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Мацуев: «„Спартаку“ нужно, конечно, кровь из носа биться»

16 декабря 2020, 09:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Я всегда говорю, что если мы ведем речь о дерби, то на каких бы местах команды ни находились, это всегда с чистого листа. Тем более, если мы говорим о «Зените» и «Спартаке», которые находятся в лидерах. Понятно, что «Спартак» сейчас немножко выпустил «Зенит» вперед, на 3 очка. И теперь, чтобы не допустить шестиочкового отрыва, «Спартаку» нужно, конечно, кровь из носа биться, как говорят.

Поэтому мы всегда ждем спектакля, мы всегда ждем искрометного футбола. И я хочу, чтобы мы больше говорили именно о футболе, о настоящей битве больших клубов, а не о судейских скандалах и скандалах в подтрибунных помещениях. Потому что сейчас все это выходит на первый план, а не сам футбол. Все уже осознают, что уровень нашего чемпионата очень сильно упал, и, конечно, игра наших ведущих команд — это надежда на то, что мы увидим настоящий футбол, настоящую битву двух наших титанов. Естественно, мое сердце живет «Спартаком». Но, еще раз повторяюсь, я буду ждать честной и красивой игры.

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Faustello
Faustello ответ Futurista (раскрыть)
16 декабря в 17:19
)))) В обнимку с Кутеповым?)))
112910415
112910415
16 декабря в 11:43
носам лучше остаться целыми ... а матч желательно выиграть !
4RT
4RT
16 декабря в 11:43
Да вот только ни кто ни хрена не бьётся
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 11:25
Кровь из носа будет,это точно.Была бы ещё и интересная игра в "Чапаева",а не партия в поддавки.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
16 декабря в 11:10
Не говорите только Тедеско, что игра "гостевая" - он этого не переживёт!
У него все игры домашние должны быть, или вы националисты!
Остапчук 67
Остапчук 67
16 декабря в 10:54
Этот матч принципиальный.
Gunslinger
Gunslinger
16 декабря в 10:53
Если "Спартаку" нужна кровь из носа, будет ему кровь из носа!!!
Всё по законам гостеприимства!!! :)))
Futurista
Futurista ответ Faustello (раскрыть)
16 декабря в 10:53, ред.
Сказали, что теперь за Краснодар болеют а ЛЕ)...
Futurista
Futurista
16 декабря в 10:52
Нужно биться...главное не убиться...
Faustello
Faustello
16 декабря в 10:40
А Трубач и Моисеев что сказали?)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 декабря в 10:26
Ждём спектакля... Спектакль будет точно..... Спектакль одного актёра называется.... Имя можно не озвучивать, оно на слуху
spartak kursk
spartak kursk
16 декабря в 10:12
Биться кровь из носа на футбольном поле давно разучились,потому как карман и так достаточно полон.

Наши надежды-это наши надежды..Но пока они живы,жив и футбол...

А от Спартака сегодня ждём только одного....Что бы некогда классный красно-белый клуб не ......... уступил по всем статьям.
drug01
drug01
16 декабря в 10:00
Желаем удачи и исполнения желаний
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