Бывший футболист и тренер «Спартака» поделился мнением об игре нападающего .

Вообще не понимаю, что это. Кокорин пришел — и пошли травмы постоянные. Массажист уволенный… Говорил и говорю, что Кокорин хороший нападающий, и он должен принести пользу «Спартаку». Но не играет. Видимо, есть внутренние проблемы, плюс травмы, возможно, мешают тренеру считать его основным игроком.

Но по своим качествам Кокорин сильный форвард. Но есть момент, когда все уже устали ждать от него игры и начали задавать вопросы — а для чего это вообще было?