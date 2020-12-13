Погба: «Я всегда боролся и всегда буду бороться за „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник в своём инстаграме ответил на слухи, которые связывают его с уходом из «Манчестер Юнайтед».

Я всегда боролся и всегда буду бороться за «Манчестер Юнайтед», моих товарищей по команде и болельщиков. Бла-бла, это не важно. Будущее далеко, главное — сегодня, и я на 1000% вовлечен! Вместе мы всегда сильны. Между мной и клубом всё было ясно, и это никогда не изменится. Когда вы не знаете ситуацию изнутри, не разговаривайте об этом.