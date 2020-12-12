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Генеральный директор «Арсенала» выразил поддержку Артете

сегодня, 15:24

Генеральный директор «Арсенала» Винай Венкатешам выразил поддержку главному тренеру «канониров» Микелю Артете.

У нас есть человек, имеющий исключительный опыт в АПЛ, когда он играл в «Арсенале» и «Эвертоне», а также работал помощником главного тренера в «Манчестер Сити». У нас есть человек, который любит этот клуб и понимает, что значит играть за этот клуб, он был здесь капитаном.

Команда, которую он сформировал с техническим директором, действительно сильная. Артета настроен на успех, но делает это с уважением к нашей истории и традициям.

Ранее появилась информация о том, что у Артеты есть время до января, чтобы исправить ситуацию в «Арсенале».

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:06
Жаль что Арсенал теряет свою самобытность
shlifen
shlifen
сегодня в 18:26
На текущий момент Арсенал 15-й, в матчах с Тоттенхемом и (что самое странное) с новичком Лидсом смотрелся сильно хуже чем команды противника. При этом генеральный директор клуба говорит "Команда, которую он сформировал с техническим директором, действительно сильная." В каком именно месте она сильная?? Есть пара молодых и талантливых, но их дала академия, есть группа Озил, Виллиан, Мустафи (которые либо отбывают номер, либо получают з.п. просто так), при этом игры у команды просто нет. Раньше план был один - Сталинград и выносы на пространство на Обамеянга. Когда это раскусили, плана Б у Артеты не оказалось...
А руководство судя по всему всё устраивает - возможно лет через 5-7 увидим документальный фильм "Как убивали топ-клуб" по этим событиям... Боюсь как бы такими темпами пушкари не привыкли сидеть в середине таблицы...
drug01
drug01
сегодня в 15:26
Директор сказал так и будет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:26
Сам ведь назначал, теперь приходится его поддерживать.
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