Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.
Вообще не понимаю, что это. Кокорин пришел — и пошли травмы постоянные. Массажист уволенный… Говорил и говорю, что Кокорин хороший нападающий, и он должен принести пользу «Спартаку». Но не играет. Видимо, есть внутренние проблемы, плюс травмы, возможно, мешают тренеру считать его основным игроком.
Но по своим качествам Кокорин сильный форвард. Но есть момент, когда все уже устали ждать от него игры и начали задавать вопросы — а для чего это вообще было?
Понты! Глупые понты Спартак губят
Понты! Глупые понты Спартак губят
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.