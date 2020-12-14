Маттеус и Хави — лучшие полузащитники оборонительного плана всех времён

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус и экс-хавбек «Барселоны» Хави были признаны лучшими полузащитниками оборонительного плана всех времён по версии авторитетного французского издания France Football.
На награду также претендовали Жерсон (Бразилия), Йожеф Божик (Венгрия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Йозеф Масопуст (Чехия), Диди (Бразилия), Пауло Фалькао (Бразилия), Стивен Джеррард (Англия), Хаби Алонсо (Испания), Йохан Неескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия) и Кларенс Зеедорф (Нидерланды).