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Де Хеа: «Мы должны верить, что можем выиграть АПЛ»

сегодня, 11:36
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал ничью своей команды в матче 12-го тура АПЛ против "Манчестер Сити"(0:0).

Я думаю, что в обороне мы играли идеально. «Манчестер Сити» не создал много моментов. Нам нужно радоваться тому, что мы не пропустили, но этого недостаточно [для победы].

Мы играли дома, мы всегда хотим побеждать, особенно против «Манчестер Сити», поэтому мы упустили хороший шанс обыграть их вчера.

В этом сезоне многие команды ведут борьбу за титул АПЛ. Мы должны мечтать, мы должны верить, что можем выиграть АПЛ, и добиваться этого.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:15
а я верю что вы и лч не попадёте))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:02
Верить и выиграть - это разные вещи. Ведь еще команд 5-6 в это же верят.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:42
Надо верить всегда!!!!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:38
Верить можно,кто же запретит))
Gahi
Gahi
сегодня в 11:38
Если все оставшиеся игры выигрывать то точно можно стать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:38
Вера это хорошо... Но слишком много но....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:37
Надеюсь на то что выиграете
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