "Арсенал"(хотя там с нападающими все нормально) с целью отбить хотя-бы небольшую часть затрат на его зарплату.
particular
particular
сегодня в 11:07, ред.
Проблемный актив... Дорогостоящий балласт...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:51, ред.
Сашка же сказал, что не будет играть за cпартак, федуну стоит присмотреться к другим участникам ФК бутырка
shlomo
shlomo
сегодня в 10:49
Зато получает бешенные бабки....нужно куда то его сбагрить
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:48
Прекрасные,перспективные результаты! Всё равно даром достался;правда,его содержание дороговато обходится.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
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