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Маттеус и Хави — лучшие полузащитники оборонительного плана всех времён

сегодня, 19:18

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус и экс-хавбек «Барселоны» Хави были признаны лучшими полузащитниками оборонительного плана всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.

На награду также претендовали Жерсон (Бразилия), Йожеф Божик (Венгрия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Йозеф Масопуст (Чехия), Диди (Бразилия), Пауло Фалькао (Бразилия), Стивен Джеррард (Англия), Хаби Алонсо (Испания), Йохан Неескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия) и Кларенс Зеедорф (Нидерланды).

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Все комментарии
Медив
Медив
сегодня в 21:02
Лысый шарлатан тут каким боком? Таких как он за всю историю было пару десятков тысяч
drug01
drug01
сегодня в 20:46
Выбор. Большой это очень хорошо
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 20:37
Джеррард оказывается оборонительным играл... вот это новость
Сантус
Сантус
сегодня в 19:53
Походу сидят там,бухают и выбирают,ржут и выкидывают в сеть...)
Agamaga
Agamaga
сегодня в 19:52
Три воспитаника от Ла Масии в числе лучших на все времена! И все они провели свои лучшие годы в Барселоне.
Grey33
Grey33
сегодня в 19:45
Тигана и Бускетс заслуживали бы больше, ИМХО.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:45
Сплошные опорни
Gahi
Gahi
сегодня в 19:45
Очень сложно выбирать любой исход будет субъективным. Удачи
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