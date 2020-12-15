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Фати: «Я и вообразить не мог, что буду играть рядом с Месси»

сегодня, 08:30

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати рассказал, что значат для него выступления в одной команде с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Играть рядом с ним – моя мечта. В детстве я смотрел на него по телевизору и вообразить не мог, что буду играть с ним. Я благодарен ему. Он всегда дает советы, поддерживает и помогает расти.

Я близок к возвращению (в ноябре Фати повредил мениск и был прооперирован – прим.). Я вернусь на поле и отдам все силы, чтобы помочь команде.

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 09:16
М-да,
Ожидаем новость о продлении контракта с Фати
beefs
beefs
сегодня в 08:56
хорошее стремление, скорейшего выздоровления...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:45
Такой шанс только раз
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