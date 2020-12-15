Чех поделился эмоциями после своего возвращения на поле

Голкипер Петр Чех поделился эмоциями от возвращения на поле.
Технический директор «Челси» сыграл матч за резервную команду клуба против «Тоттенхэма» в рамках турнира среди коллективов U-23.
Первые 20 минут я пытался найти движения, к которым я привык. Потом я привык к темпу игры, и тогда я почувствовал себя хорошо. Эта игра выполнила свою задачу, потому что я вернул именно те ощущения, которые мне понадобятся в случае возникновения чрезвычайной ситуации — если я буду должен сыграть в АПЛ. Этот матч вернул меня в нужное русло.
Чех важные игры всегда тянул, а не пропускал в домик как долговязый Реала.
Чех важные игры всегда тянул, а не пропускал в домик как долговязый Реала.