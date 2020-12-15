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Райола: «Балотелли может оказать фундаментальное влияние на „Монцу“»

15 декабря 2020, 11:29

Мино Райола, агент форварда «Монцы» Марио Балотелли, поделился мнением о перспективах итальянца в клубе из Серии Б.

Балотелли может оказать фундаментальное влияние на «Монцу». Его потенциал неоспорим, но он отстает в своей подготовке. Нужно сделать все возможное, чтобы привести его в идеальную форму.

Приобретение Балотелли сигнализирует о том, что «Монца» не хочет долго играть в Серии В. Галлиани (президент «Монцы» — прим.) — человек, которого я очень уважаю. Наша дружба восходит к его временам с «Миланом».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 декабря в 11:45
Негритенок научит их родину любить...
marvel777
marvel777
15 декабря в 11:43
ахаха будто Серию А с ним выиграли или в ЛЧ минимум попали,он хоть один гол забил уже?
КЭТиК
КЭТиК
15 декабря в 11:31
Научит игроков нехорошим вещам.
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