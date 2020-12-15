Аньелли — о матче с «Порту»: «Нужно снова найти стул для Бонуччи»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли пошутил по поводу итогов жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов, где туринцы сыграют с «Порту».

Несколько лет назад «Юве» уже играл с «Порту» на этой же стадии турнира. Тогда защитник команды из-за конфликта с главным тренером пропускал встречу. В социальных сетях разлетелась фотография, где Бонуччи сидит на трибуне на высоком стуле, а не на кресле.

Мы немного суеверны. Так что нужно будет снова найти такой стул для Бонуччи.

Если без шуток, то нельзя недооценивать соперника. Слишком часто мы выбывали на этой стадии турнира, несмотря на все прогнозы. К матчам против «Порту» нужно будет подойти со всей серьезностью.