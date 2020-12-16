ГлавнаяНовости

«Это матч года!» — Мостовой о встрече «Зенит» — «Спартак»

16 декабря 2020, 09:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Это матч года! Мы перешагнули экватор сезона, и если выиграет «Зенит», оторвется на шесть очков. В нашем чемпионате такой отрыв — это очень много, потому что знаешь, что еще в пяти-шести матчах ты точно должен выиграть. Если выиграет «Спартак», интрига начнется заново.

Думаю, что большинство будет болеть за ничью, чтобы как можно больше команд могло поучаствовать в чемпионской гонке. ЦСКА, после того как оказался на первом месте, выдал серию неудачных матчей, «Ростов» тоже близко, еще другие клубы. Перед зимней паузой тому, кто добьется положительного результата, будет приятно уйти в отпуск. Для меня «Зенит» — небольшой фаворит, у него все выздоровели — и Малком, и Сердар Азмун, и Артем Дзюба.

Все новости
Кадыров: «Самым важным для журналистов был вопрос про Дзюбу. Судите сами!»
Сегодня, 11:29 Комментарии3
Габулов: «Шунин – номер один сборной России»
Сегодня, 11:07 Комментарии6
Габулов — о Черчесове: «Если бы был тренером, то так поступать бы не стал»
Сегодня, 10:44 Комментарии10
Тихий: «Рады, что смогли одержать волевую победу над „Локомотивом“»
Сегодня, 10:03 Комментарии6
Чалов: «Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам „красно-синих“»
Сегодня, 08:47 ФотоКомментарии18
Чернышов: «Никакого результата Тедеско здесь не дал. Он больше шоумен»
Сегодня, 07:48 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 11:28
Таки в этом ГОДУ "Зенит" и "Спартак" не играли? Таки "Зенит" совсем недавно не отрывался ещё на большее количество очков и уже был провозглашён шампиньоном???

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
cska1948
cska1948 ответ spartak kursk (раскрыть)
16 декабря в 11:03
А я считаю, что "для оппонентов Спартака и Зенита" наиболее благоприятным исходом будет проигрыш Зенита.
Asper
Asper
16 декабря в 10:34
Уже три года не накидывали тарасовке пятерочку.
Сколько можно ждать?
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 10:21
Матчем года он не станет, а матчем зимнего периода вполне.
Бубнин
Бубнин
16 декабря в 10:19
Карасев уже уточняет детали сценария.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 10:09
Матч года это Ливерпуль - Спартак 7 - 0 !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 09:42
Даёшь голевую ничью!
spartak kursk
spartak kursk
16 декабря в 09:37
Для чемпионата России победа Спартака будет более полезна.
Для оппонентов Спартака и Зенита наиболее удачным исходом будет ничья.
Ну а для любителей футбола главное зрелищность матча....

Ждём красивой игры от игроков и невмешательства в исход судейского корпуса.
Killofwrath
Killofwrath
16 декабря в 09:10
матч двух худший команд рпл если только
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 декабря в 09:07
Мостовой насмешил. Матч года хаха
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100