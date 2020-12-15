Райола: «Балотелли может оказать фундаментальное влияние на „Монцу“»

Мино Райола, агент форварда «Монцы» , поделился мнением о перспективах итальянца в клубе из Серии Б.

Балотелли может оказать фундаментальное влияние на «Монцу». Его потенциал неоспорим, но он отстает в своей подготовке. Нужно сделать все возможное, чтобы привести его в идеальную форму.

Приобретение Балотелли сигнализирует о том, что «Монца» не хочет долго играть в Серии В. Галлиани (президент «Монцы» — прим.) — человек, которого я очень уважаю. Наша дружба восходит к его временам с «Миланом».