ГлавнаяНовости

Ребко: «Черчесова уже не изменить. И почему он должен меняться?»

сегодня, 11:29

Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Главному тренеру изо дня в день кидают претензии: одного не взял, второго не поставил, третьему не объяснил, четвертого загнал на чужую позицию. Миранчуками попрекают, талантливейшими ребятами, которых он отчего-то морозит.

Черчесов тащит на плечах ответственность за результат и терпеливо объясняет: в сборной играют люди, которые лучше готовы на данный момент. К матчу с сербами сборную выкосили травмы, а те, кто готов лучше, игру провалили. Включая братьев, которые, согласно требованиям современного футбола, должны играть не только вперед, но и отрабатывать сзади, обеспечивая правильный баланс.

Что Черчесов сказал неправильно? Или так: что он должен был сделать? Облизать команду и попросить ее продолжить в том же духе, потому что скоро чемпионат Европы? У сербов в середине тоже неплохие ребята. Милинкович-Савич, который стоит 80 миллионов, почему-то не пугается черновой работы: пашет и вперед, пашет и назад. А Миранчуки до сих пор исполняют вариант «Локомотива», где у них была полная творческая свобода. На уровне РПЛ, наверное, этот вариант проходит: сзади как-нибудь отмахнемся вшестером, а четверо лучших на свежих ногах решат впереди. В Европе за это сразу наказывают. Кто-то об этом не слышал, не знал?

Черчесова уже не изменить. И почему он должен меняться? Ради кого, ради чего? Вы хотели мужского разговора — получите мужской разговор. Сама по себе подача простая: парни, беритесь за дело! А форма… Ну что, форма такая, какая есть. Вот такой он человек.

Все новости
МЮ выиграл три дерби из четырёх. Но сегодня Гвардиола может уволить Сульшера
Сегодня, 13:30Станислав Горин в блоге Кто круче?Комментарии2
Боярский — о смерти Гафта: «Этот проклятый год еще не кончился»
Сегодня, 13:18 Комментарии4
Дуглас Сантос: «Не считаю выступление „Зенита“ в Лиге чемпионов провалом»
Сегодня, 12:39 Комментарии34
Боярский: «Сегодня обязаны выиграть! Другого пути нет, за нами Петербург»
Сегодня, 12:25 Комментарии17
Ребко: «Зобнин — идеальный пример командного игрока»
Сегодня, 11:54 Комментарии3
Геркус — о Кокорине: «Можно планировать трансфер, пока он что-то стоит»
Сегодня, 10:40 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:51
Ну понятно, по Ребко чабан вообще невиновен! Это всё братья организовали 2-3 и 0-5!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:07
Как можно чебана изменить.
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 11:53
Ребко молодца ! Расставил всё полочкам !
particular
particular
сегодня в 11:43
Тренер должен настраивать и подстраивать, регулировать и вентилировать, брать и выбрасывать, учится и отгребать, модернизировать и ретроспектировать, но не быть надутым павлином, негибким, прямолинейным и предсказуемым...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:33
Ещё один защитник обездоленных)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:30
Нам не нужен такой тренер!
Mangur
Mangur
сегодня в 11:30
Черчесов работает на хорошо. Футболисты отбывают номер на поле, зачастую.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:30
Есть один вариант.....отправить его в отставку...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100