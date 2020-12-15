Фати: «Я и вообразить не мог, что буду играть рядом с Месси»

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати рассказал, что значат для него выступления в одной команде с капитаном каталонцев .

Играть рядом с ним – моя мечта. В детстве я смотрел на него по телевизору и вообразить не мог, что буду играть с ним. Я благодарен ему. Он всегда дает советы, поддерживает и помогает расти.

Я близок к возвращению (в ноябре Фати повредил мениск и был прооперирован – прим.). Я вернусь на поле и отдам все силы, чтобы помочь команде.