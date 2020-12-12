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Боярский: «Сегодня обязаны выиграть! Другого пути нет, за нами Петербург»

сегодня, 12:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Народный артист РФ, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Динамо».

Сегодня мы обязаны выиграть! Другого пути нет, за нами Петербург. Нужно ценить и болельщиков, и престиж команды. Европа нам улыбнулась, да и бог с ней, но в чемпионате страны мы должны быть во главе. Надеюсь, так и будет. Это важно и для Семака, и для всех игроков. Мастерства хватает, все великолепны индивидуально. Нужен внутренний настрой команды, который немного растерялся. Пора восстановить спортивную честь.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:30
Снова насосался мишаня.
alexamit
alexamit
сегодня в 13:24
Остоп...дел этот плешивый усач!
karnager
karnager
сегодня в 13:17
Вообще то за Боярским лысина под шляпой
makkie
makkie
сегодня в 13:11
Ишь какой усатый мотиватор в шляпе :)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 13:11
Класс! Только правильнее и звучнее - Вилкову мы........
Gahi
Gahi
сегодня в 13:06
Михаил Сергеевич как всегда готов поддерживать свою любимую команду несмотря на то, что команда давно не показывает ту игру которую ждут от Зенита её болельщики. Все ссылки на то что плотный календарь и коронавирус не отпускает от которого между прочим страдают все клубы. Тем не менее все стараются достойно играть как в национальных чемпионатах так и в еврокубках, но увы, что нельзя сказать о Зените в этом году. Провалили Лигу Чемпионов,  остался чемпионат РПЛ выступление в котором для Зенита должно стать только первое место.  Но согласятся ли с этим Спартак, ЦСКА, Краснодар,  Локомотив большой вопрос? Может такие болельщики как М.С.Боярский смогут заставить игроков Зенита наконец вспомнить за команду какого города они играют  выкладываться и бегать до последней минуты матча. Удачи
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 13:00
Опять скрипит потёртое седло
И ветер холодит былую рану.
Зачем, Зенит, в ЛЧ вас занесло?
Неужто РПЛ не по карману?

Пора пора порадуемся на своем веку.
Чемпионат и Кубок разгонит грусть-тоску.
Пока пока покачивая картами с зарплатой,
Мы Вилкову шепнём: мерси боку!
viv
viv
сегодня в 13:00
Поэтому и судью на VAR уже поменяли на своего?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:00
Динамики, не подведите
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 12:58
    ОВВ74
    ОВВ74
    сегодня в 12:58
    Великолепны индивидуально - Дзюба номер один
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 12:37
    Глас вопиющего в пустыне за Зенит...
    suiw
    suiw
    сегодня в 12:36
    Какая честь у Газпрома? Жулики честными не бывают
    suiw
    suiw
    сегодня в 12:34
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 12:30
      Сергеич вроде не пьёт!Но иногда скажет как в лужу пукнет)))
      Фраза:все великолепны индивидуально! Это что-то!
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 12:29
      На счёт Петербурга - это вряд ли. Всем кто выйдет на поле по сути на город-герой плевать! А вот, что за Зенитом дикое позорище и стыд после ЛЧ Европы - это факт!
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 12:26
      Будет ничья.. а лучше уж паражение!)
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