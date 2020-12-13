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Вьери: «С Роналду в составе „Ювентус“ может обыграть любого»

сегодня, 13:31
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери заявил, что его не удивляет разгромная победа «Ювентуса» над «Барселоной» (3:0) в матче Лиги чемпионов.

Нет, меня это не удивляет, они могут победить кого угодно, когда в их составе есть Криштиану Роналду. С таким игроком, как он, у них нет ограничений.

«Ювентус» провёл несколько матчей без него и не смог выиграть. Они немного зависят от него, но разве это сюрприз? «Барселона» не зависит от Месси? Или если Лукаку не играет, разве футбол «Интера» остаётся прежним?

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 16:30
В том году Юве не боролся за выход из группы?))
Цель была занять 2 место? Просто мне интересно.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 16:28
Лихштайнеру можно играть руками?)
Просто я не помню, чтобы это было в правилах..
Я ещё раз говорю, на Погба пенальти увидел ты и Князь) и на этом все.
Чакыр вам наоборот оставил надежду не назначив пенальти) 2-0, это был бы уже приговор в том матче. Если на Лихштайнер нет пенальти, то и на Лангле его и близко не было. Да и вообще можно смело говорить, что можно руками прерывать полет мяча
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
сегодня в 16:25
А почему тогда Кьеллини так паниковал тогда?)
Раз там все было по честному.. нелогично как то.
Матч с Баварией упонимал даже)
А два гола в ворота тоже были честные? Или офсайд не счет?) Пенальти за попадание мяча в спину)) я могу много примеров привести.
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 16:21
1000 процентный пенальти,после которого Юве бы повел 2-1 и просто засушил игру...На Лихштайнере не блыло пенальти никакого
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 16:19, ред.
3-1 было и чакыр....тот матч в группе ничего не решал и это было это на камп ноу...а последние два разгрома Юве были и дома и на выезде + решалось первое место в группе и выход в 1/2 ЛЧ вещи просто несравнимые
А мне бан по барабану
А мне бан по барабану ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 16:09
Ну почему? Не только Юве и Реал. Бавария, Аталанта, Наполи, Рома, да и многие другие, кроме ливерпуля , интера и барселоны играют в честный футбол.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
сегодня в 16:00
Да да)
Все голы были забиты после ошибок судьи.
Только Юве и Реал умеют забивать честные и чистые, остальные все забивают только липовые пенальти или с нарушением правил)
Другого я и не ожидал
А мне бан по барабану
А мне бан по барабану ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 15:51
Это был пик взяток с панамских офшоров. Потом Месси и Бартомеу разграбили панамский общак, перегрызлись на почве денег и конец был предрешён.
А мне бан по барабану
А мне бан по барабану ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 15:50
Ты сперва вспомни, как первый гол барселоны был забит? После грубого фола на Видале.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
сегодня в 15:48
Ага)
Отменил гол в ворота(справедливо кстати)
Не назначил пенальти, когда на минуту сыграл волейбол игрок Юве)) на тот момент счет был 1-0 в пользу Барселоны. Сравни этот момент с тем, что был сейчас, когда Лангле коснулся рукой мяча.
А на счет выдуманного тобой пенальти на Погба.. то тут комментарии излишни) даже из Юве никто не жаловался из за этого эпизода.
Зато я помню, другой эпизод) но уже с другой, с Мадридом. Буффона в том матче помню, речь Кьеллини) но вот почему то ты и Ювенале что то забываете)) от этого немного смешно. Когда человек ищет проблему там, где ее нет.
Барселона в том сезоне была сильнее всех и заслуженно выиграла лч. Это был пик той команды, а дальше уже падение..
А мне бан по барабану
А мне бан по барабану ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 15:40
В финале был бенефис Чакира. В группе играли с таким же глухим резервом, как в этом розыгрыше в туринском матче.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 15:31
Всегда треху отгружаете говоришь?)
В финале по моему треху положили именно в ворота Юве))
После этого в группе..
Так что про "всегда", ты немного загнул.
Да и в ворота такой Барселоны забить 3 гола, это так себе достижение.
League1
League1 ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 15:17
    League1
    League1 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 15:13
    И все абсолютно гномяра про..р...л. Вот такой осасунчатый гений. Позорище распиаренное.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 15:11
    И ноль голов с игры "инопланетянина")
    juvenale
    juvenale ответ NGYRZ (раскрыть)
    сегодня в 15:07
    и все матчи ключевые
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 15:04
    Qatar Airways
    Сегодня 13:41
    За этот 2020-й год:

