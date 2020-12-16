«Это матч года!» — Мостовой о встрече «Зенит» — «Спартак»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Это матч года! Мы перешагнули экватор сезона, и если выиграет «Зенит», оторвется на шесть очков. В нашем чемпионате такой отрыв — это очень много, потому что знаешь, что еще в пяти-шести матчах ты точно должен выиграть. Если выиграет «Спартак», интрига начнется заново.