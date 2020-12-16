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Геркус: «Шансы „Зенита“ — фланги „Спартака“»

16 декабря 2020, 12:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Наша Лига чемпионов. Главным блюдом сегодняшнего дня и всего декабря станет мой любимый матч: «Зенит» — «Спартак». Ставки высоки, особенно для тренеров, электричества будет хоть отбавляй. Победит «Зенит» — награждать их начнут прямо в подтрибунке, проиграет — полетят головы. Для болельщиков в общем тоже матч особенный. Вдоволь позубоскалив над «Зенитом» и его провалами в ЛЧ — «поднять паруса» и прочее — болельщики красно-белых сегодня вечером узнают: ну, а они-то сами как? Готовы к еврокубкам? Для болельщиков «Зенита» поглумиться над красно-белыми — одно из главных развлечений в чемпионате, особенно приятно побеждать сильный «Спартак», с амбициями. Так что эмоций будет ураган.

Обычно «Зенит» хорошо играет под психологическим давлением (если только это не Лига чемпионов, там чемпионы плывут). Как играет нынешний «Спартак», мы пока не знаем. Шансы «Спартака» в навязывании темпа на дальних подступах — не давать центральным «Зенита» переходить центр поля в позиционной атаке и в предельной концентрации в опорной зоне и защите. Ключ к победе сегодня в штрафной «Спартака». Сыграют там чётко, выносы, подборы, контроль, аккуратно, без нарушений, «Зенит» начнёт нервничать, пропускать контратаки.

Шансы «Зенита» — фланги «Спартака». Поэтому увидим бесконечные навесы/прострелы. Давление и борьбу по всему полю. Ух… Люблю такие матчи. The winner takes it all.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 декабря в 17:00
Надеюсь, свиней сегодня показательно унизят. Желательно чтобы в это принял непосредственное участие ненавидимый ими Дзюбиньо
Союзник противников
Союзник противников ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 декабря в 16:46
Лучше бы Матрёшкина,Хинера и Бабайки,но у них-иммунитет от моих камланий.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Grey33
Grey33
16 декабря в 13:59
Карасёв обязательно поставит пенальти в ворота Зенита. Слишком большое давление на него оказывают уже до матча. Если Зенит сумеет забить два - как минимум не проиграет.

И увольте, наконец, Ханчаренку!
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 13:25
Может в чём-то Геркус и прав.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Союзник противников (раскрыть)
16 декабря в 13:17
Увольте пожалуйста уже Ханчаренко кто-нибудь!!!!!!!!!!! Меня этот комментарий уже зомбирует как 25 кадр!
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 12:37
Какой прекрасный специалист и знаток футбола! Просто удивительно,что именно с него началась стагнация "Локо"...

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
ДСА
ДСА
16 декабря в 12:07
Шальной гол вначале может многое решить.
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