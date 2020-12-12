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Де Брюйне: «Бруну Фернандеш — главная причина побед „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 13:31
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити20:30 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше перед матчем 12-го тура АПЛ между клубами.

Бруну Фернандеш — замечательный игрок. Он пришел и дал «Юнайтед» новый импульс. В прошлом году они играли не совсем хорошо. Я знаю, что у них были игры, в которых они выигрывали у хороших команд, но в прошлом году у них не было стабильности.

В этом году ситуация значительно улучшилась, и Бруну Фернандеш — главная причина этого. В чем-то мы очень похожи, но я не сравниваю себя с другими игроками.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 14:15
Согласен!!!
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 13:35
Надо бы признать, что точно также: Де Брюйне - главная причина побед М Сити.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:35
Фернандеш хорошо усилил МЮ.
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