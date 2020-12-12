Боярский: «Сегодня обязаны выиграть! Другого пути нет, за нами Петербург»

Народный артист РФ, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Динамо».
Сегодня мы обязаны выиграть! Другого пути нет, за нами Петербург. Нужно ценить и болельщиков, и престиж команды. Европа нам улыбнулась, да и бог с ней, но в чемпионате страны мы должны быть во главе. Надеюсь, так и будет. Это важно и для Семака, и для всех игроков. Мастерства хватает, все великолепны индивидуально. Нужен внутренний настрой команды, который немного растерялся. Пора восстановить спортивную честь.
И ветер холодит былую рану.
Зачем, Зенит, в ЛЧ вас занесло?
Неужто РПЛ не по карману?
Пора пора порадуемся на своем веку.
Чемпионат и Кубок разгонит грусть-тоску.
Пока пока покачивая картами с зарплатой,
Мы Вилкову шепнём: мерси боку!
И ветер холодит былую рану.
Зачем, Зенит, в ЛЧ вас занесло?
Неужто РПЛ не по карману?
Пора пора порадуемся на своем веку.
Чемпионат и Кубок разгонит грусть-тоску.
Пока пока покачивая картами с зарплатой,
Мы Вилкову шепнём: мерси боку!
Фраза:все великолепны индивидуально! Это что-то!
Фраза:все великолепны индивидуально! Это что-то!