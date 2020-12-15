Агент Озила: «Месут хочет до конца отработать свой контракт с „Арсеналом“»

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, заявил, что футболист не покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.
Есть много клубов, заинтересованных в его подписании. Но ситуация никогда не менялась, Озил хочет отработать свой контракт с «Арсеналом» до конца. Месут — человек слова, он очень лоялен. Он не думает о других клубах, кроме «Арсенала».
Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета опроверг информацию о том, что Озил может вернуться в состав команды в ближайшее время.
То что кронке доит клуб на протяжении 20 лет никого не колышет :)
То что кронке доит клуб на протяжении 20 лет никого не колышет :)
Да и столько денег ему не предложат.
Да и столько денег ему не предложат.
Озил НАСТОЛЬКО "лоялен" и настолько "человек слова" что готов "стримить" до конца сезона, и получать деньги "за тренировки"... Думаю по окончанию контракта, болельщики Арсенала по достоинству оценят его" преданность", если УЖЕ не оценили...
Озил НАСТОЛЬКО "лоялен" и настолько "человек слова" что готов "стримить" до конца сезона, и получать деньги "за тренировки"... Думаю по окончанию контракта, болельщики Арсенала по достоинству оценят его" преданность", если УЖЕ не оценили...
Мадридская школа
Мадридская школа