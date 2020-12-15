Агент Озила: «Месут хочет до конца отработать свой контракт с „Арсеналом“»

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15 декабря 2020, 21:15

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» , заявил, что футболист не покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

Есть много клубов, заинтересованных в его подписании. Но ситуация никогда не менялась, Озил хочет отработать свой контракт с «Арсеналом» до конца. Месут — человек слова, он очень лоялен. Он не думает о других клубах, кроме «Арсенала».

Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета опроверг информацию о том, что Озил может вернуться в состав команды в ближайшее время.