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Тихонов: «Вообще не понимаю, что это. Кокорин пришел — и пошли травмы»

16 декабря 2020, 11:50

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

Вообще не понимаю, что это. Кокорин пришел — и пошли травмы постоянные. Массажист уволенный… Говорил и говорю, что Кокорин хороший нападающий, и он должен принести пользу «Спартаку». Но не играет. Видимо, есть внутренние проблемы, плюс травмы, возможно, мешают тренеру считать его основным игроком.

Но по своим качествам Кокорин сильный форвард. Но есть момент, когда все уже устали ждать от него игры и начали задавать вопросы — а для чего это вообще было?

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Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 11:25
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
    16 декабря в 15:15
    Очень смешно ! Чем же ? Тоже мне сила ?! Смолов No 2 ))))))
    Алексей Бадайкин
    Алексей Бадайкин
    16 декабря в 14:43
    Молодец Кокоша! Ослабляет Спартак! )))
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков
    16 декабря в 13:48
    Развел Федуна....тюремные университеты даром не прошли,в общак главное бы не забыл отстегнуть...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    16 декабря в 13:47
    ..Гов....юк этот Кокорин ,причём с рождения . Пусть Газизов сам ему зарплату выплачивает .Эй , башкир ,ты далеко там не уходи,ты ещё нужен Кокорину ! )))))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    16 декабря в 13:25
    Чувак пришёл на контракт, всё предельно ясно
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 декабря в 12:49
    Саша доволен :
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    16 декабря в 12:41
    Сашка хотя бы за свои слова пытается отвечать, не играет за cпартак, в отличии от банщика
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    16 декабря в 12:40
    «Азар так Азар», - подумал Кокорин, поглаживая кошелёк и запуская Counter-Strike.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 декабря в 12:35
      Aris
      Aris
      16 декабря в 12:34
      Засланный казачок! Сливает все, что требуется. На этом можно хорошо заработать!
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      16 декабря в 12:32
      Кокорин гребёт бабки лопатой и ослабляет Спартак. Всё нормально, всё по плану
      shlomo
      shlomo
      16 декабря в 11:51
      Да все понятно.....играть не хочу и не буду...
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