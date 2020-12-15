Роналду: «Для просмотра на ТВ я выберу бокс или UFC, а не футбольный матч»

Форвард «Ювентуса» заявил, что предпочитает смотреть бокс или UFC , нежели футбольные матчи.

Играть в футбол — моя страсть, но я предпочитаю смотреть другие виды спорта по телевизору. Между просмотром футбольного матча или боями, я выбираю бокс или UFC .

Когда я был в «Манчестер Юнайтед», я занимался с тренером по боксу. Я думаю, что занятия боксом полезны для футбола, потому что они обостряют ваши чувства и вы учитесь двигаться.