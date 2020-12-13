Де Хеа: «Мы должны верить, что можем выиграть АПЛ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал ничью своей команды в матче 12-го тура АПЛ против "Манчестер Сити"(0:0).
Я думаю, что в обороне мы играли идеально. «Манчестер Сити» не создал много моментов. Нам нужно радоваться тому, что мы не пропустили, но этого недостаточно [для победы].
Мы играли дома, мы всегда хотим побеждать, особенно против «Манчестер Сити», поэтому мы упустили хороший шанс обыграть их вчера.
В этом сезоне многие команды ведут борьбу за титул АПЛ. Мы должны мечтать, мы должны верить, что можем выиграть АПЛ, и добиваться этого.