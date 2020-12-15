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Ахмедов отреагировал на слова Юрана о переписанном возрасте Урунова

15 декабря 2020, 10:52

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов отреагировал на заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека и так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идет.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
15 декабря в 12:59
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Союзник противников (раскрыть)
    15 декабря в 12:47
    Да за кружкой пыва разговорились они . Блин ,ну я же просил не трогать Тарасовку !!!!!!!! Но , Ханчарэнка должен быть уволен . )))))))))))))))))))))
    STVA 1
    STVA 1 ответ 112910415 (раскрыть)
    15 декабря в 11:57
    Серёгу не напугать родственниками!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ mangox13 (раскрыть)
    15 декабря в 11:53
    Давно, лет 30 уже..)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 декабря в 11:44
    Юран вечно, что то начудит.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 декабря в 11:36
    Вот я вообще не вижу смысла в переписывании, особенно в молодые годы. Какая разница, 20 лет ему или 24? Если бы в заявке было требование об обязательном игроке моложе 20 - тогда да.
    mihaluch
    mihaluch
    15 декабря в 11:26
    Урунов как молодой игрок получил несколько призов.
    Faustello
    Faustello ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    15 декабря в 11:24
    Уткин:
    В обнимку???? Генича не трожьте!!!
    Faustello
    Faustello
    15 декабря в 11:22, ред.
    Одил Ахмедов:
    - Я знаю Остона, мы вместе били немцев!)))
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    15 декабря в 11:20
    Да у него одна бровь только 80 летнего деда!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    15 декабря в 11:19
    Как худая тарасовская баба? Уточнение годится! Как думаешь,он сам бегал и кричал об этом,или некий журналЫст задал ему ряд вопросов,в определённом контексте,а он ответил на них?

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    mangox13
    mangox13
    15 декабря в 11:15
    "Я знаю Остона Урунова очень давно.." - вот и прокололся..
    112910415
    112910415
    15 декабря в 11:09
    вот навестят Юрана габаритные и мощные родственники Урунова ...
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 декабря в 11:04, ред.
    Одил Ахмедов : "Я знаю Остона Урунова не меньше 30 лет,поэтому вы фсё фрёте!".

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    15 декабря в 11:02
    Спартаковская школа у юрана. За базар не привыкли отвечать. Хряков бывших не бывает
    stavr74
    stavr74
    15 декабря в 11:02
    Срочно Юрана на заседание комитета по этике
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    15 декабря в 11:01
    Юран в обнимку с Мостовым что ли спят ? Балаболы те ещё ! Да даже если это и так , то Юрану какое до этого дело ? Как худая баба себя ведёт ! Только вот не надо тут про тарасовские корни , О.К ?
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