Ахмедов отреагировал на слова Юрана о переписанном возрасте Урунова

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов отреагировал на заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.
Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека и так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идет.
...а Ханчарэнка точно должен быть уволен!
...а Ханчарэнка точно должен быть уволен!
В обнимку???? Генича не трожьте!!!
В обнимку???? Генича не трожьте!!!
- Я знаю Остона, мы вместе били немцев!)))
- Я знаю Остона, мы вместе били немцев!)))
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.