Де Хеа: «Мы должны верить, что можем выиграть АПЛ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ничью своей команды в матче 12-го тура АПЛ против "Манчестер Сити"(0:0).

Я думаю, что в обороне мы играли идеально. «Манчестер Сити» не создал много моментов. Нам нужно радоваться тому, что мы не пропустили, но этого недостаточно [для победы].

Мы играли дома, мы всегда хотим побеждать, особенно против «Манчестер Сити», поэтому мы упустили хороший шанс обыграть их вчера.