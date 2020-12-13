Вьери: «С Роналду в составе „Ювентус“ может обыграть любого»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери заявил, что его не удивляет разгромная победа «Ювентуса» над «Барселоной» (3:0) в матче Лиги чемпионов.
Нет, меня это не удивляет, они могут победить кого угодно, когда в их составе есть Криштиану Роналду. С таким игроком, как он, у них нет ограничений.
«Ювентус» провёл несколько матчей без него и не смог выиграть. Они немного зависят от него, но разве это сюрприз? «Барселона» не зависит от Месси? Или если Лукаку не играет, разве футбол «Интера» остаётся прежним?
Цель была занять 2 место? Просто мне интересно.
Цель была занять 2 место? Просто мне интересно.
Просто я не помню, чтобы это было в правилах..
Я ещё раз говорю, на Погба пенальти увидел ты и Князь) и на этом все.
Чакыр вам наоборот оставил надежду не назначив пенальти) 2-0, это был бы уже приговор в том матче. Если на Лихштайнер нет пенальти, то и на Лангле его и близко не было. Да и вообще можно смело говорить, что можно руками прерывать полет мяча
Просто я не помню, чтобы это было в правилах..
Я ещё раз говорю, на Погба пенальти увидел ты и Князь) и на этом все.
Чакыр вам наоборот оставил надежду не назначив пенальти) 2-0, это был бы уже приговор в том матче. Если на Лихштайнер нет пенальти, то и на Лангле его и близко не было. Да и вообще можно смело говорить, что можно руками прерывать полет мяча
Раз там все было по честному.. нелогично как то.
Матч с Баварией упонимал даже)
А два гола в ворота тоже были честные? Или офсайд не счет?) Пенальти за попадание мяча в спину)) я могу много примеров привести.
Раз там все было по честному.. нелогично как то.
Матч с Баварией упонимал даже)
А два гола в ворота тоже были честные? Или офсайд не счет?) Пенальти за попадание мяча в спину)) я могу много примеров привести.
https://www.youtube.com/watch?v=0eexZpo3CMY&ab_channel=PopmunityVideos
Все голы были забиты после ошибок судьи.
Только Юве и Реал умеют забивать честные и чистые, остальные все забивают только липовые пенальти или с нарушением правил)
Другого я и не ожидал
Все голы были забиты после ошибок судьи.
Только Юве и Реал умеют забивать честные и чистые, остальные все забивают только липовые пенальти или с нарушением правил)
Другого я и не ожидал
Отменил гол в ворота(справедливо кстати)
Не назначил пенальти, когда на минуту сыграл волейбол игрок Юве)) на тот момент счет был 1-0 в пользу Барселоны. Сравни этот момент с тем, что был сейчас, когда Лангле коснулся рукой мяча.
А на счет выдуманного тобой пенальти на Погба.. то тут комментарии излишни) даже из Юве никто не жаловался из за этого эпизода.
Зато я помню, другой эпизод) но уже с другой, с Мадридом. Буффона в том матче помню, речь Кьеллини) но вот почему то ты и Ювенале что то забываете)) от этого немного смешно. Когда человек ищет проблему там, где ее нет.
Барселона в том сезоне была сильнее всех и заслуженно выиграла лч. Это был пик той команды, а дальше уже падение..
Отменил гол в ворота(справедливо кстати)
Не назначил пенальти, когда на минуту сыграл волейбол игрок Юве)) на тот момент счет был 1-0 в пользу Барселоны. Сравни этот момент с тем, что был сейчас, когда Лангле коснулся рукой мяча.
А на счет выдуманного тобой пенальти на Погба.. то тут комментарии излишни) даже из Юве никто не жаловался из за этого эпизода.
Зато я помню, другой эпизод) но уже с другой, с Мадридом. Буффона в том матче помню, речь Кьеллини) но вот почему то ты и Ювенале что то забываете)) от этого немного смешно. Когда человек ищет проблему там, где ее нет.
Барселона в том сезоне была сильнее всех и заслуженно выиграла лч. Это был пик той команды, а дальше уже падение..
В финале по моему треху положили именно в ворота Юве))
После этого в группе..
Так что про "всегда", ты немного загнул.
Да и в ворота такой Барселоны забить 3 гола, это так себе достижение.
В финале по моему треху положили именно в ворота Юве))
После этого в группе..
Так что про "всегда", ты немного загнул.
Да и в ворота такой Барселоны забить 3 гола, это так себе достижение.
