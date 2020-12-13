Вьери: «С Роналду в составе „Ювентус“ может обыграть любого»

Бывший нападающий сборной Италии заявил, что его не удивляет разгромная победа «Ювентуса» над «Барселоной» (3:0) в матче Лиги чемпионов.

Нет, меня это не удивляет, они могут победить кого угодно, когда в их составе есть Криштиану Роналду. С таким игроком, как он, у них нет ограничений.

«Ювентус» провёл несколько матчей без него и не смог выиграть. Они немного зависят от него, но разве это сюрприз? «Барселона» не зависит от Месси? Или если Лукаку не играет, разве футбол «Интера» остаётся прежним?