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Погба: «Я всегда боролся и всегда буду бороться за „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 09:57

Полузащитник Поль Погба в своём инстаграме ответил на слухи, которые связывают его с уходом из «Манчестер Юнайтед».

Я всегда боролся и всегда буду бороться за «Манчестер Юнайтед», моих товарищей по команде и болельщиков. Бла-бла, это не важно. Будущее далеко, главное — сегодня, и я на 1000% вовлечен! Вместе мы всегда сильны. Между мной и клубом всё было ясно, и это никогда не изменится. Когда вы не знаете ситуацию изнутри, не разговаривайте об этом.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:08
готовишься идти в комментаторы?)))))))))))))))))))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:07
Негр совсем ***банутый.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:42
Лучше бы в футбол играл за МЮ
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:34
Ну, ну!!! А чемодан уже несколько лет собранный и наготове в уголке стоит.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:15
Желаем удачи и здоровья
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:04
ой да ладно, свалит при первой же возможности)
вот, что местный particular сказал:
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