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Теннисист Надаль рассказал, кто для него любимый футболист

15 декабря 2020, 11:21

Один из самых титулованных теннисистов мира Рафаэль Надаль рассказал, кого считает своим любимым футболистом.

Действительно сложный вопрос, но, учитывая то, что я видел, думаю, Роналдо. Я не буду называть Криштиану Роналду или Месси. Они сейчас очень хороши, но я выберу Роналдо. Думаю, он был потрясающим, прекрасный парень. До той серьезной травмы Роналдо был невероятен.

Я увидел его, когда он был на пике карьеры, потому что мой дядя (Мигель Надаль – прим.) играл с ним в «Барселоне».

Недавно Роналдо был признан лучшим центральным нападающим всех времён.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 11:35
А он других просто не знает.
Killofwrath
Killofwrath
15 декабря в 11:33
а я думал, что Федя Смолов
shlomo
shlomo
15 декабря в 11:27
У каждого свои кумиры..:)))
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