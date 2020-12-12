Боярский: «Сегодня обязаны выиграть! Другого пути нет, за нами Петербург»

Народный артист РФ , болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Динамо».

Сегодня мы обязаны выиграть! Другого пути нет, за нами Петербург. Нужно ценить и болельщиков, и престиж команды. Европа нам улыбнулась, да и бог с ней, но в чемпионате страны мы должны быть во главе. Надеюсь, так и будет. Это важно и для Семака, и для всех игроков. Мастерства хватает, все великолепны индивидуально. Нужен внутренний настрой команды, который немного растерялся. Пора восстановить спортивную честь.