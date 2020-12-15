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Агент Озила: «Месут хочет до конца отработать свой контракт с „Арсеналом“»

15 декабря 2020, 21:15

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, заявил, что футболист не покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

Есть много клубов, заинтересованных в его подписании. Но ситуация никогда не менялась, Озил хочет отработать свой контракт с «Арсеналом» до конца. Месут — человек слова, он очень лоялен. Он не думает о других клубах, кроме «Арсенала».

Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета опроверг информацию о том, что Озил может вернуться в состав команды в ближайшее время.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
16 декабря в 11:34, ред.
Молоток турок, доит на славу подонка кронке.. Побольше бы таких в Арсенал :)

То что кронке доит клуб на протяжении 20 лет никого не колышет :)
112910415
112910415
16 декабря в 06:31
а что играть надо качественно - этого в контракте не прописано !
Хет трик Дзюбы
Хет трик Дзюбы
16 декабря в 02:57
Я бы тоже хотел так отрабатывать))))) Сидишь, пьешь водичку, а зарплата миллионная капает и капает, Месут жестко Арсенал доит,Уахаххаха!
Василий 50
Василий 50
16 декабря в 01:52, ред.
Видимо ждет, что Артета уйдет.
Да и столько денег ему не предложат.
juvenale
juvenale
15 декабря в 23:22, ред.
какой же преданный игрок,прям как Хедира)))
shlifen
shlifen
15 декабря в 22:37
Месут и его агент, натурально тролли =) Это ж надо, раз в месяц, стабильно, напоминать что Месут досидит свой контракт до конца, и "выдоит" все деньги по контракту. Так... не взначай,... "а то вдруг вы забыли кто самый высокооплачиваемый в команде игрок" =)))
Озил НАСТОЛЬКО "лоялен" и настолько "человек слова" что готов "стримить" до конца сезона, и получать деньги "за тренировки"... Думаю по окончанию контракта, болельщики Арсенала по достоинству оценят его" преданность", если УЖЕ не оценили...
marvel777
marvel777
15 декабря в 22:32
это теперь называется отработать)
Илья85
Илья85 ответ Шишанутый (раскрыть)
15 декабря в 22:01, ред.
Не то чтобы он совсем ленивый ,ему не хватает мотивации . Таким как он ,либо играть за чемпионство ,как в реале,либо стрисить как в арсенале ,который по всем показателям твердый середняк.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Шишанутый (раскрыть)
15 декабря в 21:47
Он за последний сезон, который отыграл целиком, отдал 2 голевых паса. В курсе?
Шишанутый
Шишанутый
15 декабря в 21:31
Озил бы помог нынешнему Арсеналу, он хоть ленивый но умеет выдать пас конфетку, мастерство от него не куда не делось. А без него плетутся на 15 месте и проигрывают всяким Бернлям.
ilyafrom
ilyafrom
15 декабря в 21:28, ред.
Зачем ему переходить куда-то. Лучше отдыхать и получать бонусы за преданность.
Мадридская школа
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 21:22
Дайте Озилу возможность доиграть!
youtomee
youtomee
15 декабря в 21:22
"Есть много клубов, заинтересованных в его подписании. Но слушайте, такие бабки халявные нигде и никто ему не предложит" - вот так это звучит правильно, остальное пустое бла-бла
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