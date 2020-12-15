Теннисист Надаль рассказал, кто для него любимый футболист

Один из самых титулованных теннисистов мира Рафаэль Надаль рассказал, кого считает своим любимым футболистом.

Действительно сложный вопрос, но, учитывая то, что я видел, думаю, Роналдо. Я не буду называть Криштиану Роналду или Месси. Они сейчас очень хороши, но я выберу Роналдо. Думаю, он был потрясающим, прекрасный парень. До той серьезной травмы Роналдо был невероятен.

Я увидел его, когда он был на пике карьеры, потому что мой дядя (Мигель Надаль – прим.) играл с ним в «Барселоне».