    Ювентус - Рома 1 - 3
    Кальяри - Ювентус 2 - 0
    Удинезе - Ювентус 2 - 1
    Милан - Ювентус 4 - 2
    Лион - Ювентус 1 - 0
    Наполи - Ювентус 2 - 1

    С Роналду, без Роналду - не вижу разницы. Пенальти и Рабьё, наверное, закатит в ворота, больше Роналду ничем не выделяется.
    ________________________


    Зря ты это сделал!


    2020 год. Все пораженния Барселоны с Месси в составе:

    Атлетико - Барселона 2 - 3
    Валенсия - Барселона 2 - 0
    Атлетик - Барселона 1 - 0
    Реал Мадрид - Барселона 2 - 0
    Осасуна - Барселона 2 - 1
    Бавария - Барселона 8 - 2
    Хетафе - Барселона 1 - 0
    Реал Мадрид - Барсеелона 3 - 1
    Атлетико - Барселона 1 - 0
    Кадис - Барселона 2 - 1
    Ювентус - Барсеелона 3 - 0
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 14:46
    «Барселона» не зависит от Месси?
    __________________

    В 6 последних матчах Барселоны:

    - 4 матча с Месси в составе - 3 поражения и 1 победа над грозной Осасуной.
    - 2 матча без Месси - 2 победы и обе в ЛЧ.! (Забивать начал даже Бредвейт и Гризманн).

    Зарплата 50 млн, Барселона на краю банкротства и 2 забитых гола с игры.


    Зависит, только эта "зависимость" команде и клубу боком выходит.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ волгодон 2 (раскрыть)
    сегодня в 14:44
    Зато отражают положение дел в барселоне, изнурённой гномом. Даже худший Ювентус последних 10 лет спокойно выносит барселону на кампноу.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 14:42
    Или "великие" клоповцы на вилла-парк)
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 14:40
    Qatar Airways
    ты лучше напиши где был гном в позорных вылетах из лч и разгромов за последние пять лет))в матчах с Юве,Ромой,ПСЖ,Ливерпулем и Баварией
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 14:34
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 14:31, ред.
      Qatar Airways из всех этих матчей только с Лионом был важен...и во втором Роналду дубль сделал,зато каталонцам, что дома, что на выезде всегда треху отгружаем
      А мне бан по барабану
      А мне бан по барабану
      сегодня в 14:25
      А в составе с Месси барселона может любому проиграть)
      Gelious
      Gelious ответ Killofwrath (раскрыть)
      сегодня в 13:51
      При 2-0 на старте встречи в матче, где уже вышли все равно из группы, блин. Тяжело ж приходится хейтерам жить, раз за такое хвататься приходится
      волгодон 2
      волгодон 2
      сегодня в 13:44
      Посмотрел матч в повторе. В целом Барса сыграла плохо,а не Ювентус хорошо.
      При этом Кристина абсолютно ничем не выделялся - серая мышка исполняющая нанырянный пенальти,не более.
      Подобные дифирамбы не отражают действительность.
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 13:42
      И проиграть любому)))
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 13:41
      За этот 2020-й год:

      Ювентус - Рома 1 - 3
      Кальяри - Ювентус 2 - 0
      Удинезе - Ювентус 2 - 1
      Милан - Ювентус 4 - 2
      Лион - Ювентус 1 - 0
      Наполи - Ювентус 2 - 1

      С Роналду, без Роналду - не вижу разницы. Пенальти и Рабьё, наверное, закатит в ворота, больше Роналду ничем не выделяется.
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 13:40
      Так было, так есть и так будет.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 13:38
      Нууу,яб небыл так уверен!
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