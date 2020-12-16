Мацуев: «„Спартаку“ нужно, конечно, кровь из носа биться»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Я всегда говорю, что если мы ведем речь о дерби, то на каких бы местах команды ни находились, это всегда с чистого листа. Тем более, если мы говорим о «Зените» и «Спартаке», которые находятся в лидерах. Понятно, что «Спартак» сейчас немножко выпустил «Зенит» вперед, на 3 очка. И теперь, чтобы не допустить шестиочкового отрыва, «Спартаку» нужно, конечно, кровь из носа биться, как говорят.

Поэтому мы всегда ждем спектакля, мы всегда ждем искрометного футбола. И я хочу, чтобы мы больше говорили именно о футболе, о настоящей битве больших клубов, а не о судейских скандалах и скандалах в подтрибунных помещениях. Потому что сейчас все это выходит на первый план, а не сам футбол. Все уже осознают, что уровень нашего чемпионата очень сильно упал, и, конечно, игра наших ведущих команд — это надежда на то, что мы увидим настоящий футбол, настоящую битву двух наших титанов. Естественно, мое сердце живет «Спартаком». Но, еще раз повторяюсь, я буду ждать честной и красивой игры.