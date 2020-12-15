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Чех поделился эмоциями после своего возвращения на поле

15 декабря 2020, 09:56

Голкипер Петр Чех поделился эмоциями от возвращения на поле.

Технический директор «Челси» сыграл матч за резервную команду клуба против «Тоттенхэма» в рамках турнира среди коллективов U-23.

Первые 20 минут я пытался найти движения, к которым я привык. Потом я привык к темпу игры, и тогда я почувствовал себя хорошо. Эта игра выполнила свою задачу, потому что я вернул именно те ощущения, которые мне понадобятся в случае возникновения чрезвычайной ситуации — если я буду должен сыграть в АПЛ. Этот матч вернул меня в нужное русло.

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azkan
azkan
15 декабря в 11:54
Видать Кепа точно уйдет в аренду. А Каба не надежен.
Чех важные игры всегда тянул, а не пропускал в домик как долговязый Реала.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 11:20
Чех профи,он приспособится к любой игре!
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