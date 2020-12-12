Де Брюйне: «Бруну Фернандеш — главная причина побед „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» перед матчем 12-го тура АПЛ между клубами.

Бруну Фернандеш — замечательный игрок. Он пришел и дал «Юнайтед» новый импульс. В прошлом году они играли не совсем хорошо. Я знаю, что у них были игры, в которых они выигрывали у хороших команд, но в прошлом году у них не было стабильности.

В этом году ситуация значительно улучшилась, и Бруну Фернандеш — главная причина этого. В чем-то мы очень похожи, но я не сравниваю себя с другими игроками.