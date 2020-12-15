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Роналду: «Для просмотра на ТВ я выберу бокс или UFC, а не футбольный матч»

сегодня, 08:45

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что предпочитает смотреть бокс или UFC, нежели футбольные матчи.

Играть в футбол — моя страсть, но я предпочитаю смотреть другие виды спорта по телевизору. Между просмотром футбольного матча или боями, я выбираю бокс или UFC.

Когда я был в «Манчестер Юнайтед», я занимался с тренером по боксу. Я думаю, что занятия боксом полезны для футбола, потому что они обостряют ваши чувства и вы учитесь двигаться.

Ранее Роналду был признан лучшим левым нападающим всех времён.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:26
Роналду тренеровался с тренером по боксу? Не верю🤣 что он тренировал? Бесконтактный бой?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:22
В свободное время нужно отдыхать.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 09:10
Он известный любитель борцов
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:00
Не удивительно. Сутками тренироваться и играть по 2-3 раза в неделю, а потом ещё смотреть футбол, с ума можно сойти.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:48
Кто на что учился...
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