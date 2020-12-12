Ребко: «Черчесова уже не изменить. И почему он должен меняться?»

Бывший футболист «Спартака» оценил работу главного тренера сборной России .

Главному тренеру изо дня в день кидают претензии: одного не взял, второго не поставил, третьему не объяснил, четвертого загнал на чужую позицию. Миранчуками попрекают, талантливейшими ребятами, которых он отчего-то морозит.

Черчесов тащит на плечах ответственность за результат и терпеливо объясняет: в сборной играют люди, которые лучше готовы на данный момент. К матчу с сербами сборную выкосили травмы, а те, кто готов лучше, игру провалили. Включая братьев, которые, согласно требованиям современного футбола, должны играть не только вперед, но и отрабатывать сзади, обеспечивая правильный баланс.

Что Черчесов сказал неправильно? Или так: что он должен был сделать? Облизать команду и попросить ее продолжить в том же духе, потому что скоро чемпионат Европы? У сербов в середине тоже неплохие ребята. Милинкович-Савич, который стоит 80 миллионов, почему-то не пугается черновой работы: пашет и вперед, пашет и назад. А Миранчуки до сих пор исполняют вариант «Локомотива», где у них была полная творческая свобода. На уровне РПЛ , наверное, этот вариант проходит: сзади как-нибудь отмахнемся вшестером, а четверо лучших на свежих ногах решат впереди. В Европе за это сразу наказывают. Кто-то об этом не слышал, не знал?

Черчесова уже не изменить. И почему он должен меняться? Ради кого, ради чего? Вы хотели мужского разговора — получите мужской разговор. Сама по себе подача простая: парни, беритесь за дело! А форма… Ну что, форма такая, какая есть. Вот такой он человек.