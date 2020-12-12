Генеральный директор «Арсенала» выразил поддержку Артете

Генеральный директор «Арсенала» Винай Венкатешам выразил поддержку главному тренеру «канониров» .

У нас есть человек, имеющий исключительный опыт в АПЛ , когда он играл в «Арсенале» и «Эвертоне», а также работал помощником главного тренера в «Манчестер Сити». У нас есть человек, который любит этот клуб и понимает, что значит играть за этот клуб, он был здесь капитаном.

Команда, которую он сформировал с техническим директором, действительно сильная. Артета настроен на успех, но делает это с уважением к нашей истории и традициям.