Сегодня 13:41
За этот 2020-й год:
Ювентус - Рома 1 - 3
Кальяри - Ювентус 2 - 0
Удинезе - Ювентус 2 - 1
Милан - Ювентус 4 - 2
Лион - Ювентус 1 - 0
Наполи - Ювентус 2 - 1
С Роналду, без Роналду - не вижу разницы. Пенальти и Рабьё, наверное, закатит в ворота, больше Роналду ничем не выделяется.
________________________
Зря ты это сделал!
2020 год. Все пораженния Барселоны с Месси в составе:
Атлетико - Барселона 2 - 3
Валенсия - Барселона 2 - 0
Атлетик - Барселона 1 - 0
Реал Мадрид - Барселона 2 - 0
Осасуна - Барселона 2 - 1
Бавария - Барселона 8 - 2
Хетафе - Барселона 1 - 0
Реал Мадрид - Барсеелона 3 - 1
Атлетико - Барселона 1 - 0
Кадис - Барселона 2 - 1
Ювентус - Барсеелона 3 - 0
Сегодня 13:41
За этот 2020-й год:
Ювентус - Рома 1 - 3
Кальяри - Ювентус 2 - 0
Удинезе - Ювентус 2 - 1
Милан - Ювентус 4 - 2
Лион - Ювентус 1 - 0
Наполи - Ювентус 2 - 1
С Роналду, без Роналду - не вижу разницы. Пенальти и Рабьё, наверное, закатит в ворота, больше Роналду ничем не выделяется.
________________________
Зря ты это сделал!
2020 год. Все пораженния Барселоны с Месси в составе:
Атлетико - Барселона 2 - 3
Валенсия - Барселона 2 - 0
Атлетик - Барселона 1 - 0
Реал Мадрид - Барселона 2 - 0
Осасуна - Барселона 2 - 1
Бавария - Барселона 8 - 2
Хетафе - Барселона 1 - 0
Реал Мадрид - Барсеелона 3 - 1
Атлетико - Барселона 1 - 0
Кадис - Барселона 2 - 1
Ювентус - Барсеелона 3 - 0
__________________
В 6 последних матчах Барселоны:
- 4 матча с Месси в составе - 3 поражения и 1 победа над грозной Осасуной.
- 2 матча без Месси - 2 победы и обе в ЛЧ.! (Забивать начал даже Бредвейт и Гризманн).
Зарплата 50 млн, Барселона на краю банкротства и 2 забитых гола с игры.
Зависит, только эта "зависимость" команде и клубу боком выходит.
__________________
В 6 последних матчах Барселоны:
- 4 матча с Месси в составе - 3 поражения и 1 победа над грозной Осасуной.
- 2 матча без Месси - 2 победы и обе в ЛЧ.! (Забивать начал даже Бредвейт и Гризманн).
Зарплата 50 млн, Барселона на краю банкротства и 2 забитых гола с игры.
Зависит, только эта "зависимость" команде и клубу боком выходит.
ты лучше напиши где был гном в позорных вылетах из лч и разгромов за последние пять лет))в матчах с Юве,Ромой,ПСЖ,Ливерпулем и Баварией
ты лучше напиши где был гном в позорных вылетах из лч и разгромов за последние пять лет))в матчах с Юве,Ромой,ПСЖ,Ливерпулем и Баварией
При этом Кристина абсолютно ничем не выделялся - серая мышка исполняющая нанырянный пенальти,не более.
Подобные дифирамбы не отражают действительность.
При этом Кристина абсолютно ничем не выделялся - серая мышка исполняющая нанырянный пенальти,не более.
Подобные дифирамбы не отражают действительность.
Ювентус - Рома 1 - 3
Кальяри - Ювентус 2 - 0
Удинезе - Ювентус 2 - 1
Милан - Ювентус 4 - 2
Лион - Ювентус 1 - 0
Наполи - Ювентус 2 - 1
С Роналду, без Роналду - не вижу разницы. Пенальти и Рабьё, наверное, закатит в ворота, больше Роналду ничем не выделяется.
Ювентус - Рома 1 - 3
Кальяри - Ювентус 2 - 0
Удинезе - Ювентус 2 - 1
Милан - Ювентус 4 - 2
Лион - Ювентус 1 - 0
Наполи - Ювентус 2 - 1
С Роналду, без Роналду - не вижу разницы. Пенальти и Рабьё, наверное, закатит в ворота, больше Роналду ничем не выделяется.